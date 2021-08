Les Giants marquent 4 en 9e pour égaliser, battent les Diamondbacks 5-4 en 10

PHOENIX : LaMonte Wade Jr. a égalé le score avec un simple à deux retraits en une neuvième manche de quatre points et Kris Bryant a doublé la manche gagnante en 10e lors d’une victoire de 5-4 contre les Diamondbacks de l’Arizona jeudi.

Les Giants (69-40) ont avancé de quatre matchs devant les Dodgers de Los Angeles inactifs dans la NL West. Ils ont une fiche de 12-2 contre l’Arizona, le pire des ligues majeures 34-76.

Après avoir réussi trois coups sûrs et aucun point contre le partant de l’Arizona Merrill Kelly en huit manches, les Giants ont réussi cinq coups sûrs en neuvième. Le simple à droite de Wade sur un compte complet a apporté les deux derniers points contre Tyler Clippard.

Bryant a commencé ce rallye avec un releveur doublé Taylor Clarke. Alex Dickerson et Brandon Crawford ont suivi avec des coups sûrs, et Clippard est entré en jeu. Il a frappé Donovan Solano avec un lancer et le single de Brandon Belt a apporté la deuxième manche. Clippard a retiré les frappeurs pincés Buster Posey et Wilmer Flores avant que le simple de Wade ne l’égale.

Tyler Rogers (3-1) a lancé un neuvième sans but pour la victoire. Jake McGee a obtenu les trois derniers retraits pour son 24e arrêt alors que l’enclos des releveurs de San Francisco a travaillé six manches sans abandonner un coup sûr.

Tyler Gilbert de l’Arizona (0-1), à son deuxième match de ligue majeure, a permis au coureur non mérité d’encaisser la défaite.

Avant le rallye, ce n’était que Kelly et Pavin Smith alors que les Diamondbacks ont pris une avance de 4-0.

Kelly a accordé trois coups sûrs, a marché deux et a retiré quatre prises sur des prises. Il a lancé 102 lancers et n’a eu qu’une manche avec plus d’un baserunner la seconde, lorsque Crawford a marqué un simple et Belt a tiré un but sur balles.

Les Diamondbacks ont frappé tôt contre Alex Wood. Nick Ahmed a doublé au centre en tête, est passé au troisième sur un flyout et après deux buts sur balles, Smith a aligné un coup sûr juste à droite du joueur de deuxième but Solano pour marquer deux points.

Smith, qui était absent pendant une semaine sur la liste COVID-19, a de nouveau livré dans le troisième single suivant par Carson Kelly et Christian Walker. Le single des Smiths sous le gant de Solanos a ramené Kelly à la maison. Jake Hager a ensuite marché avec les bases chargées pour son premier RBI dans les ligues majeures et une avance de 4-0 en Arizona.

Wood a duré quatre manches, lançant 80 lancers. Il a marché trois, a frappé un frappeur et a retiré cinq prises. Parce que ses coéquipiers sont revenus en neuvième, il n’a toujours pas été inculpé de défaite depuis le 1er juin.

SE DÉPLACE

Giants: Belt, indisponible depuis le 25 juin en raison d’une inflammation du genou droit, a été activé jeudi et a frappé septième à son premier but familier. Il était 1 pour 3 avec une promenade.

Pour faire de la place sur la liste, les Giants ont placé le RHP Kevin Gausman sur la liste de paternité. Les Giants ne transportaient que 11 lanceurs jeudi; ils en ont utilisé sept.

Diamondbacks: Avec le retour de Pavin Smiths, le vétéran de Josh Reddick a été désigné pour une affectation.

Il avait de solides batteurs pour nous, mais la réalité était que le temps de jeu se tarissait, a déclaré le manager Torey Lovullo. Nous devons voir ce que certains des jeunes joueurs peuvent faire.

L’Arizona a également activé le RHP Riley Smith de la liste des blessés, puis l’a choisi pour Triple-A Reno. Pour dégager une place pour Clarke (bras), les Diamondbacks ont envoyé RHP JB Bukauskas à Reno.

SUIVANT

Giants : En route pour Milwaukee pour une série de week-end contre les leaders de la NL Central. Logan Webb (5-3, 3,33) affronte l’étoile des Brewers Corbin Burnes (6-4, 2,46).

Diamondbacks : Caleb Smith (3-8, 5,04) affronte son compatriote Ryan Weathers (4-3, 3,65) alors que l’Arizona entame une série de trois matchs à San Diego.

