Les Golden Cougars gâchent la soirée senior de Fredonia | Actualités, Sports, Emplois

La soirée senior de l’équipe de football féminine Fredonia ‘Billies était pleine d’émotion. Des sourires et des câlins lors de la reconnaissance d’avant-match des neuf seniors de l’équipe, aux larmes qui ont coulé au moment même, en passant par un discours enflammé à la mi-temps de la senior Sophia Gullo, et enfin, beaucoup de frustration tout au long, les filles de Fredonia ont tout vécu jeudi soir. sur le gazon du stade universitaire SUNY Fredonia.

Pour Fredonia, cependant, la joie n’était pas l’émotion provoquée par le résultat final.

Après un but d’Andrea Johnson de Falconer/Cassadaga Valley à 3:35 de la fin, les Golden Cougars en visite ont tenu bon pour une victoire de 1-0 contre Fredonia dans un match féminin de la division 1 de l’ACSC Ouest.

« Nous n’avions pas grand-chose pour nous. Je ne considérerais pas cela comme l’un de nos meilleurs matchs, mais c’était juste une performance très courageuse pour ne pas abandonner. a déclaré l’entraîneur-chef de Falconer/Cassadaga Valley, Brett Johnson. « Nous avons prêché cela toute l’année, en jouant 80 minutes, en jouant tout le match. Nous avons pu terminer ce soir pour la victoire, et cela a été énorme pour notre moral.

Le match s’est déroulé sans but après plus de 75 minutes d’action, même si les deux équipes ont eu leurs occasions.

Fredonia (4-8-2, 3-7-2) a eu sa meilleure occasion avec 29:30 à jouer. Sophia Gullo s’est libérée du milieu de terrain et a décollé du côté du terrain le plus proche de son banc.

Elle a ensuite arraché un tir de l’extérieur de la surface qui a violemment percé la barre transversale et est sortie du jeu. Le match est resté sans but.

«Je ne m’attendais pas à ce tir sur un tir du pied gauche. C’était une superbe photo », L’entraîneur Johnson a parlé de l’opportunité de Gullo. « Après ça rebondit… vous vous regroupez simplement et continuez à jouer. Nous avons rebondi et n’avons pas abandonné. Je suis fier de l’équipe ce soir.

Falconer/Cassadaga Valley (11-2-2, 8-2-2) ont eu un peu plus d’occasions ce soir-là, mais chaque fois que le ballon traversait la défense des Billies, la gardienne Naomi Muck utilisait une approche agressive pour contrecarrer la défense des Billies. Les chances des Golden Cougars. La meilleure occasion de Falconer-Cassadaga Valley des 75 premières minutes s’est produite dès la première minute de la seconde mi-temps, alors qu’un tir dans la surface de Brynn Helms a survolé la barre transversale.

« Je pense que nos filles ont bien joué ensemble ce soir », a déclaré l’entraîneur-chef de Fredonia, Cheryl Tabone. «… Je suis fier d’eux. Ils ont fait un excellent travail, ils l’ont vraiment fait.

Pendant la majeure partie du match, les arbitres n’ont pas joué un grand rôle, chaque équipe ayant le sentiment de ne pas avoir reçu les décisions qu’elle méritait tout au long du match. Mais alors qu’il restait moins de cinq minutes à jouer, une décision cruciale a été prise. Fredonia a été averti pour une faute juste à l’extérieur de la surface, à quelques mètres du banc de Falconer-Cassadaga Valley.

« Cela a changé la donne. Un petit exemple comme celui-là, « » dit Tabone. « … mais cela fait partie de la vie et il est temps d’aller de l’avant. Il faut avancer.»

Les Golden Cougars ont envoyé Julianna Roth tirer le coup franc, alors que Fredonia formait un mur pour bloquer son angle depuis le filet. Roth a plutôt choisi d’envoyer le ballon au milieu de la surface, et quand elle l’a fait, il s’est retrouvé sur le pied de la senior Andrea Johnson, qui l’a envoyé devant Muck et dans la partie inférieure du filet pour le seul et unique but du match. .

« Une sorte d’appel douteux nous est arrivé, nous en avons profité », » a déclaré l’entraîneur Johnson. « C’est exactement ce que je leur ai dit lors de la réunion d’après-match. Les bonnes équipes profitent de leurs opportunités, et c’est exactement ce que nous avons fait.

Fredonia a poursuivi sa tradition d’honorer les seniors adverses ainsi que les siens jeudi. Cependant, c’est Andrea Johnson, une senior des Golden Cougars, qui a fini par quitter Fredonia avec une victoire mémorable.

« Il était tout à fait approprié que ce soit l’une des personnes âgées qui l’ait rangé », » a déclaré l’entraîneur Johnson.

Avant le début officiel du match, Fredonia a envoyé trois de ses seniors qui n’ont pas pu terminer leur saison senior sur le terrain en raison de blessures : Ava Rukavina, Makayla Tabone et Francesca Pucci. Rukavina, dont la saison s’est terminée après avoir subi une commotion cérébrale, a rendu le ballon cérémonieusement à Makayla Tabone et Pucci pour qu’ils jouent comme si le match commençait. Les trois joueurs ont ensuite quitté le terrain et ont encouragé leurs coéquipiers depuis le banc.

«Je suis enthousiasmé par tous les seniors. Nous avons de grands leaders dans notre équipe, et ce soir a été formidable car nous avons pu les honorer. » a déclaré l’entraîneur Tabone. « … Nous voulions qu’ils en fassent tous les trois. »

Le moment de la cérémonie était le premier moment où Pucci a participé sur le terrain au cours de sa dernière année, car elle s’est blessée au genou lors d’un flag-football au printemps dernier. L’entraîneur Tabone lui a demandé de faire partie de l’équipe de football cette année même si elle ne pouvait pas jouer parce qu’elle appréciait le leadership de Pucci.

« C’est préjudiciable de ne pas faire partie de l’équipe. Nous voulions qu’elle soit dans cette atmosphère et qu’elle ne manque pas ça. » dit Tabone. « Je suis heureux qu’elle ait dit oui et qu’elle ait pu avoir cette opportunité. »

Les blessures étaient également au premier plan des préoccupations de l’équipe pour une autre raison lors de la soirée senior, car la junior de Fredonia, Haylee Babar, s’est blessée à la cheville lors des échauffements d’avant-match. Tabone s’est occupée du joueur blessé de son équipe pendant la majorité des célébrations de la soirée senior avant le coup de sifflet d’ouverture. Sans la présence d’un entraîneur sportif sur la touche, c’est Tabone qui a aidé Babar alors qu’elle quittait le site pour recevoir les soins médicaux appropriés pour sa blessure. Tabone a auparavant été entraîneur bénévole pour l’équipe de basket-ball de Fredonia toute la saison dernière lors de sa course au championnat de section VI, avec son fils, Sal, en tant que senior de l’équipe.

Fredonia est de retour en action la semaine prochaine, à Jamestown mercredi. Falconer/Cassadaga Valley accueille le Sud-Ouest mercredi.



