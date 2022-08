Les GIF Jungkook ont ​​envahi Twitter et les internautes ne peuvent tout simplement pas en avoir assez

Vous savez à quel point l’échange de GIF peut parfois être si amusant ? Imaginez maintenant que ces GIF représentent votre célébrité préférée. Oui, il y a une bonne nouvelle, en particulier pour les fans de Jungkook de BTS. La plate-forme de médias sociaux Twitter, aujourd’hui, a été inondée de GIF de Jungkook et personne ne sait pourquoi. Néanmoins, les ARMYs sont totalement ravis et en profitent au maximum. Alors que quelques GIF montrent ses chaînes de poitrine, d’autres ne sont qu’un amalgame de mèmes avec ses photos.

“Jungkook est irréel”, a écrit un utilisateur de Twitter dans la légende. Une autre personne a écrit : « L’une des choses que j’admire le plus, c’est de voir Jungkook travailler, de voir ses yeux d’artiste tout en créant son art et les efforts/l’énergie/le dévouement qu’il met sur tout ce qu’il crée. il a un tel esprit de génie pour créer différents types d’art ! Regardez par vous-même :

je suis bâillonné pic.twitter.com/X2gSBptVuK – boucles jungkook (@jeonjkloops) 17 août 2022

focus sur la poitrine et les chaînes exposées de jungkook pic.twitter.com/NcP0tPcNVo – jk vids (lent) (@jjklve_) 17 août 2022

Jungkook est tellement beau pic.twitter.com/dPAHuvTYs9 — َ (@kkukstudio) 17 août 2022

vampire jungkook x méchant. pic.twitter.com/Lgtcuufy9m — archive de citations bts⁷ ☁️ (@btsqtsarchive) 17 août 2022

jungkook essayant sa coupe de vampire pic.twitter.com/vrTQUkgpRA – jk vids (lent) (@jjklve_) 17 août 2022

« super boulot 😀 » (le son de ses bagues contre la table…) pic.twitter.com/2l5lJ8hwEQ – admirateur de jungkook (@dreamjeons) 17 août 2022

moi après avoir tiré une carte photo jungkook sur un livre photo jungkook pic.twitter.com/UpAkjapYbI — riz⁷ (@agustdidas) 17 août 2022

jungkook est si beau pic.twitter.com/SAdcfXk87J – jk vids (lent) (@jjklve_) 17 août 2022

Ce n’est pas la première fois que Jungkook fait l’actualité. Plus tôt ce mois-ci, on l’a vu vibrer sur les nouvelles chansons de Harry Styles, Matilda et Daylight. Ce fut un moment rare où les stans abandonnèrent leurs guerres de territoire et s’unirent pour apprécier les deux artistes. Les fans des ARMYs et de Harry ont été ravis par la vidéo de Jungkook écoutant les deux chansons du nouvel album Harry’s House alors qu’il conduisait. Il y a aussi eu des vidéos de Jungkook fredonnant les notes de Harry’s As It Was.

Les artistes sont gentils les uns envers les autres depuis un certain temps, certains membres du BTS ayant récemment assisté à l’un des concerts de Harry’s Love on Tour et Harry leur lançant des fleurs.

