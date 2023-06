Les Giants du Gujarat espèrent recruter les meilleurs jeunes joueurs, déclare l’entraîneur Ram Mehar Singh

La prochaine édition de la Pro Kabaddi League est capitale, car le tournoi atteint une 10e saison historique. Naturellement, toutes les parties prenantes veulent s’assurer qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes pour ce qui doit être une célébration. Gardant cela à l’esprit, les Gujarat Giants, propriété d’Adani Sportsline, ont entamé leur voyage pour la saison avec beaucoup d’enthousiasme, alors que l’entraîneur très réussi Ram Mehar Singh a pris en charge les processus de dépistage pour l’équipe.

L’équipe des Gujarat Giants a travaillé dur dans les coulisses car elle espère dénicher au plus tôt les meilleurs jeunes joueurs du pays. L’équipe a mené des essais à Chennai et à New Delhi et terminera ses processus de sélection à Ahmedabad, où elle espère enfermer quatre joueurs dans l’équipe dans la catégorie Nouveaux jeunes joueurs.

« Les Giants du Gujarat cherchent à recruter des joueurs que nous pourrons emmener directement au tournoi cette année. Nous cherchons à combler les créneaux dans les escouades. Depuis le début de la Pro Kabaddi League, le programme New Young Players a déniché des joueurs très percutants et il a continué à aider le sport en Inde », a déclaré l’entraîneur.

L’un des membres les plus titrés de l’équipe des Giants l’année dernière était Parteek Dahiya, qui marquait des points pour le plaisir. Parteek est un produit du programme NYP et Ram Mehar Singh espère découvrir davantage de joueurs aussi talentueux.

«Il y a beaucoup de candidats au programme NYP et beaucoup de jeunes enfants sont très enthousiastes à l’idée de jouer au kabaddi. Cela inspirera et encouragera les jeunes à pratiquer le sport.

Parlant du soutien aux Gujarat Giants de l’équipe Adani Sportsline, Ram Mehar n’était que des éloges. « Le groupe Adani a beaucoup investi dans le sport », a déclaré l’entraîneur. «Ils cherchent toujours à encourager les sports et les sportifs, et il est également agréable de voir qu’ils ne regardent pas seulement les résultats de la ligue, mais essaient également d’améliorer le sport de Kabaddi au Gujarat. La direction de l’équipe est très claire sur le fait que les joueurs doivent se concentrer uniquement sur l’aspect de la performance, alors qu’ils sont toujours là pour s’occuper du reste des choses qui sont essentielles sur le côté.

Alors que Ram Mehar et son équipe d’entraîneurs passent des heures à essayer de finaliser le meilleur des jeunes talents disponibles, la direction de l’équipe dirigée par M. Satyam Trivedi, responsable d’Adani Sportsline, soutient fermement le groupe de réflexion.

« L’une de nos principales décisions a été d’investir dans de nouveaux jeunes talents du sport en Inde. Et en ce qui concerne la Pro Kabaddi League, nous avons embauché l’un des entraîneurs les plus titrés du pays, et nous suivons ses décisions. Notre unité d’entraînement a toute liberté pour faire ce qu’elle doit faire, et pendant que nous discutons longuement, la décision finale appartient à l’entraîneur. Il connaît le sport mieux que moi et c’est lui le patron ici », a déclaré M. Trivedi.