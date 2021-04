Le mur de glace bleu me surplombait alors que je pagayais sur mon petit canot.

J’étais dans un lac d’eau de fonte en Alaska, à l’embouchure d’un puissant glacier. Il grinça et gémit en faisant son imperceptible mouvement vers l’avant.

La hausse des températures mondiales alimente la fonte de 267 milliards de tonnes de glace par an, écrit Ben Fogle Crédit: Instagram / benfogle

Une énorme fissure comme le tonnerre et un morceau de glacier de la taille d’un bâtiment de quatre étages se sont brisés, s’écrasant dans l’eau et créant une puissante vague qui menaçait de faire chavirer mon bateau.

J’étais en première ligne d’une nouvelle crise environnementale qui menace le monde.

On estime qu’il y a près de 220 000 glaciers, qui sont tous en train de s’amincir ou de reculer.

L’année dernière, j’ai visité le site d’Okjokull, en Islande, le premier glacier déclaré «mort» – vieux de 700 ans, il avait fondu. Disparu. Disparu.

La vitesse à laquelle les glaciers fondent a doublé au cours des 20 dernières années, ce qui entraîne une élévation du niveau de la mer.

Les estimations prévoient que l’eau des glaciers contribuera davantage que la fonte de la calotte glaciaire antarctique et arctique combinée.

En tant que nation sans glaciers, cela peut sembler indifférent. Mais imaginez si vous vivez dans les chaînes de montagnes asiatiques où la sécurité alimentaire de milliards de personnes repose sur les fleuves Mékong et Yangtze alimentés par les glaciers.

Le glacier Columbia en Alaska il y a trois décennies … maintenant, le glacier est plus court de dix milles Crédit: Jam Press

Des millions de personnes seront affectées par les inondations initiales suivies d’une sécheresse catastrophique.

La hausse des températures mondiales alimente cette fonte de 267 milliards de tonnes de glace par an. Un milliard de tonnes de glace seulement remplirait 10 000 porte-avions.

Selon Robert McNabb, des universités d’Ulster et d’Oslo: «Au cours des 20 dernières années, nous avons vu que les glaciers ont perdu environ 267 gigatonnes par an.

«Si nous prenons cette quantité d’eau et la divisons sur l’île d’Irlande, il suffit de couvrir toute l’Irlande en trois mètres d’eau chaque année.»

Cela devrait nous inquiéter tous. Les glaciers ont un but. Ils créent une couche protectrice. Le blanc reflète le soleil et retient le pergélisol dans lequel le carbone a été incorporé.

Une fois que nous perdons la glace, nous perdons le pergélisol et le carbone est libéré dans l’atmosphère, accélérant encore le déclin.

En Suisse, en Italie et en Allemagne, les habitants inquiets ont même enveloppé des glaciers dans des bâches blanches essayant d’arrêter le dégel et de les préserver.

Les glaciers sont notre système d’alerte précoce

Selon le Centre national de données sur la neige et la glace, l’activité humaine au cours des 200 dernières années a augmenté de 40% la quantité de CO2 dans l’atmosphère, et ce sont ces gaz piégeant la chaleur qui sont responsables du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers. .

Les glaciers comptent. Certains d’entre eux ont mis des siècles à se développer, mais ils peuvent disparaître en quelques années seulement. Les glaciers sont des indicateurs du changement climatique. Ils sont notre système d’alerte précoce.

Et ils fournissent de l’eau potable, de l’irrigation et de l’énergie hydroélectrique. Nous avons besoin d’eux.

La moitié de la fonte des glaciers dans le monde se trouve au Canada et aux États-Unis. La combustion de pétrole, de gaz et de charbon en est la principale cause. Nous devons nous sevrer des combustibles fossiles. Nous devons trouver des moyens d’atteindre nos objectifs climatiques et d’arrêter la fonte.

Les émissions de CO2 continuent d’augmenter. Nous consommons trop et émettons trop. En novembre, les dirigeants mondiaux se réuniront à Glasgow pour la COP26 pour discuter de ce que nous pouvons faire.

Bien que cela puisse sembler une tâche impossible à accomplir, nous pouvons tous faire notre part. Changez vos habitudes de consommation pour avoir besoin de plus de besoin. Avez-vous «besoin» de cette nouvelle robe ou chemise ou seulement «la voulez»?

Passer aux voitures électriques, échange de chaleur pour le chauffage. Moins de gaspillage. Éteignez les lumières. Volez moins. Imaginez si nous réduisions tous notre empreinte carbone de seulement 10%. Nous pouvons le faire.

Il peut être difficile de voir ce changement alors que nous sommes encore emmitouflés dans ce froid d’avril, mais ne vous y trompez pas, la glace fond et le monde doit agir.

J’ai vu des glaciers reculer partout dans le monde. Presque tous les glaciers ont laissé une marque de «marée» depuis leur retraite. Cela se passe partout.

J’ai été témoin du recul ou de la mort des glaciers dans les Alpes, les Andes et l’Alaska. La glace blanche brillante a été remplacée par les restes squelettiques noircis et fondants.

Dans l’Himalaya, où les grimpeurs doivent naviguer dans la tristement célèbre cascade de glace de Khumbu, un glacier, la glace recule également, augmentant le danger pour ceux qui tentent de grimper.

Le glacier a fondu à un rythme si inquiétant au cours des dix dernières années qu’il pourrait éventuellement ne pas être navigable. L’eau de fonte entraînera une élévation du niveau de la mer, une érosion côtière qui affectera la vie marine et les communautés côtières.

La terre, les maisons et les moyens de subsistance seront perdus ici et partout dans le monde. Nous devons sauver nos glaciers pour nous sauver.

Dix façons d’économiser de l’argent et de la planète Par Angela Terry THE Sun a lancé Green Team en octobre dernier, exhortant les lecteurs à apporter de petits changements qui réduiraient leur empreinte CO2. Voici dix choses à faire MAINTENANT pour aider à sauver les glaciers et vous faire économiser de l’argent: Laissez tomber le SUV ou tout autre véhicule énergivore. Les SUV sont le deuxième plus gros contributeur à l’augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais ils gagnent en popularité. Les émissions de carbone créent une couverture chauffante autour de la terre qui fait fondre les glaciers. Passez à un véhicule électrique si vous le pouvez. Lequel? dit que les SUV coûtent environ 400 £ de plus par an qu’une voiture standard. Un véhicule électrique coûte 800 £ de moins qu’une voiture standard. La subvention gouvernementale pour les véhicules électriques offre des rabais sur les véhicules électriques abordables et une subvention de branchement pour un chargeur rapide à domicile. Attelez la caravane. Nous aimons tous l’idée de repartir, mais les vols de retour pour une famille de quatre personnes vers la Floride, par exemple, pompent plus de neuf tonnes de CO2 dans l’atmosphère – la même chose que de charger près de 1,15 million de smartphones. Frappez les magasins de charité. Ceux-ci sont pleins de nouveaux stocks, car tout le pays a eu un dégagement pendant le verrouillage. L’achat de vêtements d’occasion bon marché réduit les émissions créées par la mode rapide. Assurez-vous que l’isolation du grenier a une profondeur de 30 cm. Si vous perdez de la chaleur à travers votre toit, vous utilisez plus d’énergie pour chauffer votre maison, en brûlant plus de combustibles fossiles et en augmentant les émissions de carbone. Une isolation efficace réduira votre facture énergétique et aidera à sauver la planète. Essayez un régime pauvre en carbone. L’agriculture intensive, le conditionnement et le transport signifient que le système alimentaire est responsable d’un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Achetez local, évitez le gaspillage alimentaire et essayez les lundis sans viande. Lavez à 30 ° C ou même 20 ° C pour économiser de l’énergie et de l’argent. Faire la lessive à 30 ° C peut être un tiers moins cher que le faire à 40 ° C. Pour les vêtements légèrement sales, essayez 20 ° C et lavez toujours une charge complète. Développer votre propre. C’est maintenant le moment idéal pour semer des graines de laitue. Vous n’avez besoin que d’une boîte de fenêtre et les variétés «coupez et revenez» vous empêcheront d’acheter et de jeter des sacs à salade en plastique tout l’été. Éteignez lorsque vous êtes inactif. Éteindre les téléviseurs, les consoles de jeux, les chargeurs et le micro-ondes lorsqu’ils ne sont pas utilisés permettra d’économiser jusqu’à 80 £ par an, selon l’Energy Savings Trust. Parlez à votre lieu de travail. Les familles peuvent prendre de grandes mesures pour aider à protéger la planète, mais votre employeur fait-il de même? Demandez-leur s’ils pourraient faire plus.