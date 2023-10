Les Glazers restent au cœur de la décennie de luttes de United

Les grosses dépenses ont suscité de grandes attentes pour Manchester United depuis l’ère Sir Alex Ferguson. Ajoutez à cela tout ce que les Écossais ont réalisé à Old Trafford, et les projecteurs sur les joueurs de Manchester United sont plus brillants que sur tout autre club d’Angleterre. Cependant, la seule chose qui pèse sur ce club reste la propriété. La famille Glazer est responsable des luttes constantes de Manchester United.

Stefan Szymanski, professeur de gestion du sport à l’Université du Michigan et auteur de Soccernomiquedit que le problème avec Manchester United est la qualité de la direction.

« Ce qui est évident dans le cas de Manchester United, c’est la qualité de la direction. Et je ne parle pas nécessairement de la qualité des entraîneurs, je parle de la qualité de l’organisation dans son ensemble », a déclaré Szymanski. « C’est une organisation dans laquelle ils ont réussi à se faire complètement détester par les personnes dont ils dépendent pour leurs revenus. »

Manchester United est devenu le modèle sur la façon de ne pas traiter une base de fans. Des manifestations ont lieu régulièrement à Old Trafford contre la propriété américaine du club. Par exemple, lors de la campagne 2020, des supporters ont fait irruption à Old Trafford avant un match.

Szymanski dit que cette haine envers la propriété empêche le club de recruter les bonnes personnes. À ses yeux, l’atmosphère instable de Manchester United pourrait éloigner les managers ou entraîneurs ambitieux qui cherchent à franchir une nouvelle étape dans leur carrière.

« Peut-être que le problème ne vient pas du terrain avec les joueurs, mais peut-être plutôt de la gestion interne », a déclaré Szymanski. « Peut-être que c’est le fait de savoir que tout le monde déteste les propriétaires de l’équipe qui affecte également les joueurs. »

Les Glazers engendrent des luttes constantes à Manchester United

La seule raison pour laquelle Manchester United a supporté les Glazers auparavant était le succès de Ferguson. United a remporté le lot avec l’Ecossais à la barre. Sa capacité à gérer ses joueurs et à contrôler efficacement ce qu’ils faisaient leur a permis de gérer toute pression extérieure. C’est un talent rare que peu d’entraîneurs possèdent, et Manchester United a bénéficié de son talent. Sans cette présence, les joueurs de United ont été confrontés de front à l’examen minutieux des supporters.

« Au lendemain de son départ, l’environnement est toxique », a déclaré Szymanski. « Il est difficile de faire de son mieux. Vous pensez à tous les problèmes, vous pensez à ce qui est bien et mal. Vous êtes distrait par les discussions politiques. Toutes ces choses ont un effet négatif. Si ce n’est pas de la malchance, cela a tout autant à voir avec la qualité de la propriété du club. »

Les supporters de Manchester United se trouvent alors dans une situation précaire : ils veulent à la fois le succès et le changement.

« Si l’équipe en échec se débarrassait des Glazers, aimeraient-ils ça ? Oui. »

Pourtant, ces fans veulent aussi du succès. Payer les billets pour les matchs et acheter des marchandises aide à maintenir le club à flot. Les supporters de Manchester United ont organisé des sit-in au cours desquels ils ont protesté contre la propriété du club après les matchs. Les Vitriers et leur staff technique sont là pour vendre un produit. Ce produit est un succès sur le terrain et il peut rapporter des milliards au club.

Des transferts malchanceux

Une grande partie de ces milliards retourne au club via des transferts. Szymanski a fait allusion à la chance, qui joue un rôle dans la réussite des transferts. Szymanski soutient qu’il faut Classe de 1992 et Cristiano Ronaldo, Eric Cantona et Wayne Rooney travaillent si bien au fil des années en fixant un niveau trop élevé. Les récentes luttes de Manchester United sous les Glazers ne se produisent pas depuis si longtemps dans le grand schéma du football.

Comme d’autres clubs, Manchester United doit sélectionner une poignée de joueurs capables de devenir des talents de classe mondiale. Pour le raccourcir, United s’est tourné vers des joueurs qui avaient déjà fait leurs preuves dans d’autres clubs ou ligues. Harry Maguire était un excellent défenseur central à Hull City et à Leicester City. Jadon Sancho était un élément clé de certaines grandes équipes du Borussia Dortmund. Paul Pogba faisait partie de l’équipe de la saison de l’UEFA lors de la campagne 2014/15.

« La capacité des individus est pratiquement connue de tous », a déclaré Szymanski. « Contrairement à de nombreux marchés sur lesquels vous ne savez pas ce que vous obtenez, il s’agit d’un marché beaucoup plus fiable. »

Peut-être que United, en plus de l’atmosphère toxique, a souffert d’une série de malchance sur ce marché. Ces choses vont passer, comme le note Szymanski, cette décennie de luttes avec les Glazers aux commandes n’est rien dans le grand schéma de l’histoire de Manchester United. Peut-être que cela semble pire qu’il ne l’est parce que le pic de United était si élevé. Quoi qu’il en soit, le club aura peut-être besoin d’un changement de culture pour revenir à ce niveau de succès.

Photo de : Imago