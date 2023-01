Les Golden Bears de l’Université de l’Alberta décrochent un «joueur complet» dans le porteur de ballon des Panthers de Vernon

Quatre ou cinq universités canadiennes avaient les yeux rivés sur lui.

Il a parlé à quelques autres écoles aux États-Unis.

Oh, l’intérêt pour le porteur de ballon des Vernon Panthers Joe Murphy était là, d’accord. Mais il est difficile de ne pas imaginer que s’il avait eu un peu plus d’expérience, les appels téléphoniques et les e-mails à la recherche de ses services de football auraient pu être sans fin.

Cela aurait pu être une loterie Murphy.

En seulement deux ans de football organisé, Murphy de 6 pieds et 205 livres a été le joueur le plus utile de la conférence et de l’offensive provinciale, culminant avec son engagement envers les Golden Bears de l’Université de l’Alberta dans la conférence Canada Ouest de U SPORTS.

“Le personnel d’entraîneurs de l’Alberta était formidable et j’ai apprécié ma visite là-bas, cela m’a aidé à prendre ma décision”, a déclaré Murphy qui, avant de déménager à Vernon, où sa mère, Jessica, a obtenu un emploi, vivait avec sa famille à Revelstoke. . Et c’est le football britannique qui a retenu l’attention de Murphy.

« Je voulais jouer au football. Je ne connaissais rien au football », a déclaré Murphy, 17 ans, diplômé de la classe secondaire de Vernon en 2023. « Le football était le seul sport auquel je pratiquais. J’y ai joué avec mes copains.

Lorsqu’il est arrivé à Vernon, il a rejoint les Panthers, qui ont été occupés à s’établir comme l’un des programmes de football d’élite des écoles secondaires de la province, remportant des titres de la Colombie-Britannique aux niveaux universitaire junior et senior.

Dès son premier entraînement avec les Cats, Murphy a été à fond, dit l’entraîneur-chef des Panthers Sean Smith, se consacrant à améliorer ses compétences, sa vitesse et sa force – tout ce qu’il pouvait pour rattraper son temps limité dans le sport.

“Joe est un joueur complet et l’Alberta obtient un arrière qui peut courir, non seulement traverser mais aussi dépasser les défenseurs”, a déclaré Smith. “Sa force est hors du commun, donc il n’aura aucun problème à bloquer les joueurs de ligne défensifs et il est devenu receveur au cours de sa 12e année, donc ses compétences en réception et sa course sur route sont au niveau élite pour les porteurs de ballon.”

Angus Reid, ancien centre des étoiles de la LCF et champion de la Coupe Grey, est entraîneur adjoint des Panthers et effectue beaucoup de travail d’entraînement avec Murphy. Lorsque Big Joe a été transféré au poste de porteur de ballon à la fin de la 11e année, Reid savait que les Panthers avaient un joueur spécial.

“Il a l’opportunité de vraiment dominer à ce niveau (universitaire)”, a déclaré Reid, diplômé de l’Université Simon Fraser. « J’ai rarement vu quelqu’un s’engager à faire le travail quotidien qui doit être fait comme Joe le fait. Joe est déterminé à découvrir à quel point il peut être bon. Il n’y a pas d’ego avec Joe. Il veut s’améliorer et il s’améliore chaque jour.

Au cours de sa dernière année de lycée, Murphy a accumulé 774 verges en six matchs joués (129 verges par match) et un impressionnant 12,09 verges par course. Il était un choix évident pour la conférence intérieure et le joueur le plus utile à l’offensive provinciale des AA. Il a aidé les Panthers à atteindre la demi-finale BC AA avant de perdre face aux John Barsby Bulldogs de Nanaimo.

Murphy a également joué pour l’équipe BC, avec son coéquipier VSS Braden Khunkhun à la Coupe Football Canada U18 au Kelowna Apple Bowl en juillet 2022.

Il prévoit étudier la psychologie à l’U. of A. Et il sait qu’il ne serait pas là où il est aujourd’hui sans l’amour et le soutien de sa mère et de son père, Jessica et Allan.

“C’est fou le temps qu’ils ont passé avec moi et pour moi”, a déclaré Murphy. «Ils soutiennent tout ce que je veux faire. Ils me conduisent à mes camps. Ils ont été incroyables.

Les anciens des Panthers parsèment le paysage du football de Canada-Ouest avec des joueurs de l’Université de la Colombie-Britannique, de l’Université de Calgary et maintenant des Golden Bears de l’Alberta.

