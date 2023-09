Les Glazers retirent Manchester United du marché ; Exigez 10 milliards d’euros pour la vente du club

Il semble que les fans des Red Devils devront supporter la misère de Glazer encore un peu, car les derniers rapports indiquent que la famille Glazer est prête à retirer Manchester United du marché après n’avoir trouvé aucune offre favorable pour le club. au prix qu’ils envisageaient.

Les Glazers ne sont pas étrangers aux réactions négatives et à l’hostilité des fidèles de United, et leur peau épaisse leur sera à nouveau utile maintenant, car cette décision ne devrait pas être bien accueillie par les supporters du club qui se sont opposés à la famille depuis leurs premiers jours. du rachat du club en 2005.

🚨 La famille Glazer va retirer Manchester United du marché. Elle tentera de revendre en 2025, lorsqu’elle espère que les facteurs financiers et « environnementaux » attireront davantage d’enchérisseurs. Source ayant des liens étroits de longue date avec la famille Glazer : « Les Glazer ont la peau épaisse et… pic.twitter.com/OTjsvca7QY – Transférer les actualités en direct (@DeadlineDayLive) 3 septembre 2023

En fait, ce n’est que la semaine dernière qu’un sit-in a été organisé par les supporters du club à Old Trafford, exhortant les propriétaires à vendre le club, qui a contracté de lourdes dettes depuis l’arrivée des Glazers, et à partir.

La famille avait annoncé en novembre dernier qu’elle était ouverte aux offres portant soit sur la totalité de la propriété du club, soit sur une participation partielle qui les maintiendrait en tant que partenaires. Depuis lors, seuls deux enchérisseurs sérieux ont émergé : le Cheik Jassim du Qatar qui voulait la propriété complète, et Sir Jim Ratcliffe qui voulait laisser aux Glazers une participation minoritaire dans le club. Mais il semble que rien n’ait abouti aux négociations.

À un moment donné, l’offre de Sheik Jassim a été contournée par le banquier d’affaires américain Raine, chargé de superviser toute vente du club, et il a tenté de traiter directement avec les Glazers. Et malgré la poursuite des négociations et les rumeurs selon lesquelles un accord avec le Qatar serait conclu, rien n’a encore filtré, laissant les Glazers frustrés.

La décision des Glazers de se retirer du marché actuel, qui va encore plus irriter les fidèles de United, est liée au nouveau prix demandé : 10 milliards d’euros.

On pense que l’augmentation des revenus des droits de télévision, l’extension de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes à partir de 2025 et la prochaine Coupe du Monde en 2026, qui devrait se dérouler aux États-Unis, sont les raisons qui expliquent la hausse des Glazers dans le pays. demander un prix. Ils estiment que toutes les raisons mentionnées ci-dessus augmenteront l’intérêt de divers autres milliardaires américains pour le football et conduiront à des investissements plus lucratifs. Ainsi, désormais, les fidèles unis devront supporter encore un peu cette famille méprisée.

Les Glazers s’attendront à ce que le manager Erik ten Hag les aide à apporter de l’argenterie majeure au cours des saisons à venir, non seulement pour le succès et la fierté du club, mais aussi parce que cela contribuerait à augmenter le prix de vente pour les propriétaires plus tard.

Mais pour les fidèles qui honorent les tribunes chaque jour de match, contre vents et marées, Erik ten Hag détient la clé qui pourrait mettre fin à la misère personnelle et à la sécheresse auxquelles la célèbre franchise a été confrontée dans le paysage footballistique au cours de la dernière décennie.