Les Golden Globes 2021 souffrent d’une grosse erreur alors que le discours d’acceptation de Daniel Kaluuya MUTED et l’acteur crie «  tu m’as fait sale!

Le discours de DANIEL Kaluuya a été brutalement interrompu par une erreur technique alors que l’acteur a déclaré aux Golden Globes qu’ils « l’avaient fait sale! »

La star de Judas et du Messie noir a commencé à remercier sa famille en acceptant le prix, tandis que des difficultés techniques ont rendu le flux silencieux.

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas pu entendre le discours d’acceptation de l’acteur, alors qu’il riait et remerciait pour l’honneur.

La star de Big Little Lies, Laura Dern, a remis le premier prix de la soirée à l’acteur de Get Out.

Dans une catégorie empilée, Daniel a battu Sacha Baron Cohen, Jared Leto, Bill Murray et Leslie Odom Jr. pour son rôle dans Judas and the Black Messiah.

Il a commencé son discours d’acceptation, mais il a été interrompu en raison d’un problème technique car personne ne pouvait l’entendre parler.

Alors que Laura essayait de passer à autre chose en blâmant les difficultés techniques, la caméra se tourna vers Daniel qui était assis chez lui à Londres.

« Tu m’as fait sale! Est-ce que je suis allumé? Est-ce que c’est allumé? Peux-tu m’entendre maintenant? Très bien, cool, on a ça, » plaisanta-t-il quand son audio put enfin faire fonctionner son micro.

Bien que ce ne soit pas tout à fait clair ce qui s’est passé, il semble que Daniel, 32 ans, se soit coupé le son et ait oublié de réactiver le son pendant l’appel Zoom – ce à quoi beaucoup de gens travaillent à domicile se rapportent.

Il remercie ensuite le réalisateur du film, Shaka King, de lui avoir donné «l’inspiration» en applaudissant avec un toast au champagne.

Il a déclaré dans son discours de remise de prix: «J’ai tout donné», a déclaré Kaluuya. «Et je ne pourrais pas le donner à un homme plus noble, c’est le président Fred Hampton.

« Et j’espère que des générations après cela pourront voir à quel point il pensait brillamment, à quel point il parlait brillamment et à quel point il aimait brillamment. »

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à SLAM la cérémonie pour ses multiples problèmes techniques tout au long de la nuit.

Une personne a tweeté: « Daniel Kaluuya est muet, le mari de Catherine O’Hara jouant des applaudissements et envoyant de la musique sur son téléphone, des écrivains pour l’âme tenant un discours préenregistré sur un iPad jusqu’à la caméra …

« Golden globes exactement comme essayer de faire un appel de zoom avec vos grands-parents. »

« Daniel Kaluuya étant muet alors qu’il prononce son discours gagnant du Golden Globe résume parfaitement toutes les réunions Zoom auxquelles j’ai participé », a plaisanté un autre.

Certains ont même accusé la HFPA d’être raciste pour cette décision – car la cérémonie de cette année a été critiquée pour avoir peu de candidats de couleur.

« On n’entend pas Daniel Kaluuya Golden Globes confirmé raciste », cria quelqu’un.

Un autre a tweeté: « Wow … les #GoldenGlobes sont tellement racistes que même lorsque Daniel Kaluuya remporte le prix du meilleur acteur de soutien, au début, son son n’était pas allumé. LOL. Je plaisante. Je plaisante. En quelque sorte. »

La cérémonie sans précédent de ce soir a été animée par les alums de Saturday Night Live Tina Fey et Amy Poehler.

Cette année marque la quatrième fois que les meilleurs amis organisent la cérémonie ensemble – bien qu’ils soient physiquement séparés.

Cependant, en raison du nombre élevé de cas de Covid-19 qui se propagent toujours aux États-Unis, le duo a été séparé avec Amy à Los Angeles et Tina à NYC.