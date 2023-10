Les glissements de terrain de Mbankolo font 30 morts à Yaoundé, la capitale camerounaise

Au moins 30 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies à Yaoundé, la capitale camerounaise, ont indiqué les services d’urgence.

Une radio locale a fait état de 40 morts, affirmant que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues.

Les efforts de secours ont été entravés par les inondations, obligeant les habitants à retirer les corps des décombres à mains nues.

De fortes pluies ont provoqué dimanche le débordement de la rivière Méfou, submergeant plusieurs quartiers.

Le quartier pauvre de Mbankolo, où de nombreuses maisons étaient construites de manière précaire à flanc de colline, a été le plus touché.

Ymele Guy, un habitant local, a déclaré à la BBC que son enfant avait été tué par les inondations.

« J’ai vu la catastrophe et juste au moment où j’informais ma femme que les choses allaient mal, en une fraction de seconde, mes enfants et moi étions submergés », a-t-il déclaré.

« J’ai sauvé ma femme et au moins trois enfants. La pluie a emporté le quatrième… la pluie a emporté cet enfant. »

Jouego Cathérine a déclaré que sa sœur enceinte était restée ensevelie sous les décombres.

« Je n’ai toujours pas retrouvé ma sœur. Elle s’est mariée en avril. Avec sa belle-famille, tous les sept sont morts ici. Cinq cadavres ont déjà été retrouvés, il en reste deux : ma sœur et une jeune fille. »

Les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison des pluies à Yaoundé : l’année dernière, un talus de terre s’est effondré et a tué au moins 14 personnes assistant aux funérailles.

Lors de la catastrophe de dimanche, des dizaines de maisons ont été emportées par les violentes inondations.

Une maison avait été réduite à un simple passage – un raccourci pour les secouristes et les résidents en deuil.

Des personnes extérieures au quartier sont venues lundi pour constater les dégâts, tant l’ampleur du désastre était grande.

Le ministre de l’Intérieur, Paul Atanga Nji, a exhorté la population, y compris les habitants, à évacuer la zone « car le sol est instable ».

De nombreux habitants restent cependant dans le quartier, car des logements temporaires sont encore en cours de mise en place.

« Nous organisons des secours, des matelas, des couvertures et tout ça », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un bébé de trois mois faisait partie des personnes secourues.

La pauvreté et le mauvais état des infrastructures rendent les communautés comme Mbankolo plus vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes telles que les fortes pluies, qui deviennent plus fréquentes et plus intenses en Afrique en raison du changement climatique, selon les experts climatiques des Nations Unies.

Le glissement de terrain a provoqué l’effondrement de 25 maisons

Samedi, les autorités du Nigeria voisin ont averti les habitants qu’il fallait s’attendre à des inondations dans neuf États alors que le Cameroun commençait à évacuer l’eau de son barrage de Lagdo.

Cela devrait se produire jusqu’à la fin du mois, a indiqué l’Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria (Nema), ajoutant que le barrage camerounais devrait déverser de l’eau jusqu’à la fin octobre.

Le Cameroun affirme que le déversement d’eau est nécessaire en raison des fortes pluies dans le nord du pays.

La libération serait réduite au minimum, ont ajouté des responsables.

L’année dernière, le rejet d’eau du barrage a provoqué Inondations et décès au Nigerianotamment dans l’État de Benue, à la frontière avec le Cameroun.