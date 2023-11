Les Giants de San Francisco sont liés à de grands noms de l’agence libre

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela : les Giants de San Francisco devraient dépenser gros cette intersaison et sont liés à certains des plus grands noms de l’agence libre.

De Bryce Harper à Aaron Judge en passant par Carlos Correa, les Giants ont l’habitude de se laisser laisser sur l’autel par les plus grands noms du baseball. (Ou dans le cas de Correa, dire « oui », pour ensuite se retourner et exiger instantanément une annulation.)

La liste comprend apparemment le seul agent libre superstar du marché, Shohei Ohtani, mais comprend également tous les autres joueurs de renom partiels disponibles : le voltigeur Cody Bellinger, le joueur de troisième but Matt Chapman, les lanceurs partants Aaron Nola, Blake Snell, Sonny Gray, Jordan Montgomery. et même des stars internationales comme le lanceur japonais Yoshinobu Yamamoto et le voltigeur coréen Jung-hoo Lee.

Deux des trois experts du MLBTR voir les Giants débarquer Bellinger, qui, selon MLBTR, recevra un contrat de 264 millions de dollars sur 12 ans (Bowden s’attend à ce que Bellinger signe un contrat plus raisonnable de 144 millions de dollars sur six ans). Les trois experts prédisent qu’ils signeront Yamamoto, Montgomery et/ou Chapman pour des accords à neuf chiffres.

Mais jusqu’au moment où l’encre sera sèche, la chance persistera – et à quoi sert l’intersaison si ce n’est de se préparer à se blesser à nouveau ? Et pour l’instant, les fans des Giants peuvent au moins profiter d’un peu de bonheur sans un ancien manager qui devient de plus en plus étrange de jour en jour.