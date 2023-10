Les Giants ressemblent en ce moment à la pire équipe de New York | C’est quoi Wright ?

Daniel Jones, Brian Daboll et les Giants de New York ont ​​semblé terriblement mal préparés au cours des quatre premières semaines de cette saison de la NFL. Ils ont été dominés par presque toutes les autres équipes de la ligue, et parce que Jones a obtenu le gros contrat, c’est lui qui en assume l’essentiel du blâme. Mais Nick Wright fait valoir qu’il y a des reproches à faire, à la fois à l’entraîneur-chef, à la ligne offensive qui ne semble pas pouvoir le protéger d’un limogeage et aux personnes qui ont pris la décision de s’attacher à un club en dessous de la moyenne. quarterback pour les deux prochaines années.