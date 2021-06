Les globe-trotters sont plus enclins à ramasser des souches bactériennes, à déclencher une épidémie et à découvrir une étude

Les personnes qui voyagent dans le monde entier sont susceptibles d’acquérir de nombreux gènes qui favorisent la résistance microbienne, qui peuvent ensuite se propager lorsque les voyageurs rentrent chez eux, et potentiellement déclencher une épidémie bactérienne, suggère une nouvelle recherche.

Des chercheurs de la Washington University School of Medicine à St. Louis, ont noté que les voyageurs internationaux rentrent souvent chez eux avec une abondance inattendue de nouvelles souches bactériennes se bousculant pour se positionner parmi les milliers qui résident normalement dans le microbiome intestinal.

« Même avant la pandémie de Covid-19, nous savions que les voyages internationaux contribuaient à l’augmentation et à la propagation mondiales rapides de la résistance aux antimicrobiens », a déclaré Alaric D’Souza, doctorant à l’université.

« Mais ce qui est nouveau ici, c’est que nous avons trouvé de nombreux gènes complètement nouveaux associés à la résistance aux antimicrobiens qui suggèrent un problème inquiétant à l’horizon », a ajouté D’Souza. Les résultats sont publiés dans la revue Genome Medicine.

La pauvreté, le manque d’assainissement et l’évolution des pratiques agricoles ont transformé de nombreuses régions en développement à faible revenu en foyers de maladies propagées par des bactéries, notamment des infections de plus en plus résistantes à une gamme de traitements antibiotiques.

Pour l’étude, l’équipe a analysé les communautés bactériennes dans les microbiomes intestinaux de 190 adultes néerlandais avant et après un voyage dans l’une des quatre régions internationales où la prévalence des gènes de résistance est élevée : Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Afrique du Nord et Afrique de l’Est.

Au total, les chercheurs ont détecté 121 gènes de résistance aux antimicrobiens dans les microbiomes intestinaux. Plus de 40 pour cent de ces gènes de résistance n’ont été découverts qu’en utilisant la technique de métagénomique plus sensible, ce qui suggère que des gènes potentiellement dangereux ne sont pas pris en compte par les approches plus conventionnelles.

Les résultats ont également confirmé que 56 gènes uniques de résistance aux antimicrobiens étaient devenus une partie des microbiomes intestinaux des voyageurs lors de leurs voyages à l’étranger, y compris plusieurs gènes de résistance mobiles à haut risque, tels que les bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) et le plasmide gène de résistance à la colistine, mcr-1.

La propagation rapide de la résistance aux antimicrobiens est l’une des menaces de santé publique les plus graves auxquelles le monde est actuellement confronté – une catastrophe médicale imminente qui pourrait l’emporter sur le chaos créé par la pandémie de Covid-19.

« L’identification de nouvelles bactéries et gènes résistants aux antimicrobiens pourrait jouer un rôle important dans le ralentissement de la propagation mondiale de la résistance et orienter les traitements potentiels des maladies connexes », Gautam Dantas, professeur de pathologie et d’immunologie à l’Université de Washington.

