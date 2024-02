Les Global Entertainment Awards nomment les gagnants régionaux

Prix ​​mondiaux du divertissement

EXCLUSIF: Les personnes qui ont fait connaître le cinéma, la télévision et les jeux grâce à leur travail en matière de marketing et de promotion ont vu leur travail reconnu dans la liste des lauréats régionaux des Global Entertainment Awards.

Les organisateurs des prix, qui en sont désormais à leur troisième édition, ont réuni un groupe de 450 juges du monde entier pour délibérer sur les 2024 noms, les gagnants étant annoncés aujourd’hui et révélés pour la première fois dans Deadline (voir la liste complète des gagnants ci-dessous).

L’équipe à l’origine des Global Entertainment Awards a déclaré qu’elle les avait créés pour honorer le rôle que jouent le marketing et la promotion dans le secteur du divertissement, et pour célébrer les personnes dont le travail incite les gens à aller au cinéma, à regarder des séries et à jouer à des jeux.

Les catégories incluent la meilleure bande-annonce, les illustrations clés, les bobines de grésillement et de vente, les teasers, l’activation des relations publiques et le spot sur les réseaux sociaux, entre autres.

Les projets des streamers – notamment Netflix – sont au premier plan. Travailler sur Lupin, Mercredi, La Couronne, Corps et Maestro présentés dans diverses catégories. La propre équipe créative de Netflix a reçu de nombreuses distinctions. Des équipes internes de Warner Bros. Discovery et des diffuseurs tels que Zee en Inde et Nippon TV au Japon étaient également présents. Les agences gagnantes dans plusieurs catégories comprenaient Once Upon a Time Content, The Solid State et The Picture Production Company.

« Nous avons été enthousiasmés par l’ampleur, la variété et la qualité des candidatures de cette année et ravis d’avoir été rejoints par autant de voix notables du secteur du divertissement à l’échelle mondiale », a déclaré Tim Cole, PDG des Global Entertainment Awards. « Le pouvoir de la voix créative est phénoménal et nous sommes honorés de faire partie de leur voyage. »

Remporter une victoire régionale est une récompense à part entière, mais tous les gagnants et nominés ont une chance supplémentaire d’être reconnus lors de la remise des prix mondiaux, qui a lieu lors d’une cérémonie organisée au Wyndham Grand Hotel, dans l’Algarve, au Portugal, le 3 mars. le partenaire média.

Consultez la liste complète des gagnants régionaux ci-dessous :

GLOBAL ENTERTAINMENT AWARDS – GAGNANTS RÉGIONAUX 2024

CINÉMA

Meilleure bande-annonce (Asie-Pacifique)

Shayda

L’état solide

L’équipe créative du Solid State

Meilleur art clé (Asie-Pacifique)

Ouais, les garçons

barlow.agence

Timothy Barlow, directeur créatif

Meilleur spot audiovisuel (Europe)

Eileen – Style 30

La société de production d’images

Images universelles

Meilleure bobine de vente (Europe)

Video Assist Hongrie Showreel

Assistance vidéo Hongrie

Miklós Hadházi, Péter Mári, Soma Sárffi

Meilleur spot sur les réseaux sociaux (Europe)

Cri VI

La société de production d’images

Paramount Pictures

Meilleur teaser (Europe)

La Piedade

Caravane

Rafa Martinez – Rédacteur

Meilleur art clé (Europe)

Parle moi

Le partenariat créatif

Giulia Perryman

Meilleur marketing expérientiel (Europe)

L’Exorciste : croyant

Studios de création de contenu

Jason Bevan, Nicholas Lazarus, Peter Demetris

Meilleur BTS court (Europe)

Une vie

Way To Blue pour le BFI

Tiina Heinonen, Claire Furner, Rebecca Winch

Meilleure bande-annonce (Europe)

Histoire de Tokyo

La société de production d’images

BFI

Meilleur art clé (Amérique latine)

Puan

Fable – L’agence Key Art

Claire Curtis, L’équipe Fable

Meilleur teaser (Moyen-Orient/Afrique du Nord)

Hajjan

Markos Erian

Markos Erian

Meilleur teaser (Amérique du Nord)

Élio

Créatif de Screenland

Aveedeh Shahbazi, Aura Kay, Drew Cummins

Meilleur BTS court (Amérique du Nord)

Une hantise à Venise

Petit héros

Adam Cooper, Nathan Brickman, Julian Camacho

Meilleure campagne de publicité en ligne (Amérique du Nord)

Les Gardiens de la Galaxie Vol 3

Petit héros

Adam Cooper, Nathan Brickman, Julian Camacho

Meilleure affiche animée (Amérique du Nord)

La petite Sirène

Petit héros

Adam Cooper, Ryan Harrison, Elif Balci

Meilleur spot AV au cinéma (Amérique du Nord)

Brûlure de sel

Petit héros

Debi Struzan, Kerianne Connor Lentz, Amanda Edwards,

Meilleure bobine de vente (Amérique du Nord)

Sony Photo Divertissement

Semelle en caoutchouc créative

Stav Özdoba

Meilleure bande-annonce (Amérique du Nord)

Dune, deuxième partie

Majeur Majeur

Craig Platt

Meilleur spot sur les réseaux sociaux (Amérique du Nord)

Aquaman

Petit héros

Adam Cooper, Ryan Harrison, Elif Balci

JEUX

Meilleur art clé (Europe)

Mort-vivant Inc.

Feu sans fumée

Leila ToulminTom Lindsey Eliot Albon

Meilleure campagne de partenariat intégré (Europe)

Les gars d’automne 2023

RemorqueFerme

Chris Unterberg, Katie Lowndes, Genco Uney

Meilleur BTS long (Europe)

Alan réveil 2

Créatif du quatrième étage

Rich Keith, Ash Denton, Dan Maher

Meilleure bande-annonce (Europe)

Clash Royale

Déchets créatifs

Dolph Souza, Alex Robinson, James Trimming

Meilleure bande-annonce (Europe)

Réveille toujours les profondeurs

Grand fermier

Ryan Séville, Jack Roach

Meilleure bobine de vente (Europe)

Big Farmer / Bobine de lancement

Équipe créative de Big Farmer

Meilleur moulinet Sizzle (Europe)

BST – Explication de mouvement

Le bac à sable

Thibault Simar, Matthieu Frémeaux

Meilleur art clé (Amérique du Nord)

PAC-MAN

Conception fluide

Stacey Bates-McCue, Justin Sola, Faye Woodward

Meilleure bande-annonce (Amérique du Nord)

Espace mort Bande-annonce de lancement officielle

KWM – Un studio de mots-clés

Antoine Fortier-Auclair, Christopher Beckett, Todd Stallkamp

Meilleur spot sur les réseaux sociaux (Amérique du Nord)

Nouveau monde

Média de calque

Brandon Hunt, Phillip Ieyoub, Taylor Wynn

Meilleure bande-annonce (Amérique du Nord)

Assassin’s Creed Nexus VR

KWM – Un studio de mots-clés

Antoine Fortier-Auclair

STREAMING

Meilleur teaser (Afrique)

Invisible

Studio de création Netflix

Meilleure bande-annonce (Afrique)

Bandes de Lagos

La Raffinerie

Gabe Converse, Jesse Mandapat, Jordan Standefer

Meilleur art clé (Asie)

Le village

Groupe de parc à roulottes Art Machine

Elliot Cardona, Ellie Thienel, Matthew East

Meilleure conception sonore (Asie)

DP Saison 2

Studio de création Netflix

Meilleure bande-annonce (Asie-Pacifique)

Totalement tout à fait bien

L’état solide

L’équipe créative du Solid State

Meilleur spot audiovisuel (Asie-Pacifique)

Les fleurs perdues d’Alice Hart

L’état solide

L’équipe créative du Solid State

Meilleur teaser (Asie-Pacifique)

Fille aux cigarettes

Studio de création Netflix

Meilleure campagne 360 ​​(Asie-Pacifique)

Junji Ito – Contes japonais du macabre

Studio de création Netflix

Meilleur marketing expérientiel (Europe)

Lupin saison 3

11e District pour Netflix France

Bruno Marcovici, Alix Vigin, Christophe Percet

Meilleur BTS court (Europe)

La CouronneC’est le dernier adieu

Contenu Il était une fois

Lisa Fass, Sophia Kotretsos, Bram De Jonghe

Meilleure bobine de vente (Europe)

Netflix x Lacoste

Il était une fois

Tim Anderson, Oliver Holmes

Meilleure affiche animée (Europe)

Nichoir Barcelone

Studio de création Netflix

Meilleur teaser (Europe)

Muet – Meurtrier

Trailer Park Group (Royaume-Uni)

Robert Archer, Alex Battershall, Imon Hasan

Meilleur BTS long (Europe)

Réalisation de Maestro

Contenu Il était une fois

Lisa Fass, Sophia Kotretsos, Roger Penny

Meilleure campagne 360 ​​(Europe)