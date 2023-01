Les “Golden Gays” reviennent sur scène aux Philippines

M. Justo a abrité les Golden Gays dans sa propre maison jusqu’à sa mort en 2012. Sans M. Justo comme mécène, le groupe, qui comprend maintenant une vingtaine de personnes, était de retour dans la rue. “Beaucoup ont dû retourner dans la rue d’où ils venaient”, a déclaré Ramon Busa, l’actuel président des Golden Gays, qui se fait appeler Lola Mon ou le nom de scène Monique de la Rue.

L’un des membres, Federico Ramasamy, mieux connu sous le nom de Lola Rica, a trouvé du travail comme balayeur de rue et a obtenu une chambre dans un bidonville. Lola Rica a entassé ses affaires et ses costumes dans la petite pièce et a accueilli d’autres Golden Gays qui n’avaient nulle part où aller. Tragiquement, un incendie a ravagé l’appartement. Tout le monde était en sécurité, mais les talons, les robes, les perruques et les photographies de Lola Rica ont été perdus.