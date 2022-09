“Les Goldbergs” tuent le personnage de Jeff Garlin après des allégations d’inconduite sur le plateau

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“The Goldbergs” tue le personnage du comédien Jeff Garlin à la suite d’allégations d’inconduite sur le plateau et de son départ de la série.

Les co-showrunners, Chris Bishop et Alex Barnow, ont confirmé la nouvelle dans une récente interview.

“Cela va être une famille qui n’a pas réconcilié le fait que leur père est parti, mais qui a en quelque sorte évolué et a géré une grande partie de cela”, a déclaré Barnow à Entertainment Weekly à propos du départ des personnages de Garlin.

Garlin a quitté la sitcom à succès en décembre après avoir été accusé d’inconduite.

Bishop et Barnow ont déclaré que son personnage serait mort depuis “plusieurs mois” lorsque la 10e saison sera diffusée le 21 septembre. Ils ont partagé que les membres de la famille de Murray Goldberg auront déjà pleuré sa mort au début de la saison.

“J’ai eu une conversation avec Jeff, et il sait qu’il n’est pas remplacé. La vérité est que je ne sais pas s’il sait quel est son destin, mais je suppose qu’il le sait, serait la réponse à cela question”, a déclaré Barnow au point de vente.

La 10e saison ne sera pas trop centrée sur Garlin puisque les jeunes mariés Erica, joué par Hayley Orrantia et Geoff, joué par Sam Lerner, accueillent leur premier enfant, ce qui signifie que la matriarche de la série, Beverly Goldberg, jouée par Wendi McLendon-Covey, va maintenant être grand-mère.

“Nous commençons donc avec optimisme quant à la venue d’un bébé et nous attendons avec impatience l’avenir”, a déclaré Barnow. “C’est une opportunité pour cette base émotionnelle intéressante pour la façon dont les gens se comportent.”

En décembre, Garlin s’est défendu d’être annulé suite à des allégations selon lesquelles il créerait un environnement de travail dangereux sur le plateau.

“Non, je n’ai pas été viré de ‘The Goldbergs'”, a-t-il déclaré à un journaliste de Vanity Fair. “Je n’ai pas été viré de ‘The Goldbergs’.”

“C’est toujours la même chose. C’est à propos de moi et de ma bêtise sur le plateau. Ils ne pensent pas que ce soit approprié. Je le pense. C’est là où nous en sommes. Je n’ai pas été viré à cause de cela. Nous pensons juste différemment.” il expliqua.

“Maintenant, quand je suis à” Curb Your Enthusiasm “, par exemple, si je ne fais pas les choses dont nous parlons, Larry David – ou un caméraman, le producteur, qui est une femme – beaucoup de gens viennent à moi et me demander si je vais bien. Je dois faire ce que je dois faire pour garder mon énergie et faire ce que je fais. Donc je ne sais pas quoi dire. Pour moi, si tu es un stand – dans une émission et tu n’aimes pas le contenu ou le comportement… Si quelqu’un s’en prend à toi, c’est différent. Mais en général, eh bien, par Dieu, arrête, va ailleurs.

Quant aux allégations selon lesquelles il était physiquement inapproprié, selon Garlin, cela semble provenir du fait que la salutation par défaut de Garlin est d’embrasser les gens. Cependant, à l’époque, il avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de continuer à le faire à l’avenir sur le tournage de “The Goldbergs”.

“Quand je tournerai plus de jours, juste pour que ça se passe bien, je ne ferai aucun de mes trucs idiots ou quoi que ce soit, par respect. Je vais juste le garder sur le QT, parce que vous savez pourquoi? Ils sont mes patrons. Et ils ont parfaitement le droit d’avoir le décor comme ils le souhaitent”, a-t-il déclaré.