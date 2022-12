Les Golden Globes annoncent les nominés avant un retour à la télévision

Kelly Bush Novak, directrice générale d’ID, l’une des principales sociétés de publicité et de marketing d’Hollywood, a déclaré qu’elle encouragerait les clients à participer, en partie parce qu’elle s’attendait à ce que les électeurs du Globe reconnaissent un groupe diversifié d’artistes. “Beaucoup d’entre nous – dans un effort véritablement collectif – ont tenu l’organisation responsable, et beaucoup d’entre nous sont encouragés par les progrès et l’engagement qui en ont résulté”, a déclaré Novak. (Elle a ajouté, cependant, que plus de travail devait être fait.)

La plupart des studios de cinéma considèrent la diffusion télévisée des Globes et le spectacle qui l’accompagne sur le tapis rouge comme des opportunités de marketing cruciales pour les films d’hiver, en particulier les drames, qui ont du mal au box-office. Mais tout le monde à Hollywood n’a pas hâte que les Globes reviennent. Les publicistes et les agents disent que certaines stars (celles qui ont le plus à gagner de l’exposition) ont l’esprit ouvert, tandis que d’autres veulent que les Globes soient définitivement retirés.

NBC a annulé la diffusion télévisée de 2022 au milieu d’un scandale éthique, financier et de diversité impliquant la Hollywood Foreign Press Association, l’organisation peu orthodoxe qui décerne les Globes. Citant de vastes réformes de la HFPA, NBC a accepté en septembre de reprendre la cérémonie à l’antenne pour un 80e versement – ​​dans le cadre d’un essai d’un an. Pour la première fois, l’émission sera également disponible simultanément en ligne, via Peacock, le service de streaming de NBCUniversal.

L’année dernière, après le Los Angeles Times dénombré des défaillances bien connues mais longtemps ignorées de l’association de la presse étrangère, Tom Cruise a rendu ses trophées du Globe. Plus récemment, Brendan Fraser, qui a reçu des critiques élogieuses pour sa performance en tant qu’homme souffrant d’obésité morbide dans “The Whale”, a déclaré qu’il n’assisterait pas à la cérémonie s’il était nommé. En 2018, Fraser a accusé un membre de la HFPA de l’avoir peloté en 2003, ce que le membre a nié.

Le comédien de stand-up Jerrod Carmichael animera la cérémonie, qui se tiendra un mardi (par opposition à son spot habituel du dimanche) pour éviter le “Sunday Night Football” de NBC.

Avec un nouveau directeur général par intérim, Todd Boehly, à la tête d’un effort de redressement, la HFPA a révisé l’admissibilité des membres, recruté de nouveaux membres en mettant l’accent sur la diversité, promulgué un code de conduite plus strict et a décidé de mettre fin à son statut d’exonération fiscale et de se transformer en une entreprise à but lucratif avec une branche philanthropique. Boehly attend l’approbation gouvernementale finale pour ce plan. Une fois que cela arrivera, il devrait dissoudre la HFPA et rebaptiser la division caritative.

L’organisation de 96 membres compte désormais six électeurs noirs – contre zéro – et a ajouté 103 électeurs non membres, dont une douzaine environ sont noirs. Un membre a été récemment expulsé pour manquements à la conduitey compris la fabrication de citations, que les dirigeants du groupe ont citées comme preuve de leurs manières réformées.

Les émissions de récompenses en direct, y compris les Oscars, ont perdu des dizaines de millions de téléspectateurs au cours de la dernière décennie, mais les plus grandes cérémonies attirent toujours un public plus large que presque tout le reste de la télévision traditionnelle, à part les sports en direct. La dernière émission télévisée des Golden Globes, tenue sans célébrités au début de 2021 en raison de la pandémie, a attiré environ sept millions de téléspectateurs, selon Nielsen. Avant la pandémie, l’émission attirait environ 18 millions de téléspectateurs par an.