Les Golden Globes ajoutent un trophée de participation pour les superproductions

En janvier prochain, attendez-vous à voir deux nouveaux prix décernés au Globes dorés: «Réalisation cinématographique et au box-office» et « Meilleure performance dans un stand-up comique à la télévision ». Alors que ce dernier semblerc’est raisonnableet cela aurait probablement dû se produire il y a des années, c’est le nature de l’ancienne récompense-lequel est semblable à quelque chose les Oscars ont j’ai aussi joué avec—ça me donne envie de lever les yeux au ciel.

Un prix pour le meilleur blocouster? Comme si les milliards de dollars ne suffisaient pas ? Maintenant, nous allons tapoter la tête de Marvel et lui dire bon garçon, voici un régal, comme si ces films étaient autre chose que des mastodontes de la franchise ? Ce n’est pas insultant, mais cela correspond certainement à ce que j’attends des remises de prix. L’émission a annoncé que tout film souhaitant être pris en considération dans cette catégorie doit soit avoir rapporté « au moins 150 millions de dollars lors de sa sortie », soit avoir une « audience proportionnelle » via la sortie en streaming.

C’est sauvage, franchement. Seuls 20 films en 2022 ont rapporté plus de 100 millions de dollars au niveau national, selon Box Office Mojo. jen 2023, 20 films sont à ce jour qualifiés pour les conditions brutes d’éligibilité. Je ne pense pas qu’il existe un autre Golden Globe Award qui impose des limites aussi strictes et un nombre aussi limité de productions éligibles. La présidente des Golden Globes, Helen Hoehne, a déclaré : « Nous sommes fiers de reconnaître le travail acharné et l’innovation nécessaires à la réalisation d’un film à la fois un blockbuster et artistiquement exceptionnel. »

Je ne comprends vraiment pas l’intérêt de cela, à part un prix de consolation pour ne pas être « assez bon » pour remporter un prix via le processus de nomination régulier. Bien que cela puisse être salué comme un moyen d’obtenir une plus grande reconnaissance pour les films de genre spéculatifs, je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire…Tout, partout, en même temps a remporté le prix du meilleur film aux Oscars l’année dernière ! Dune a été nominé pour le meilleur film aux Globes ! Cela ressemble à un petit ruban de participation ridicule pour les personnes qui gagnent déjà.

