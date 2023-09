Les glucides raffinés et la viande sont à l’origine de l’augmentation mondiale du diabète de type 2, selon une étude

Note de l’éditeur: Inscrivez vous pour Manger, mais mieux sur CNN : style méditerranéen. Notre guide en huit parties vous présente un délicieux mode de vie alimentaire soutenu par des experts qui améliorera votre santé pour le reste de votre vie.





Engloutir trop de produits raffinés à base de blé et de riz, ainsi que manger trop peu de grains entiers, alimente la croissance de nouveaux cas de diabète de type 2 dans le monde, selon une nouvelle étude qui modélise données jusqu’en 2018.

« Notre étude suggère que la mauvaise qualité des glucides est l’un des principaux facteurs responsables du diabète de type 2 attribuable à l’alimentation à l’échelle mondiale », déclare l’auteur principal, le Dr Dariush Mozaffarian, professeur de nutrition à l’Université Tufts et professeur de médecine à la Tufts School of Medicine de Boston, dans une étude. déclaration.

Autre facteur clé : les gens mangent beaucoup trop de viandes rouges et transformées, comme le bacon, les saucisses, le salami, etc., selon l’étude. Ces trois facteurs – manger trop peu de céréales complètes et trop de céréales et de viandes transformées – ont été les principaux responsables de plus de 14 millions de nouveaux cas de diabète de type 2 en 2018, selon l’étude publiée lundi dans la revue Nature Medicine.

En fait, l’étude estime que 7 cas sur 10 de diabète de type 2 dans le monde en 2018 étaient liés à de mauvais choix alimentaires.

« Ces nouvelles découvertes révèlent des domaines critiques sur lesquels se concentrer aux niveaux national et mondial pour améliorer la nutrition et réduire le fardeau dévastateur du diabète », a déclaré Mozaffarian, qui est également rédacteur en chef de Tufts Health & Nutrition Letter.

Mozaffarian et son équipe ont développé un modèle de recherche sur l’apport alimentaire entre 1990 et 2018 et l’ont appliqué à 184 pays. Par rapport à 1990, il y a eu 8,6 millions de cas supplémentaires de diabète de type 2 dus à une mauvaise alimentation en 2018, selon l’étude.

Des chercheurs ont découvert que manger trop d’aliments malsains était davantage un facteur de diabète de type 2 à l’échelle mondiale que le manque de nourriture. des aliments sains, en particulier pour les hommes par rapport aux femmes, les jeunes par rapport aux adultes plus âgés et les résidents urbains par rapport aux ruraux.

Plus de 60 % du total des cas de maladie attribuables à l’alimentation dans le monde étaient dus à une consommation excessive de seulement six habitudes alimentaires néfastes : manger trop de riz, de blé et de pommes de terre raffinés ; trop de viandes rouges transformées et non transformées ; et boire trop de boissons sucrées et de jus de fruits.

Un apport insuffisant de cinq facteurs alimentaires protecteurs – fruits, légumes non féculents, noix, graines, grains entiers et yaourt – était responsable d’un peu plus de 39 % des nouveaux cas.

Les habitants de Pologne et de Russie, où les régimes alimentaires ont tendance à se concentrer sur les pommes de terre et la viande rouge et transformée, ainsi que d’autres pays d’Europe centrale et orientale ainsi que d’Asie centrale, présentaient le pourcentage le plus élevé de nouveaux cas de diabète de type 2 liés à l’alimentation.

La Colombie, le Mexique et d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont également enregistré un nombre élevé de nouveaux cas, ce qui, selon les chercheurs, pourrait être dû à une dépendance aux boissons sucrées et à la viande transformée, ainsi qu’à une faible consommation de céréales complètes.

« Notre approche de modélisation ne prouve pas le lien de causalité et nos résultats doivent être considérés comme des estimations du risque », écrivent les auteurs.