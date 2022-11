Les glaciers les plus visités au monde pourraient bientôt disparaître

Les agences de voyage comme Expedia et Kayak peuvent également encourager les gens à voyager moins fréquemment en annonçant plus de voyages d’une semaine au lieu d’excursions de trois jours ou d’un week-end, a-t-il déclaré. Un voyageur qui prend l’avion une fois par an pour des vacances plus longues aurait en théorie une empreinte carbone plus faible qu’un voyageur qui effectue plusieurs voyages plus courts en avion, a déclaré M. Resende.

Lors de la dernière conférence COP, qui s’est tenue à Glasgow, en Écosse, l’année dernière, plus de 300 membres de l’industrie mondiale du tourisme, qui pèse mille milliards de dollars, y compris des opérateurs touristiques, des chefs de chaînes hôtelières et des dirigeants d’offices du tourisme, se sont réunis pour signer la déclaration de Glasgow sur Action climatique dans le tourisme. Depuis lors, plus de 530 parties prenantes ont signé l’engagement.

L’accord les obligeait à soumettre un plan concret et transparent dans les 12 mois pour réduire de moitié les émissions de carbone d’ici 2030 et atteindre le “zéro net” d’ici 2050.

Les agences de voyages ont une “obligation spéciale” de faire face à l’empreinte carbone de l’industrie, a déclaré Jeff Roy, vice-président exécutif de Collette Tours, une agence de voyages qui organise des voyages vers des sites du patrimoine mondial.

“La bonne nouvelle est que l’industrie du voyage s’est regroupée pour partager des ressources et travailler en collaboration pour transformer le tourisme en relation avec l’action climatique d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Il reste encore beaucoup à faire et rapidement, car le rythme du changement climatique s’accélère.”

Intrepid, par exemple, a commencé à transporter des touristes entre certaines destinations au lieu de voler, un changement par rapport aux pratiques passées, a déclaré M. Thornton.

La publication du rapport a fait craindre que les touristes affluent vers les glaciers et les voient avant qu’ils ne disparaissent, aggravant les conditions de surpeuplement dans les parcs nationaux et autres zones naturelles délicates.