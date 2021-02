Les Golden Globes seront diffusés sous deux nuages, au milieu d’une pandémie et de questions éthiques

La HFPA et la société de production Dick Clark Productions ont prolongé leur accord de diffusion avec NBC en 2018, dans le cadre d’un accord de huit ans qui verse des millions de dollars pour les droits de diffusion de la cérémonie à l’organisation à but non lucratif, qui se compose de 87 membres internationaux.

Pourtant, comme l’a rapporté le Los Angeles Times, les questions sur la participation des membres à de somptueux junkets et à des séjours à l’hôtel ont été relancées au milieu d’allégations d’exclusion de journalistes qualifiés et de paiements totalisant près de 2 millions de dollars de l’organisation à ses membres, selon des documents financiers consultés par le Times, subventionner leurs revenus pendant la pandémie.

À titre d’exemple de comportement potentiellement contraire à l’éthique journalistique, le Los Angeles Times a rapporté que Paramount Network, qui avait initialement développé «Emily in Paris», avait traité moins de trois douzaines de membres de la HFPA pour séjourner à l’hôtel cinq étoiles Peninsula à Paris pour promouvoir la série. « Emily » a finalement été créée sur Netflix, et sur la base d’une réponse critique mitigée, ses nominations aux Globes ont suscité quelques grattages lorsque la dernière liste de prétendants a été annoncée.

Contacté par CNN, un représentant de Paramount a refusé de commenter.

Une autre histoire récente du Los Angeles Times – qui citait anonymement des membres de la HFPA – a également soulevé des problèmes concernant le manque de membres noirs de l’organisation. Bien que plusieurs stars noires aient reçu des nominations, les critiques ont souligné des oublis notables cette année en termes d’émissions de télévision et de films mettant en vedette des personnes de couleur.

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de la HFPA a déclaré à propos des paiements aux membres que le groupe revoit régulièrement ses directives « pour assurer la responsabilité et la transparence ». L’organisation a également déclaré qu’elle reconnaît la nécessité de faire venir des membres noirs et d’autres personnes issues de milieux sous-représentés, et n’a «pas exclu» de modifier ses règles pour élargir le bassin de candidats.

Les hôtes et les récipiendaires de Globes ont souvent fait des plaisanteries sur la réputation de l’événement au fil des ans. Ricky Gervais a plaisanté lors de son monologue de 2012 en disant que les Globes sont «comme les Oscars, mais sans toute cette estime». Le regretté Robin Williams a un jour décrit l’événement comme «les préliminaires pour les Oscars».

Les critiques plus sérieuses ne sont pas non plus nouvelles. Bien que la présentation ait reçu un regain de visibilité lorsque NBC a acquis les droits de diffusion dans les années 1990, des articles sur les références journalistiques du groupe et la relation chaleureuse avec les studios ont apparemment fait surface toutes les quelques années. En 2003, la chaîne câblée Trio a diffusé un documentaire intitulé « The Golden Globes: Hollywood’s Dirty Little Secret ».

Pourtant, ce réseau a depuis cessé ses activités et les Globes ont perduré, la 78e édition étant diffusée ce dimanche. La télédiffusion se classe systématiquement parmi les émissions de récompenses les mieux notées du calendrier annuel, généralement derrière les Oscars et les Grammys. Les récompenses de l’année dernière ont attiré en moyenne 18,3 millions de téléspectateurs, selon les données Nielsen.

Malgré sa longue affiliation avec les Golden Globes, lorsqu’elle a été contactée par CNN, NBC n’a fait aucun commentaire sur les dernières préoccupations soulevées concernant le HFPA.

L’événement de cette année sera à nouveau organisé par Tina Fey et Amy Poehler, utilisant un format bicoastal en réponse à la logistique Covid-19, avec Fey à New York et Poehler à Los Angeles.

Les Globes ont survécu en partie parce qu’ils servent un objectif clair pour toutes les parties intéressées. Les bénéficiaires comprennent des réseaux, des studios et, de plus en plus, des services de streaming qui font la promotion de leurs nominations; NBC, fournissant au réseau un autre événement très apprécié; et le talent d’Hollywood, qui accueille les récompenses et l’adulation.

Tant que ces étoiles continuent à apparaître, il est peu probable que cela change. Les derniers reportages, cependant, ont renouvelé un vieux débat dans les cercles médiatiques sur l’attention à accorder aux résultats – longtemps positionnés comme un indicateur des Oscars – compte tenu des doutes sur la crédibilité de l’organisation derrière eux.

Le critique des médias de NPR Eric Deggans a tweeté que si les Globes restent un grand événement, « nous pouvons rappeler à notre public à quel point les récompenses sont imparfaites, même si nous en parlons. » La rédactrice en chef de variétés Claudia Eller a écrit que la HFPA devrait «apporter tous les changements substantiels nécessaires pour réellement nettoyer sa loi – comme elle s’est engagée à le faire depuis bien trop d’années».

Les récompenses de cette année ont été retardées de près de deux mois en raison de la pandémie. Ce changement s’est répercuté tout au long de la saison des récompenses, qui culminera avec les Oscars en avril.