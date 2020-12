Une tendance générique en Inde suggère que les parents de la plupart des fillettes ont peur de participer à tout type d’activité sportive, sans parler du football.

Pas les habitants de Shondanga, un village isolé près de Nabadwip au Bengale occidental.

Tout le mérite revient à Bhupendranath Pal, un banquier à la retraite et un passionné de football qui a fait un effort pour amener les filles sur le terrain de football en défiant tous les préjugés il y a deux ans.

Depuis lors, un projet qui a démarré avec seulement quatre jeunes filles nerveuses a grandi de force en force pour rassembler cinquante-six jeunes en moins de deux ans – le tout dans le but de faire avancer le football indien ensemble!

« J’ai toujours voulu utiliser le football comme un outil pour avoir un impact sociologique. Merci à All India Football Federation, la Ligues Golden Baby nous ont offert une occasion parfaite d’établir un lien fort avec chaque personne de notre société. C’est pour cela que j’ai fortement voulu introduire le football dans notre localité, en particulier aux plus jeunes filles », a déclaré Pal.

Le détenteur de la licence AIFF D a partagé une histoire jamais entendue avec www.the-aiff.com tout en discutant des ligues Nabadwip Golden Baby qui a déjà présenté plus de 1000 enfants en deux ans.

«Un jour, alors que j’entraînais quelques enfants, j’ai supervisé quatre jeunes filles qui nous regardaient et appréciaient le jeu. Je leur ai demandé si elles étaient intéressées à nous rejoindre. Mais elles se sont senties timides et se sont enfuis», a-t-il poursuivi. 15-20 minutes, elles sont revenues et c’est alors que la ligue des filles a vu le jour – juste avec quatre filles. Elles ont continué à venir comme elles ont trouvé le zèle. Elles ont trouvé un but. Nous les avons inspirées et l’acte de foi a joué un grand rôle derrière élargir la ligue. Maintenant, cinquante-six filles jouent dans cette ligue. «

Il existe cinq ligues par groupe d’âge pour les filles de U-7 à U-10 et U-14. Alors que trois équipes composées de sept joueurs chacune disputent le groupe d’âge U-14, cinq équipes de sept joueurs chacune sont inscrites dans les autres groupes d’âge.

«Auparavant, les parents étaient sceptiques quant à leur envoi au football. Ce que j’ai réalisé – s’ils trouvent la touche personnelle et le sentiment de sécurité, ils n’hésitent pas à autoriser leurs quartiers. C’est une grande leçon que j’ai apprise de ces familles, qui ne le font pas. n’appartiennent pas à des familles aisées mais endurent la lutte 24/7, appelée la vie.

En 2017-2018, quelque 600 enfants ont participé à quatre groupes d’âge. 23 équipes se sont inscrites dans le seul groupe d’âge U-13. En dehors de cela, les enfants des groupes d’âge U-7, U-9 et U-10 ont également pris le relais pour faire du projet un grand succès.

L’année prochaine, la participation des filles a considérablement augmenté, la portant à 25% de l’effectif total cumulé.

«Nous nous sommes concentrés sur quatre groupes d’âge U-8, U-9, U-11 et U-12 en 2019-2020. Sur environ 450 enfants, plus de 120 étaient des filles. Pour une localité comme la nôtre, c’était énormément motivation pour les parents ainsi que pour les filles qui aspirent à le plier comme Balas et Ashalatas à l’avenir.