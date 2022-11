Les glaciers du parc national de Yellowstone et de Yosemite sont en passe de disparaître dans les 30 prochaines années, selon un rapport

CNN

—



La crise climatique touche presque toutes les régions du monde. Mais l’un des indicateurs les plus visibles de son impact est peut-être son effet sur les glaciers emblématiques de la Terre, une source majeure d’approvisionnement en eau douce. Les glaciers ont fondu à un rythme effréné au cours des dernières décennies, entraînant environ 20 % de l’élévation mondiale du niveau de la mer depuis 2000.

Aujourd’hui, des chercheurs de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ont découvert que les glaciers d’un tiers des plus beaux parcs et aires protégées de la planète devraient disparaître d’ici 2050, que le réchauffement climatique soit ralenti ou non.

Parmi les glaciers sur le point de disparaître sur les sites du patrimoine mondial figurent ceux de deux des parcs les plus visités et les plus appréciés des États-Unis : le parc national de Yellowstone, qui a connu des inondations sans précédent plus tôt cette année, et le parc national de Yosemite.

La liste comprend également certains des glaciers les plus grands et les plus emblématiques d’Asie centrale et d’Europe, ainsi que les derniers glaciers restants d’Afrique, à savoir le mont Kenya et le mont Kilimandjaro.

Les glaciers des sites du patrimoine mondial rejettent environ 58 milliards de tonnes de glace chaque année, rapporte l’UNESCO, ce qui équivaut au volume total d’eau utilisé annuellement en France et en Espagne réunis. Et ces glaciers ont déjà contribué à près de 5 % de l’élévation mondiale du niveau de la mer au cours des 20 dernières années.

L’étude fournit la première évaluation globale du scénario actuel et futur des glaciers dans les sites du patrimoine mondial, selon Tales Carvalho Resende, responsable de projet à l’unité du patrimoine naturel de l’UNESCO et auteur du rapport.

“Ce rapport apporte un message très puissant dans le sens où les sites du patrimoine mondial sont des lieux emblématiques – des lieux extrêmement importants pour l’humanité, mais surtout pour les communautés locales et les peuples autochtones”, a déclaré Resende à CNN. “La perte de glace et le recul glaciaire s’accélèrent, cela envoie donc un message alarmant.”

Ce n’est qu’en limitant le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels que nous pourrons sauver les glaciers des deux autres tiers de ces parcs, rapportent les scientifiques – un objectif climatique que des rapports récents indiquent que le monde est loin d’atteindre. La température moyenne mondiale a déjà augmenté d’environ 1,2 degré depuis la révolution industrielle.

Les glaciers couvrent environ 10 % des terres, fournissant de l’eau douce aux ménages, à l’agriculture et à l’industrie en aval. Dans des conditions normales, ils mettent jusqu’à un millénaire pour se former complètement; chaque année, ils gagnent en masse par la neige ou la pluie, et perdent de la masse en fondant en été.

La fonte des glaciers peut sembler un problème lointain, mais Resende a déclaré qu’il s’agissait d’un grave problème mondial qui pouvait durement toucher les communautés en aval. Il a souligné les inondations meurtrières au Pakistan cette année, qui ont laissé près d’un tiers du pays sous l’eau. Les rapports indiquent que les inondations de plusieurs semaines ont probablement été déclenchées par une combinaison de pluies de mousson plus fortes que d’habitude et de plusieurs explosions de lacs glaciaires dues à la fonte qui a suivi la récente chaleur extrême qui a enveloppé la région.

« À mesure que l’eau fond, cette eau s’accumule dans ce que nous appelons les lacs glaciaires ; et à mesure que l’eau arrive, ces lacs glaciaires pourraient éclater », a-t-il déclaré. “Et cette explosion peut créer des inondations catastrophiques, ce que nous pouvons voir très récemment au Pakistan.”

Thomas Slater, glaciologue à l’Université de Leeds à Londres, a noté que ces glaciers contribuent à une petite fraction de l’élévation du niveau de la mer par rapport à la quantité de perte de glace que les calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland pourraient générer. Des chercheurs comme Slater ont déjà découvert que ces calottes glaciaires sont les principaux contributeurs à l’élévation mondiale du niveau de la mer au cours de ce siècle.

“Bien qu’il soit triste d’entendre que certains de ces glaciers pourraient être perdus, nous devons espérer que la réduction des émissions peut sauver la majorité d’entre eux et éviter de perturber l’approvisionnement en eau de millions de personnes dans le monde qui vivent en aval”, a déclaré Slater, qui n’est pas impliqué dans le rapport de l’ONU, a déclaré à CNN.

Avec la vitesse à laquelle la crise climatique s’accélère, davantage d’eau sera libérée des glaciers. Dans les régions frappées par la sécheresse comme l’ouest des États-Unis, une augmentation des eaux de fonte peut être une bonne chose, mais Resende a déclaré que ce n’était que temporaire.

Une fois que le pic d’eau d’un glacier – l’eau de fonte maximale qu’il contribue au système – a été atteint, le ruissellement annuel diminue à mesure que le glacier rétrécit au point où il n’est plus capable de produire de l’eau.

Selon le rapport, de nombreux petits glaciers dans les Andes, en Europe centrale et dans l’ouest du Canada ont déjà atteint leur pic d’eau ou devraient l’atteindre dans les années à venir. Pendant ce temps, dans l’Himalaya, le ruissellement annuel des glaciers devrait bondir vers 2050, avant de plonger régulièrement par la suite.

Si les pays ne parviennent pas à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, voire 2 degrés, les glaciers ne feront que continuer à reculer, indique le rapport. Dans cet avenir, les endroits verraient un ruissellement important des glaciers pendant les périodes humides, avec peu ou pas de débit pour étancher des conditions plus sèches et plus chaudes.

“C’est un sujet brûlant actuellement dans la communauté des chercheurs – pour voir ce que sera le paysage après la fonte des glaciers”, a déclaré Resende. « Malheureusement, les glaciers continueront de fondre car il y a toujours un retard. Même si nous arrêtons ou réduisons drastiquement nos émissions aujourd’hui, elles continueront à reculer car il y a cette inertie – et il est extrêmement important que nous parvenions à mettre en place des mesures d’adaptation.

Le rapport intervient alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à Charm el-Cheikh, en Égypte, la semaine prochaine pour les négociations internationales sur le climat négociées par l’ONU, où l’accent sera mis sur l’engagement des pays à réduire davantage les combustibles fossiles qui limiteraient le réchauffement climatique à 1,5 degrés. Ils discuteront également des plans d’adaptation à l’aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, les inondations et les tempêtes.

“Nous devons vraiment nous unir, pour rendre autant que possible cet objectif de 1,5 réalisable”, a déclaré Resende. “Les impacts pourraient être irréversibles, c’est donc vraiment un engagement à prendre des mesures urgentes.”