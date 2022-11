Les glaciers européens qui fondent livrent trop vite leurs secrets

Commentez cette histoire Commentaire

FORCLE GLACIER, Suisse – À environ 8 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, le glacier suisse de Forcle est depuis des milliers d’années profondément enfoui dans une vallée de montagne glaciale dominée par certains des plus hauts sommets d’Europe. Pour les premiers chasseurs humains qui ont gravi ces hauteurs, il a dû sembler que son corps de glace recouvert de neige garderait à jamais la vallée enfermée dans son emprise gelée. Tout ce qui se perdait sur ces rochers – lances de fer, chaussures de cuir ou sangles rudimentaires – était avalé par la glace, pour ne jamais réapparaître.

Mais lorsque l’archéologue suisse Romain Andenmatten est arrivé ici un jour de septembre récent, le sol était si boueux et humide que ses chaussures s’y enfonçaient profondément. Sur le sol devant lui gisait une lanière de cuir, bordée de cristaux de glace étincelants, ses trous remplis de gravier fin.

La dernière fois qu’un humain l’a tenu, c’était il y a plus de 1 000 ans.

Alors que le changement climatique fait fondre les glaciers à des vitesses sans précédent, de tels artefacts anciens émergent des couches de glace qui rétrécissent dans le monde entier. Pour les archéologues, il s’agit à la fois d’une opportunité unique et d’une tâche ardue, car le réchauffement rapide de la planète expose les objets plus rapidement qu’ils ne peuvent être sauvés.

Lorsque les artefacts émergent de la glace après des décennies ou des siècles, beaucoup sont si bien conservés qu’ils semblent avoir été congelés quelques heures plus tôt. Des chercheurs européens ont récemment cultivé des plantes à partir de graines vieilles de 100 ans qui avaient été découvertes “figées dans le temps” dans un bunker de la Première Guerre mondiale à la frontière italo-suisse. Certaines des découvertes les plus précieuses sur le plan scientifique sont organiques, comme le bois et le cuir, qui se décomposeraient normalement sans la glace.

Mais en raison de la vitesse à laquelle les glaciers terrestres fondent – les températures augmentent deux fois plus vite dans les Alpes qu’ailleurs – les chercheurs craignent de ne pas avoir assez de temps. De grandes portions de l’histoire collective d’environ un tiers de la population mondiale dans les zones de montagne « est en train de fondre », a déclaré l’archéologue Marcel Cornelissen.

L’émergence d’un objet de la glace déclenche une course pour le préserver avant qu’il ne se décompose. “Les montagnes commencent à bouger”, a déclaré Regula Gubler, une archéologue suisse.

Un “ouragan” de fonte

Le bruit d’une chute de pierres a résonné dans la vallée du glacier Forcle alors qu’Andenmatten et un collègue, l’étudiant en archéologie Tristan Allegro, 25 ans, traversaient lentement la glace recouverte d’une fine couche de poussière sombre, de roches et de terre.

Le seul autre bruit dans ces hauteurs était le bourdonnement des jets commerciaux qui laissaient leurs traînées blanches dans le ciel sans nuages.

“Ce glacier traversait autrefois toute la vallée”, a déclaré Andenmatten, pointant un bassin aride et sans glace devant lui. Mais dans les 10 ou 20 prochaines années, tout le glacier Forcle pourrait disparaître.

Cette année seulement, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur glace, a déclaré le glaciologue Matthias Huss, qui compare la force destructrice des vagues de chaleur de cet été à un alpin “ouragan.”

“Nous avons vu une augmentation de la fréquence des années avec une très forte fonte au cours des dernières décennies”, a-t-il déclaré. “Mais ce que nous avons vu cet été est vraiment complètement différent de toutes ces années extrêmes précédentes.”

La perte de glace de cette année est tellement supérieure aux moyennes historiques qu’en théorie, cela aurait dû être “pratiquement impossible”.

La fonte supplémentaire a peut-être empêché certains des puissants fleuves européens de s’assécher pendant la cascade de vagues de chaleur cette année. Mais une fois qu’un seuil critique de fonte aura été franchi dans le futur, le manque d’eau des glaciers se fera sentir sur tout le continent.

La glace est “un homme mort qui marche”, a déclaré Lars Holger Pilo, un archéologue norvégien.

Un recul des glaciers n’est pas nécessairement contre nature. Ils ont toujours grandi pendant les périodes extrêmement froides et ont rétréci lorsque ces périodes de froid ont pris fin. Une certaine fonte naturelle était attendue en Europe après la fin du dernier “petit âge glaciaire” dans le 19ème siècle.

Mais alors que les émissions de dioxyde de carbone augmentaient au cours du siècle dernier, les facteurs humains ont commencé à accélérer ce qui était censé être un recul naturel progressif – et ont transformé les plaques de glace et les glaciers en sites d’enquêtes archéologiques et parfois criminelles.

Alors que la fonte s’accélérait au début des années 1990, les premières découvertes spectaculaires ont éveillé l’intérêt des chercheurs.

À la fin de l’été 1991, deux randonneurs allemands à la frontière italo-autrichienne ont trouvé le corps gelé d’un homme qui était initialement supposé être victime d’un accident récent. Plus tard, il est devenu connu sous le nom d’Ötzi, ou “Iceman” – une victime de meurtre âgée de 5 000 ans qui avait été tuée avec une flèche et avait été préservée dans la glace.

Au cours des décennies suivantes, Ötzi est peut-être devenu le corps le plus soigneusement étudié de l’histoire, permettant aux chercheurs de tirer des conclusions sur les climats historiques, les premières habitudes humaines et la génétique.

Plus la glace fond, plus les archéologues avancent dans certaines de ses couches les plus anciennes – et dans le passé.

“Les découvertes ont définitivement vieilli”, a déclaré Pilo, le chercheur norvégien, qui a découvert des artefacts dont la datation au radiocarbone montre qu’ils datent de milliers d’années.

Parmi les découvertes, il y a une chaussure en cuir suisse vieille de plus de 3 500 ans et une mine de glacier alpin vieille de 10 000 ans où les chasseurs extrayaient autrefois des cristaux de roche pour fabriquer des pointes de flèches et d’autres types de lames. En Norvège, un ski vieux de 1 300 ans, antérieur aux Vikings, était si bien conservé que les scientifiques ont pu en reproduire une copie fonctionnelle et dévaler les pistes avec.

Environ la moitié de toutes les découvertes mondiales de glace médiévales ou plus anciennes ont été faites en Norvège, qui a une accumulation particulièrement élevée de glace qui ne bouge pas. Les archéologues préfèrent rechercher des artefacts dans de tels gisements car, contrairement aux glaciers, l’absence de mouvement empêche les objets d’être broyés et “recrachés”, a déclaré Gubler, le scientifique suisse. Dans les Alpes suisses, les zones de découverte les plus prometteuses sont les plaques de glace et les champs de neige autour des glaciers, et non les glaciers eux-mêmes.

Les découvertes jusqu’à présent ne sont peut-être qu’un aperçu de ce qui pourrait être trouvé. Pilo et ses collègues du comté norvégien d’Innlandet ont une liste d’environ 150 sites potentiels qu’ils n’ont pas encore pu examiner.

Pour Pilo et nombre de ses collègues, le défi n’est plus d’identifier les sites où des découvertes sont probables mais en donnant la priorité à ceux qui sont les plus importants pour la récupération.

“Pour chaque patch que nous trouvons, il y en a probablement des dizaines qui passent inaperçus et disparaissent tranquillement – et le patrimoine culturel qui y est intégré est là-bas sous le soleil d’août, en train de pourrir”, a déclaré Nicholas Jarman, archéologue du US National Park Service à Nouveau-Mexique qui utilise une grande partie de ses congés annuels pour chasser des artefacts dans les glaciers.

“C’est un petit reflet du défi sociétal plus large auquel nous sommes confrontés”, a-t-il déclaré. “Est-ce que je regarderai en arrière dans 20 ans, en souhaitant avoir fait plus?”

“Je me demande si nous n’arrivons pas trop tard”

En Suisse, Andenmatten et son collègue espèrent que le crowdsourcing pourra les aider à relever le défi.

Ils ont lancé l’année dernière une application pour smartphone qui permet à quiconque de partager des photos et les coordonnées GPS de découvertes potentielles. Il permet aux scientifiques de faire une première évaluation de l’importance d’une découverte avant de se lancer dans une randonnée parfois longue de plusieurs jours.

Allegro, l’étudiant en archéologie, avait utilisé l’application pour alerter l’autorité régionale d’archéologie lorsqu’il a fait les premières découvertes sur le glacier du Forcle cette année. Le bureau lui a demandé de se joindre à l’équipe de recherche.

Alors que le soleil se levait derrière les montagnes, lui et Andenmatten ont mis des masques et des chapeaux anti-UV pour se protéger des rayons brûlants du soleil. Au moment où ils avaient enlevé leurs manteaux, le ruisseau du glacier qui était encore recouvert d’une fine couche de glace le matin s’était transformé en un ruisseau bouillonnant d’eau de fonte.

Équipés d’un récepteur GPS et d’un marteau, les deux chercheurs ont scruté leur environnement, à la recherche de tout ce qui semblait déplacé.

Ils n’ont pas eu à chercher longtemps. En quelques heures, leurs sacs en plastique noir ont été remplis de dizaines d’objets en bois travaillé et du bracelet en cuir.

Chaque fois qu’ils ont décidé qu’il était temps de commencer leur descente, les scientifiques sont tombés sur un nouvel artefact.

Les découvertes dans cette partie de la Suisse au fil des ans ont inclus des statues en bois sculpté qui remontent probablement à plus de 2500 ans à l’âge du fer, un pistolet et des vêtements qui auraient appartenu à un mercenaire du 16ème siècle, et une paire de 3500 ans. de chaussures en cuir.

Mais l’afflux d’artefacts pourrait s’arrêter brusquement un jour.

Le chercheur suisse Gubler a fait une randonnée jusqu’au Schnidejoch, un col de montagne à environ 9 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, presque chaque année au cours de la dernière décennie et affirme qu’il s’agissait d’un coffre au trésor archéologique.

Mais lorsque Gubler est revenue cet été, elle a constaté que toute la glace avait disparu.

“Tout s’est passé très vite”, a-t-elle déclaré.

Certains chercheurs constatent une baisse marquée du nombre de découvertes, du moins dans certaines régions, alors que les champs de glace commencent à disparaître.

“Je me demande si nous n’arrivons pas trop tard”, a déclaré l’archéologue Cornelissen.

Selon les chercheurs, travailler à une telle proximité de certains des effets les plus visibles du changement climatique peut être décourageant.

Jarman, le chercheur basé au Nouveau-Mexique, dit que lorsqu’il est sur le terrain, il est facile de se concentrer sur la tâche à accomplir. Parce que seulement quelques semaines voire quelques jours chaque année offrent une météo propice à l’exploration, être sur le terrain laisse peu de temps à la réflexion.