Les goélands choisissent quoi manger en regardant les humains, selon une étude

Selon une étude, il faudra plus qu’un tas de panneaux déclarant «ne pas nourrir les oiseaux» pour dissuader les goélands de se précipiter pour pincer les collations des gens.

Des recherches sur les goélands argentés à la plage de Brighton ont révélé que les oiseaux peuvent déterminer quels types de restes valent la peine d’être pris en regardant ce que les humains se rentrent.

Lorsqu’on leur a donné un choix de paquets croustillants à picorer, les goélands ont massivement opté pour le sac de la même couleur qu’un expérimentateur grignotait alors qu’ils filmaient les rencontres à plusieurs mètres de distance.

« Nous avons montré que les goélands adultes sont capables de prêter attention au comportement des humains et de l’appliquer à leurs propres choix de recherche de nourriture », a déclaré Franziska Feist, biologiste et premier auteur de l’étude à l’Université du Sussex.

« Étant donné que l’urbanisation des goélands est très récente, cette capacité doit provenir de l’intelligence générale et de la flexibilité comportementale des goélands. »

Les scientifiques savaient déjà que les goélands préfèrent les aliments qui ont été touchés par les humains, mais il n’était pas clair dans quelle mesure ils pouvaient s’appuyer sur leurs observations de grignotages humains pour trouver des morceaux de nourriture similaires tout en se nourrissant.

Dans les derniers travaux, Feist et ses collègues ont scotché des paquets verts (sel et vinaigre) et bleus (fromage et oignon) de chips Walkers sur des carreaux et les ont placés à quelques mètres des goélands sur une partie autrement claire de la plage de Brighton. Les scientifiques ont alors reculé de 5 mètres et filmé le comportement des oiseaux. Dans certains cas, les chercheurs ont simplement regardé la caméra, tandis que dans d’autres, ils ont glissé dans un sac de chips vert ou bleu.

Lorsque les scientifiques se sont assis tranquillement sans grignoter, moins d’un cinquième des goélands s’est approché des paquets de croustillant placés à proximité. Mais lorsque les chercheurs grignotaient des chips, 48% des oiseaux ont sauté pour vérifier les paquets. Près de 40 % de ces approches se sont soldées par des goélands picorant les paquets croustillants, et parmi ceux-ci, 95 % ont été dirigés vers le même paquet de couleur que celui dans lequel le scientifique mangeait. « C’est impressionnant parce que l’histoire évolutive des goélands argentés n’aurait pas impliqué les humains », a déclaré Feist.

Les travaux suggèrent qu’il y a du travail à faire pour réduire les tensions entre les humains et les goélands urbains. L’impact des panneaux « ne pas nourrir les oiseaux » pourrait, par exemple, être amélioré en ajoutant « … et qu’ils ne vous voient pas non plus manger ».

« Il est probable que le simple fait de dissuader le public de nourrir directement les goélands ne suffira peut-être pas », a déclaré Feist. « Ils sont toujours capables d’observer ce que nous mangeons et cela éclairerait leur capacité à cibler les déchets, les déchets, etc. »

Le Dr Madeleine Goumas, experte des goélands argentés à l’Université d’Exeter qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré : « Nous savons déjà, grâce à des recherches antérieures, que les goélands utilisent les informations des personnes lorsqu’ils recherchent de la nourriture.

« Cette étude montre que nous n’attirons pas seulement l’attention des goélands sur l’endroit où se trouve la nourriture, mais qu’ils apprennent également le type de nourriture que nous mangeons. Sachant cela peut avoir des implications sur la façon dont nous réduisons les interactions négatives entre les humains et les goélands, car nous semblons apprendre par inadvertance aux goélands à exploiter de nouveaux aliments.

Les détails de l’étude sont publiés dans Lettres de biologie.