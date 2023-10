TYRONE — Il y a un an, Tyrone détenait une avance de 14 points avant le quatrième quart contre Penns Valley et a perdu.

Vendredi soir, les Golden Eagles ont marqué 35 points sans réponse pour battre les Rams, 35-7, à l’intérieur du Grey Veterans Memorial Field.

Il s’agissait de la cinquième victoire consécutive de Tyrone, qui a obtenu de grandes soirées du quart-arrière Ashton Walk et du receveur Andrew Weaver.

Déroulement du jeu : Walk et Weaver se sont connectés pour leur deuxième score du match sur une bombe de 83 yards. C’est un entraînement qui a débuté chez les Eagles et qui leur a donné une avance de 21-0 avec 11 :45 à jouer en première mi-temps.

Co-joueurs du match : Weaver a terminé la soirée avec cinq réceptions pour 218 verges et deux touchés. Walk était de 10 sur 17 avec 358 verges dans les airs et quatre touchés.

Héros méconnu : le plaqueur défensif senior de Tyrone, Braden Ewing, était une force dominante pour la ligne défensive des Eagles. Il a fait exploser plusieurs jeux de course de Penns Valley et a parfois affronté deux et trois bloqueurs, permettant à ses secondeurs de se déplacer librement.

Statistiques les plus vitales : Tyrone a écopé de sept pénalités mais seulement 35 verges de pénalité. C’était également 4-en-5 au troisième essai en première mi-temps.

Entraîneur de Tyrone, John Franco : « Nous avons si bien joué ce soir dans chaque phase du match. Nous savions à quel point ils (Penns Valley) étaient durs. Nous avons tellement de respect pour eux. Toute la semaine, nous avons souligné que nous devions jouer 48 minutes. Ces gars sont trop bons. Ils ont un excellent entraîneur et des enfants coriaces. Je pensais que nos enfants avaient plutôt bien joué ce soir.

L’entraîneur de Penns Valley, Martin Tobias : « Tyrone s’est présenté et a joué un véritable jeu de balle. Ils ont fait de gros jeux ce soir. Juste au moment où nous les placions en troisième position, ils en frappaient un gros par-dessus. Les gros jeux faisaient la différence. Ils sont sortis et ont tiré à plein régime. Je leur tire mon chapeau. »

Le receveur de Tyrone Andrew Weaver : « C’était l’un de mes meilleurs matchs offensivement et défensivement. Merci à Ashton Walk d’avoir mis le ballon sur l’argent. »

Notable : Walk a totalisé 275 verges par la passe et trois touchés en première mi-temps. … Brady Ronan de Tyrone a marqué deux touchés, un au sol et un sur réception. … Les Eagles ont doublé Penns Valley en verges offensives en première mi-temps, 231 à 114. … Le demi offensif des Rams Ty Watson a totalisé 175 verges au sol en 24 courses et le seul score de son équipe. … Penns Valley n’avait que 3 yards par la passe en première mi-temps.

Records : Penns Valley (5-4) ; Tyrone (6-3)

La semaine prochaine : équipe LHAC à déterminer à Penns Valley, vendredi, 19h ; Équipe LHAC à déterminer à Tyrone, vendredi, 19h

SCORE PAR QUARTIERS

Vallée de Penns 0 0 0 7 — 7

Tyrone 14 14 7 0 — 35

Premier quart

T-Ronan 3 run (coup de pied romani), 5:40

T – Weaver 46 passe de A. Walk (coup de pied romani), 2:24

Deuxième quartier

Passe de T – Weaver 83 de A. Walk (coup de pied romani), 11:45

T – Woomer 43 passe de A. Walk (coup de pied romani), : 17,5

Troisième quart

T – Ronan 57 passe de A. Walk (coup de pied romani), 11:02

Quatrième trimestre

PV – Course Watson 41 (coup de pied Watson), 4:26

STATISTIQUES DE L’ÉQUIPE PV T

Premiers essais 9 10

Total des verges 260 466

Rushes-yards 30-231 28-108

Yards passant 29 358

Passe (comp.-att.-int.) 7-13-0 10-17-0

Punts-moy. 5-34 3-45

Fumbles-perdus 2-1 3-1

Pénalités-yards 4-30 7-35

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

RUSHING–Penns Valley, Watson 24-175, Meyer 2-28, Romig 4-28. Tyrone, Ronan 17-57, Emigh 8-34, A. Walk 1-15, Hoover 1-4, Woomer 1-(-2).

DE PASSAGE–Penns Valley, Romig 7-13-0-29. Tyrone, A. Marchez 10-17-0-358.

RÉCEPTION – Penns Valley, Meyer 3-12, Watson 3-11, Fetterolf 1-6. Tyrone, Weaver 5-218, Woomer 2-70, Ronan 1-57, Crowell 1-10, Hoover 1-3.







