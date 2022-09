Les Golden Globes reprennent la remise des prix télévisés après un an d’absence

Après un an passé hors des ondes, les Golden Globe Awards reviennent sur NBC en janvier, alors que la Hollywood Foreign Press Association, en difficulté, cherche un retour aux heures de grande écoute après plus d’un an de troubles.

NBC, la Hollywood Press Association et les productions de Dick Clark ont ​​officialisé mardi le retour des Globes. Les 80e Golden Globes auront lieu le 10 janvier et seront diffusés à la fois sur NBC et Peacock.

Au cours de la dernière année et demie, Hollywood a effectivement boycotté les Globes, l’une des cérémonies de remise de prix les plus regardées après les Oscars. Mais après que le Los Angeles Times a rapporté avant l’émission de 2021 que les 87 membres de la HFPA parmi les journalistes non américains ne comprenaient aucun membre noir, les studios, les publicistes et les stars ont déclaré qu’ils cesseraient de participer aux Globes. Tom Cruise a rendu ses trois Golden Globe Awards.

Depuis lors, la HFPA s’est réorganisée, a réorganisé ses membres et a promulgué des réformes visant à réduire les types de comportements contraires à l’éthique pour lesquels le groupe a longtemps été critiqué. La HFPA a ajouté de nouveaux membres, dont six membres votants noirs, et a récemment ajouté 103 électeurs internationaux non membres.

REGARDER | La diversité et le tollé éthique conduisent à l’annulation de la diffusion des Golden Globes 2022 : La diversité et le tollé éthique conduisent à l’annulation de la diffusion des Golden Globes 2022 NBC dit qu’elle ne diffusera pas les Golden Globes l’année prochaine après que l’organisation derrière les récompenses ait été appelée à plusieurs reprises pour partialité et manque de représentation.

La HFPA a déclaré mardi que son corps électoral est désormais composé à 52% de femmes, 19,5% de Latinos, 12% d’Asiatiques, 10% de Noirs et 10% de Moyen-Orient.

“Nous reconnaissons l’engagement de la HFPA envers le changement continu et nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les Golden Globes sur NBC pour son 80e anniversaire en janvier 2023”, a déclaré Frances Berwick, présidente des réseaux de divertissement pour NBCUniversal.

Diminution des audiences pour les remises de prix

NBC avait des raisons de vouloir remettre les Globes en ondes. En 2018, le réseau a signé un accord de huit ans pour continuer à diffuser les récompenses jusqu’en 2026. Citant les réformes en cours de la HFPA, NBC a choisi de ne pas téléviser les précédents Golden Globes en janvier.

L’organisation est allée de l’avant en annonçant les récompenses, de toute façon, lors d’un rassemblement non télévisé et peu remarqué sans la présence des nominés.

La cérémonie de cette année, ont indiqué les organisations, sera diffusée dans le cadre d’un accord d’un an. Les conditions n’étaient pas disponibles, mais l’accord devrait être inférieur aux quelque 60 millions de dollars américains que le réseau payait auparavant chaque année pour diffuser les Globes. Avec des contrecoups tourbillonnants et la cérémonie réduite en raison de la pandémie, les Globes 2021 ont été regardés par 6,9 millions de personnes, selon Nielsen, contre plus de 18 millions l’année précédente.

Reste à savoir si l’approbation de NBC suffira à ramener les Globes dans les bonnes grâces d’Hollywood. Croisière et Top Gun : Maverick voulez-vous quelque chose à voir avec les Globes? Ou que diriez-vous de Brendan Fraser, l’un des principaux candidats du meilleur acteur cette année pour sa performance dans La baleinequi a déclaré que la HFPA avait rejeté son allégation de tâtonnement par le président de la HFPA de l’époque, Philip Berk, lors d’un déjeuner en 2003 comme une “blague”.

Mais les Globes ont longtemps joué un rôle vital dans la saison des récompenses d’Hollywood en tant que pont entre la ruée vers les sorties de décembre et les Oscars, qui se tiendront cette année le 13 mars – bien après que les prétendants aient fait leurs débuts.

Pour les studios, les Globes sont une opportunité marketing importante qui peut ne pas influencer directement les Oscars, mais peut avoir un impact sur le box-office. Les nominations aux Globes seront annoncées le 12 décembre.

Le HFPA est actuellement dirigé par le directeur général par intérim, Todd Boehly, dont la société d’investissement, Eldridge Industries, a acheté les Globes et l’a transformé d’une organisation à but non lucratif en une entreprise à but lucratif. L’entreprise de Boehly est également la société mère de Dick Clark productions, le producteur des prix et un propriétaire de la maison de longue date des Globes, le Beverly Hilton.