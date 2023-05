Les glissements de terrain passés ont dévasté Summerland

Les glissements de terrain à la fin avril et en mai ne sont pas les premiers dans l’histoire de tels glissements à se produire à Summerland et à proximité.

Les glissements, au bas de Summerland Hill, se sont produits sur des falaises de limon.

Des glissements antérieurs de falaises de limon ont également affecté d’autres parties de la communauté.

Le 27 septembre 1970, vers 17 h 45, un glissement de terrain au-dessus du chemin Lakeshore (avenue Shaughnessy) dans la basse-ville de Summerland a détruit trois maisons.

Stan Etter, qui marchait à côté des maisons à ce moment-là, a couru dans la maison de Gale et a sauvé Lucie Gale, qui était dans les débris jusqu’à la taille. Elle a été transportée à l’hôpital et souffrait d’un choc extrême. Son mari Fred Gale a été tué dans ce glissement de terrain.

Le glissement s’est produit lorsqu’un bloc de limon est tombé d’une falaise de limon presque verticale et s’est désintégré. Des rapports du 1er octobre 1970, Summerland Review, ont déclaré que la terre provenait d’une falaise de plus de 100 mètres de haut. Le morceau qui s’est détaché mesurait environ 20 mètres de large. En descendant, il a apporté avec lui des arbres, des racines et des buissons

Le glissement a couvert un tronçon de 60 mètres de Lakeshore Drive avec jusqu’à quatre mètres de limon.

Un rapport de Sécurité publique Canada indique que la rupture aurait été causée par le développement de pressions d’eau dans les joints de détente dans la falaise de limon.

Un deuxième glissement s’est produit sur Lakeshore Drive le 15 septembre 1992, à environ 600 mètres au sud de l’événement de 1970.

Ce glissement de terrain s’est écrasé dans le garage d’une maison et a recouvert un tronçon de route de 45 mètres avec jusqu’à cinq mètres de limon.

Il n’y a pas eu de blessés sur cette glissade, mais des véhicules et des bateaux dans la zone ont été détruits.

Dans les deux cas, des travaux d’irrigation étaient en cours à proximité du site des glissements.

En plus de ces deux diapositives, un rapport de 2011 de Dwayne D. Tannant de l’Université de la Colombie-Britannique a identifié plusieurs diapositives dans et autour de la communauté. Des glissements de falaises de limon ont été signalés en 1942, 1951 et 2004.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

[email protected]

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Glissement de terrain sur l’autoroute 97Summerland