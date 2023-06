Les Golden Globe Awards vendus à un nouveau propriétaire des années après le contrecoup d’Hollywood

Les Golden Globe Awards ont été vendus lundi à un nouveau propriétaire qui fermera la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), le groupe de vote qui a fait face à la controverse sur les manquements éthiques et le manque de diversité.

Eldridge Industries a acheté les actifs du Golden Globe avec Dick Clark Productions (DCP), qui continuera de gérer la diffusion des récompenses et de se concentrer sur l’élargissement de l’audience des Globes dans le monde, selon un communiqué de presse. DCP est détenu conjointement par Eldridge et Penske Media.

La vente intervient après que la HFPA ait eu du mal à réparer sa réputation après une réaction hollywoodienne sur son éthique et son manque de diversité, qui a conduit la chaîne de télévision américaine NBC à abandonner la cérémonie des Golden Globes en 2022.

L’enquête a révélé un manque de diversité et des manquements à l’éthique

La signalisation des Golden Globes apparaît sur le tapis rouge lors de la 76e édition de l’événement au Beverly Hilton Hotel le 6 janvier 2019 à Beverly Hills, en Californie. L’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA) a eu du mal à réparer sa réputation après un contrecoup hollywoodien. sur son éthique et son manque de diversité. (Jordanie Strauss/Associated Press)

Une enquête du Los Angeles Times en 2021 a révélé que l’organisation ne comptait aucun journaliste noir dans ses rangs. Certains membres ont été accusés d’avoir tenu des propos sexistes et racistes et d’avoir sollicité des faveurs de célébrités et de studios de cinéma.

La HFPA a réagi en élargissant et en diversifiant ses membres et en instituant de nouvelles politiques d’éthique.

REGARDER | Comment les Golden Globes ont tenté de restaurer sa réputation :

Les Golden Globes tentent de revenir après le scandale de la diversité Les Golden Globe Awards d’Hollywood tentent de revenir d’un scandale majeur sur un manque de diversité, amenant 21 nouveaux membres votants, dont six sont noirs. Mais les critiques disent que ces changements ne semblent pas se refléter dans les nominations de cette année.

Le président d’Eldridge Industries, Todd Boehly, vise à transformer la HFPA, une organisation à but non lucratif de journalistes de divertissement internationaux, en travailleurs embauchés dans une entreprise à but lucratif. Tous les 310 électeurs actuels pourront voter pour la prochaine cérémonie en janvier 2024, a déclaré un porte-parole.

« Aujourd’hui marque une étape importante dans l’évolution des Golden Globes », a déclaré Boehly dans un communiqué.

NBC a de nouveau diffusé les Globes en 2023. Aucun réseau ne s’est encore inscrit pour organiser la cérémonie de 2024.

Les conditions financières de l’accord, qui a été approuvé par le procureur général de Californie, n’ont pas été divulguées.