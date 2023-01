Les Golden Globes sont de retour. Les célébrités seront-elles ?

Les stars se sont réunies dimanche soir à Cipriani 42nd Street, avec ses imposantes colonnes de marbre et son plafond vertigineux, pour le gala annuel des prix du film du National Board of Review, où elles ont été grillées pour leur travail dans certains des films les plus en vogue de l’année dernière. Mais c’était une autre remise de prix plus tard dans la semaine qui était dans l’esprit de tout le monde.

Les Golden Globes – que NBC a refusé de diffuser l’année dernière après une enquête par le Los Angeles Times a documenté des manquements financiers et éthiques à la Hollywood Foreign Press Association et révélé qu’il n’y avait pas de membres noirs – reviennent mardi soir, après que l’association de la presse étrangère a présenté ses plans de réforme. Et la question est maintenant de savoir lequel des nominés se présentera.

“Je suis intrigué de savoir comment ça va se passer”, a déclaré le réalisateur Martin McDonagh, dont le drame irlandais “The Banshees of Inisherin” a été nominé pour huit Globes en tête du peloton, a déclaré qu’il prévoyait d’y assister. “J’ai quelques réflexions à ce sujet que, si je monte là-haut, je pourrais exprimer. Je pense que c’est le début d’un processus qui, espérons-le, va dans la bonne direction.