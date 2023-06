Les glaciers de l’Himalaya fondent plus vite que jamais, mettant en danger une source d’eau critique, avertissent les scientifiques

Les glaciers de l’Himalaya fournissant de l’eau essentielle à près de deux milliards de personnes fondent plus rapidement que jamais en raison du changement climatique, exposant les communautés à des catastrophes imprévisibles et coûteuses, ont averti mardi les scientifiques.

Les glaciers ont disparu 65% plus rapidement de 2011 à 2020 par rapport à la décennie précédente, selon un rapport du Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD).

« Au fur et à mesure qu’il se réchauffera, la glace fondra, c’était prévu, mais ce qui est inattendu et très inquiétant, c’est la vitesse », a déclaré à l’AFP l’auteur principal Philippus Wester. « Cela va beaucoup plus vite que nous ne le pensions. »

Les glaciers de la région de l’Hindu Kush Himalaya (HKH) sont une source d’eau cruciale pour environ 240 millions de personnes dans les régions montagneuses, ainsi que pour 1,65 milliard de personnes supplémentaires dans les vallées fluviales en contrebas, selon le rapport.

Sur la base des trajectoires d’émissions actuelles, les glaciers pourraient perdre jusqu’à 80% de leur volume actuel d’ici la fin du siècle, a déclaré l’ICIMOD basée au Népal, une organisation intergouvernementale qui comprend également des pays membres tels que l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, Inde, Birmanie et Pakistan.

Les glaciers alimentent 10 des systèmes fluviaux les plus importants du monde, dont le Gange, l’Indus, le Yellow, le Mékong et l’Irrawaddy, et fournissent directement ou indirectement à des milliards de personnes de la nourriture, de l’énergie, de l’air pur et des revenus.

« Avec deux milliards de personnes en Asie qui dépendent de l’eau que les glaciers et la neige retiennent ici, les conséquences de la perte de cette cryosphère (une zone gelée) sont trop vastes pour être envisagées », a déclaré la chef adjointe de l’ICIMOD, Izabella Koziell.

« Trop vaste à contempler »

Même si le réchauffement climatique est limité à 1,5 à 2,0 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels convenus dans le traité de Paris sur le climat, les glaciers devraient perdre un tiers à la moitié de leur volume d’ici 2100, selon le rapport évalué par des pairs.

« Cela souligne la nécessité d’une action climatique urgente », a déclaré Wester. « Chaque petit incrément aura des impacts énormes et nous devons vraiment, vraiment travailler sur l’atténuation du climat… c’est notre plaidoyer. »

Wester a déclaré que l’amélioration des technologies et l’imagerie satellite haute résolution précédemment classée permettaient de faire des prédictions avec un bon degré de précision.

Le monde s’est réchauffé en moyenne de près de 1,2 °C depuis le milieu des années 1800, déclenchant une cascade de conditions météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur plus intenses, des sécheresses plus graves et des tempêtes rendues plus féroces par la montée des mers.

Les plus durement touchés sont les personnes les plus vulnérables et les pays les plus pauvres du monde, qui ont peu contribué aux émissions de combustibles fossiles qui font grimper les températures

Amina Maharjan, spécialiste des moyens de subsistance et de la migration à l’ICIMOD, a déclaré que les communautés n’avaient pas le soutien dont elles avaient besoin.

« La plupart de l’adaptation est la réaction des communautés et des ménages (aux événements climatiques). Il est insuffisant pour relever les défis posés par le changement climatique », a déclaré Maharjan.

« Ce qui va être très critique pour aller de l’avant, c’est d’anticiper le changement », a-t-elle déclaré.

