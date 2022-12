Sur une montagne au-dessus des habitants de Metro Vancouver, niché dans un ravin orienté au nord, le dernier glacier restant de la région disparaît rapidement.

Le glacier Coquitlam a survécu de 4 000 à 5 000 ans grâce à son emplacement abrité du côté est du bassin versant de Coquitlam.

Cependant, les scientifiques disent que c’est parmi des milliers de personnes à travers le Canada qui diminuent plus rapidement que prévu en raison du changement climatique, avec des conséquences pour tout, des écosystèmes et de la régulation du climat à l’approvisionnement en eau et au tourisme.

« Il tient bon, mais il est certainement en train de dépérir assez rapidement à ce stade », a déclaré Peter Marshall, hydrologue de terrain aux services d’eau de Metro Vancouver.

Marshall et son équipe ont mesuré le glacier avec une technologie laser et lumineuse, et il a déclaré que les résultats étaient préoccupants.

Entre 2015 et 2018, le glacier s’est aminci de près d’un demi-mètre par an. Depuis, le rythme est monté à 2,25 mètres par an. Alors que la disparition du glacier est attendue, l’accélération presque quintuplée a été une surprise, d’autant plus qu’elle a coïncidé avec des années de fortes chutes de neige, a-t-il déclaré.

“Le manteau neigeux saisonnier étant supérieur à la moyenne, nous pensions que cela aiderait peut-être à le ralentir, mais je pense que les étés longs, secs et chauds que nous avons connus au cours des cinq à sept dernières années ont vraiment accéléré ce changement.”

Marshall a déclaré que dans “20 à 30 ans, nous dirons officiellement que nous n’avons pas de glaciers dans notre région”, ajoutant que cela pourrait arriver encore plus tôt.

Le glacier Coquitlam est l’un des nombreux glaciers de l’Ouest canadien surveillés par des experts, car le réchauffement des températures et la suie des incendies de forêt contribuent à la fonte.

Mark Ednie, un glaciologue de Ressources naturelles Canada basé à Ottawa, a déclaré que les glaciers du Canada ont un rôle particulier à jouer dans la régulation du climat mondial, étant donné que le pays possède plus de kilomètres carrés de glaciers que n’importe quel endroit au monde autre que l’Antarctique ou le Groenland.

Et ceux de la Colombie-Britannique, du Yukon et de l’Alberta se distinguent par leur fonte rapide.

« Les glaciers de l’Ouest canadien et du nord des États-Unis fondent à l’un des rythmes les plus rapides au monde, c’est donc assez révélateur », a déclaré Ednie.

Les glaciers de l’Ouest canadien sont une source d’eau clé, alimentant des cours d’eau comme la rivière Bow et la rivière Saskatchewan Nord. À mesure que les glaciers fondent, le volume et la qualité de l’eau vont baisser, avec des impacts potentiellement importants pour les personnes vivant dans ces régions, a-t-il déclaré.

Ednie a comparé les glaciers à des réservoirs d’eau ou à des bancs d’eau. À l’heure actuelle, nous puisons de l’eau qui a été stockée dans les années 1800, a-t-il déclaré. “À un moment donné bientôt”, cependant, la fonte des glaciers atteindra le débit de pointe, puis le ruissellement vers les ruisseaux et les rivières diminuera.

« C’est quelque chose que nous devons planifier », a-t-il dit, ajoutant que les effets se feront sentir de l’hydroélectricité à l’agriculture.

“Comprendre ce qui se passe et préparer l’avenir est mon message clé.”

Ednie fait partie d’une équipe de seulement trois personnes travaillant sur le projet national de glaciologie, dans le cadre du programme géoscientifique du gouvernement sur les changements climatiques. Ils voyagent en hélicoptère avec des skis pour visiter les mêmes 10 glaciers au moins deux fois par an pour les mesurer.

Comme le glacier Coquitlam, il a vu des résultats alarmants. Dans le parc national de Banff, en Alberta, le glacier Peyto a reculé de près de 200 mètres horizontaux en 2021. Au cours des 10 dernières années, le recul total n’a été que d’environ 500 mètres, a-t-il déclaré.

“Nous voyons vraiment le terminus de ce glacier se désintégrer absolument”, a-t-il déclaré.

Brian Menounos, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les changements glaciaires, a déclaré qu’il était tombé amoureux des glaciers en parcourant les Alpes autrichiennes dans sa jeunesse.

« C’était d’une beauté spectaculaire. Je veux dire, la glace en particulier l’est, vous savez. Je dis toujours aux étudiants que c’est le minéral le plus précieux de la Terre », a déclaré Menounos, qui enseigne à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique.

Les glaciers jouent un rôle essentiel en maintenant les rivières et les ruisseaux en eau longtemps après la fonte saisonnière du manteau neigeux, avec des conséquences pour le saumon et d’autres espèces. Ils jouent également un rôle important dans certaines cultures autochtones et contribuent à l’économie en tant qu’attractions touristiques, a-t-il déclaré.

Et tandis que les glaciers de l’ouest du Canada n’ajoutent pas grand-chose à l’élévation du niveau de la mer, les calottes glaciaires et les champs de glace de l’est de l’Arctique canadien le font, avec des implications mondiales.

“Cela devrait être une autre alarme claire dont nous avons besoin pour nous ressaisir et décarboner rapidement”, a déclaré Menounos.

Cependant, une série de défis s’additionnent, a-t-il déclaré. L’année dernière, c’était le soi-disant dôme de chaleur suivi d’incendies de forêt qui ont laissé tomber de la suie noire sur la surface réfléchissante blanche des glaciers, les obligeant à absorber plus de chaleur.

Cette année, il y a eu un manteau neigeux assez sain, mais l’été s’est prolongé jusqu’en octobre, prolongeant la saison chaude.

« C’est un événement météorologique particulier. Mais, vous savez, si vous regroupez en quelque sorte toutes ces anomalies d’une année sur l’autre, cela laisse présager une perte de masse accélérée beaucoup plus rapide que ce que nous avons vu traditionnellement », a-t-il déclaré.

“Si je devais résumer, les glaciers ne peuvent pas faire de pause.”

Malgré ce que nous savons de la vulnérabilité des glaciers, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, a-t-il déclaré.

Par exemple, l’impact des incendies de forêt et leur rôle dans la réflexion de la lumière n’ont été acceptés que récemment comme un contributeur important à la fonte, a-t-il déclaré.

Menounos a déclaré que l’investissement dans la recherche est vital, car les données contribuent à la modélisation qui peut nous aider à comprendre les impacts et à concevoir de meilleures réponses. Cela nécessitera une action de plusieurs niveaux de gouvernement, a-t-il déclaré.

« Nous devons vraiment accroître notre capacité à surveiller efficacement de nombreux glaciers différents en Colombie-Britannique, en Alberta et dans d’autres régions », a-t-il déclaré.

—Amy Smart, La Presse canadienne

Changement climatique