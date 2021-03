Les Golden Globes ne «prédisent» pas les Oscars

Sacha Baron Cohen a remporté deux Golden Globes pour Film suivant Borat. | Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

Sauf quand ils le font.

Les 78e Golden Globe Awards ont été remis le dimanche 28 février – environ deux semaines avant que les nominations pour les 93e Oscars, alias les Oscars, ne soient annoncées le lundi 15 mars. (Les Oscars auront lieu le 25 avril; le calendrier habituel a été repoussé d’environ deux mois cette année en raison de la pandémie de Covid-19 en cours.)

Les Golden Globes sont connus pour être une cérémonie étrange, en partie à cause de leur bar ouvert. Cette année, ils étaient encore plus étranges que d’habitude, car la pandémie a rendu la salle de bal bondée habituelle dangereuse. Au lieu de cela, les hôtes Tina Fey et Amy Poehler ont été accueillis depuis des côtes opposées, rejoints par un petit nombre de travailleurs de première ligne masqués et socialement éloignés en tant qu’invités. Certains des présentateurs de prix sont montés sur scène en personne; d’autres lisent les noms des nominés et des gagnants sur un écran. Et les gagnants ont accepté leurs récompenses de chez eux, se sont téléportés dans la cérémonie via un logiciel de visioconférence alors qu’ils étaient tous vêtus de leurs robes de bal, de leur smoking et, dans certains cas, de leurs sweats à capuche.

Cette année, les grands gagnants des catégories de films ont été Nomadland (Meilleur drame et meilleur réalisateur), Film suivant Borat (Meilleure comédie ou comédie musicale et meilleur acteur principal pour Sacha Baron Cohen), et Âme (Meilleur film d’animation et meilleure musique originale). Le reste des prix du film étaient répartis: Netflix Fond noir de Ma Rainey, Je me soucie beaucoup, et Le procès du Chicago 7 tous ont remporté des prix, tout comme HBO Max’s Judas et le Messie noir, STXfilms’s Le mauritanien, Hulu Les États-Unis contre Billie Holiday, et A24 Minari.



Chloe Zhao a remporté deux Globes pour son film Nomadland.

Il est tentant de compter le nombre de trophées de n’importe quel film aux Golden Globes comme preuve que les Globes fonctionnent comme un «prédicteur des Oscars». C’est une hypothèse naturelle, car les deux émissions honorent les films avec une cérémonie télévisée scintillante et étoilée. De plus, les Globes ont lieu environ deux mois avant les Oscars et lancent la saison des récompenses qui culmine avec les Oscars.

Mais y a-t-il quelque chose dans l’idée que les résultats des Globes prédisent les éventuels lauréats des Oscars?

(Remarque: les récompenses que l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences décerne sont appelées «Oscars» pour des raisons qui sont contestées. Mais «Oscars» et «Academy Awards» sont généralement utilisés de manière interchangeable pour désigner la cérémonie.)

Non – parce que les Golden Globes ne sont pas conçus pour être un prédicteur des Oscars

Walt Hickey, écrivant à FiveThirtyEight, a noté qu’en 2013, les Golden Globes avaient un taux de réussite de seulement 48% dans la prédiction de l’éventuel Oscars. Gagnant du meilleur film. Ce n’est pas épouvantable, mais ce n’est pas génial non plus.

L’un des problèmes est structurel: les Golden Globes décernent deux prix du meilleur film – un pour le théâtre et un pour la comédie musicale ou la comédie – alors qu’il n’y a qu’un seul Oscar du meilleur film. Les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice sont également divisés en catégories dramatique et comédie / comédie musicale aux Globes, mais les catégories Acteur de soutien et Actrice – ainsi que Meilleur réalisateur et Meilleur scénario – ne le sont pas.

De même, alors que les Oscars séparent les scénarios en Meilleur scénario original et Meilleur scénario adapté, les Globes les regroupent tous dans une seule catégorie.

Ces disparités signifient qu’il est pratiquement impossible pour les Globes de «prédire» les victoires de manière significative. Mais les globes nominations ont tendance à suivre près des nominations aux Oscars (bien qu’il y ait toujours quelques valeurs aberrantes). Et depuis 2010, les Oscars ont été en mesure de nommer jusqu’à 10 films pour le meilleur film, ce qui permet techniquement aux 10 nominés au meilleur film aux Golden Globe (dans les catégories dramatique et comédie / comédie musicale) de remporter également le prix du meilleur film à les Oscars.

Parfois, les résultats des Globes suivent moyennement étroitement les résultats des Oscars. En 2019, Livre vert a remporté trois Golden Globes, dont celui du meilleur film dramatique, puis a remporté la victoire dans les trois catégories équivalentes aux Oscars. En 2017, la centrale La La Land a battu des records en remportant sept prix aux Globes, dont celui du meilleur film – comédie ou comédie musicale; il a ensuite remporté six des 14 Oscars pour lesquels il a été nominé. Et clair de lune, qui a remporté le prix du meilleur film dramatique aux Globes, a été le vainqueur du meilleur film aux Oscars – mais pas avant un snafu historique.

Mais en tant que prédicteur des Oscars, les Globes sont encore assez inexacts, ou du moins ils ne fonctionnent pas dans un ordre logique. Les gagnants du meilleur film 2020 aux Globes étaient 1917 (dans la catégorie dramatique) et Il était une fois à Hollywood (dans la catégorie comédie ou musique). Mais aux Oscars, ces deux films ont été battus par Parasite, dont la victoire du meilleur film aux Globes était dans la catégorie des langues étrangères rarement sollicitées. Les gagnants du meilleur film 2018 aux Globes étaient Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouri (dans la catégorie dramatique) et Dame oiseau (dans la catégorie comédie ou musique) – mais les deux ont raté les grands prix aux Oscars. Et deux ans auparavant, en 2016, Le revenant a remporté le Golden Globe du meilleur drame, devançant l’éventuel gagnant du meilleur film aux Oscars Projecteur.

Cependant, il existe de nombreuses autres catégories aux Globes, et les prix ont un bien meilleur bilan en ce qui concerne la prédiction des gagnants des Oscars du meilleur acteur et actrice. En janvier 2016, Jason Bailey a découvert à Flavorwire qu’au cours de la dernière décennie, les Globes affichaient une précision de près de 90% pour prédire les récompenses d’acteur des Oscars, par rapport au meilleur réalisateur (40%) ou au meilleur film (50%).



Daniel Kaluuya a gagné pour sa performance en Judas et le Messie noir. Va-t-il le répéter aux Oscars?

Mais si vous cherchez à gagner votre pool d’Oscar cette année, vous feriez mieux de vérifier également qui remportera finalement les meilleurs prix dans les différentes guildes: la Directors Guild of America (DGA) et Producers Guild of America (PGA) les meilleurs prédicteurs de l’éventuel gagnant du meilleur film aux Oscars; les Screen Actors Guild Awards (décernés par SAG-AFTRA) sont généralement le lieu de vérification des pionniers de la performance (aux côtés des BAFTA et des Globes); la Writers ‘Guild (WGA) aide à prévoir les récompenses de scénarisation; etc. Le modèle de prédiction de FiveThirtyEight de 2016 a un bon aperçu.

Non – parce que les gens qui votent pour les Golden Globes ne chevauchent pas ceux qui votent pour les Oscars

La raison du chevauchement avec les récompenses spécifiques à l’industrie est simple: un pourcentage élevé de personnes qui votent pour les Oscars appartiennent également à des guildes telles que la DGA, la PGA, la SAG-AFTRA et la WGA. Les votes des gens se chevauchent donc souvent, malgré des catégories disparates.

Les personnes qui votent pour les Golden Globes, cependant, sont un groupe entièrement différent et ne sont pas des électeurs de l’industrie. La Hollywood Foreign Press Association distribue les Golden Globes, et il n’y a pratiquement aucun chevauchement entre la HFPA et l’Académie.

En bref: le nombre de membres de la HFPA ne dépasse jamais 100 et est apparemment entièrement composé de journalistes basés dans le sud de la Californie qui travaillent pour des publications étrangères – même si même ce statut est difficile à vérifier dans quelques cas. Actuellement, ses membres sont 87. Ce petit nombre de membres signifie qu’il est connu pour être imprévisible, et il est parfois accusé de laisser la publicité et de favoriser fausser les résultats.

L’Académie, en revanche, est composée de près de 10000 membres, qui travaillent tous ou ont déjà travaillé dans le secteur cinématographique à un titre ou à un autre – acteurs, réalisateurs, producteurs, scénaristes, etc. Les électeurs de l’Académie sont toujours majoritairement blancs, hommes et plus de 60 ans, mais les nouvelles règles instituées en 2016 (après la controverse #OscarsSoWhite) changent cela.

Mais là encore, peut-être

Le buzz des récompenses est qu’il est généré par les journalistes et les critiques, et aussi par la façon dont les studios de cinéma essaient de commercialiser leurs films auprès des électeurs. Une grande partie de cela se produit par la distribution de des cinéastes pour les grands films, qui sont envoyés aux personnes appartenant aux principaux organes de vote (guildes et cercles de critiques, ainsi que l’Académie) pour s’assurer qu’ils peuvent regarder autant de films que possible et les aider à remplir leurs bulletins de vote.



L'écrivain et réalisateur Lee Isaac Chung accepte le prix du meilleur film – Langue étrangère pour Minari.

En 2021, les membres votants de l’Académie doivent soumettre leurs bulletins de participation aux Oscars d’ici le vendredi 5 mars – cinq jours seulement après les Golden Globes. Et étant donné à quel point cette saison de récompenses a été sauvage et déroutante, il est raisonnable de parier que de nombreux votants aux Oscars ont encore une pile de contrôleurs assis sur leurs tables basses pendant que vous lisez ceci.

Donc, alors qu’ils ont probablement déjà regardé les favoris – Nomadland et Le procès du Chicago 7 et Une nuit à Miami – une victoire aux Golden Globes pour un outsider comme Je me soucie beaucoup ou Le mauritanien pourrait pousser un électeur à donner un autre regard au film ou à la représentation dans le peu de temps qui lui reste avant de devoir soumettre son bulletin de vote. Et ainsi, Rosamund Pike ou Jodie Foster, qui ont tous deux participé à des discussions sur les récompenses mais pas les favoris dans la catégorie Meilleure actrice, peuvent encore avoir une chance; On ne sait jamais.

Cela signifie que même si les Golden Globes ne sont pas établis «Prédicteurs» des Oscars, ils peuvent encore influence les Oscars. Une victoire surprise aux Globes, si elle inspire suffisamment de membres de l’Académie à regarder un film qu’ils n’ont pas encore vu, ou à reconsidérer un film ou une performance qu’ils avaient oublié, pourrait donner à un film le coup de pouce supplémentaire dont il a besoin.

Et en 2021, cela compte, car à ce stade, tout le monde devine ce qui se passera d’ici la fin avril, lorsque Hollywood se réunira (probablement en grande partie virtuellement) pour les Oscars. Dans une année où le buzz des Oscars a été étouffé sans les séries habituelles de premières sur le tapis rouge, de fêtes, de rencontres et de campagnes incessantes – et lorsque des films qui ne semblent normalement pas être l’appât des Oscars, comme Film suivant Borat, remportent des trophées à la maison – le terrain semble grand ouvert.

Donc, personne ne le sait vraiment. Nomadland‘sable Film suivant BoratLa grande soirée des Golden Globes 2021 pourrait être un indicateur de succès futur, ou elle n’a peut-être aucune incidence. D’autres films qui ont gagné gros aux Globes pourraient bénéficier d’un coup de pouce. Et c’est pourquoi, apparemment contre toute raison et tout bon sens, nous continuons à parler des Golden Globes.