Les Golden Globe Awards vendus après une série de scandales — RT Games & Culture

La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sera fermée suite à la vente des Golden Globe Awards, ont annoncé les nouveaux propriétaires de la cérémonie. Créés en 1944, les prix du cinéma et de la télévision ont été accusés de manque de diversité et d’acceptation de cadeaux par les membres, tandis que les cotes d’écoute ont atteint un niveau record l’année dernière.

La HFPA a finalisé la vente de tous les actifs des Golden Globes à Eldridge Industries et Dick Clark Productions (DCP) pour un montant non divulgué lundi, dans le cadre d’un accord approuvé par le procureur général de Californie.

La reprise va « entraîner la dissolution de la HFPA et de ses membres », Le président d’Eldridge Industries, Todd Boehly, a déclaré dans un communiqué. « Aujourd’hui marque une étape importante dans l’évolution des Golden Globes », il ajouta.

Aucune date de dissolution de la HFPA n’a été annoncée. Selon un porte-parole d’Eldridge Industries, l’ensemble de ses 310 membres actuels pourront voter aux Golden Globe Awards l’année prochaine.

Dick Clark Productions, qui appartient à Eldridge et Penske Media, reviendra pour gérer la télédiffusion des Golden Globes Awards, ajoute le communiqué. DCP organise également les Billboard Music Awards et le Rockin’ Eve du Nouvel An de Dick Clark.



« Notre mission est de continuer à créer la cérémonie de remise des prix la plus dynamique à la télévision en direct vue à travers le monde », a déclaré Jay Penske, PDG de Penske Media et DCP. « Nous avons une excellente équipe en place pour développer cette marque emblématique et captiver un public nouveau et existant afin de célébrer le meilleur de la télévision et du cinéma. »















Les Golden Globe Awards ont fait l’objet de critiques en 2021 lorsque le Los Angeles Times a rapporté que la HFPA ne comptait aucun journaliste noir parmi ses électeurs. Certains de ses membres ont également été accusés d’avoir tenu des propos sexistes et racistes, ainsi que d’avoir reçu des faveurs de célébrités et de studios.

Le scandale a vu NBC refuser de diffuser la cérémonie en 2022. Les Golden Globes Awards sont revenus sur le réseau l’année dernière après avoir introduit de nouvelles politiques d’éthique et de diversité. Cependant, l’émission a été largement considérée comme un flop, atteignant un creux historique de 6,9 ​​millions de téléspectateurs. La cérémonie en 2020 avait été regardée par 18,3 millions de personnes, selon la société de notation Nielsen TV.

Les prochains Golden Globe Awards devraient avoir lieu le 7 janvier 2024, même si aucun réseau n’a pour l’instant accepté de diffuser la cérémonie.