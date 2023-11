Les Giants de New York pourraient emmener Drake Maye, Caleb Williams et Michael Penix au repêchage de la NFL 2024

La saison 2022 de la NFL a apporté aux fans des Giants de New York un espoir et un enthousiasme jamais vus depuis que l’équipe a remporté 11 matchs en 2016 ou même jusqu’à son quatrième trophée Lombardi en 2012 après avoir obtenu un dossier de 9-7-1 et s’être qualifié pour les séries éliminatoires. la première fois en six ans.

Moins d’un an plus tard, tout espoir semble avoir disparu.

En neuf semaines, les Giants ont déjà enregistré le même nombre de défaites que la saison dernière après la défaite déchirante de 30-6 de l’équipe contre les Raiders de Las Vegas dimanche.

Pour aggraver les choses, le quart Daniel Jones s’est blessé au genou droit au début du deuxième quart et est confirmé avoir une déchirure du LCA, mettant fin à sa saison et mettant potentiellement en question sa capacité à commencer l’année prochaine à temps.

Maintenant assis à 2-7 et probablement parmi les sept premiers du repêchage de la NFL du printemps prochain pour la cinquième fois en sept ans, il n’est pas hors de portée que les Giants tentent de trouver le remplaçant de Jones et de sélectionner un quart-arrière au début de la saison. premier tour du repêchage de la NFL 2024.

Si les Giants choisissent la voie du quart-arrière au premier tour, voici trois noms et quelques mentions honorables que vous devriez garder à l’œil en tant que prochain signaleur potentiel des Giants :

Caleb Williams, quart-arrière de l’USC

Cela a été un peu une saison de montagnes russes pour Williams.

Chaud après un départ 6-0, l’USC a perdu trois de ses quatre derniers matchs, chacun d’eux aux mains d’adversaires classés au sein du classement. Sondage AP Top 25.

Williams, qui était en pré-saison favori des paris pour remporter son deuxième Trophée Heisman consécutif (+450), a chuté jusqu’à une cote de 90/1 voire 100/1 à quelques paris sportifs après avoir été limogé 16 fois et avoir réalisé trois interceptions le mois dernier.

Même s’il est peu probable qu’il remporte deux trophées Heisman consécutifs, le futur joueur de 22 ans reste le grand favori. FanDuel et Paris sportifs DraftKings être le choix n ° 1 au repêchage de la NFL en mai prochain.

Malgré les récentes difficultés de l’USC, Williams a amassé plus de 9 400 verges par la passe, 970 verges au sol et 117 touchés au total (91 passes, 26 au sol) au cours de sa carrière universitaire de trois ans avec l’Oklahoma et l’USC.

Tandis que les équipes actuellement projeté pour choisir devant les Giants (Bears et Cardinals) ne sont pas assurés de sélectionner un QB, les Giants sont presque certains qu’ils auront besoin de l’un des deux premiers choix du repêchage de la NFL 2024 afin de décrocher Williams.

Michael Penix Jr.quart-arrière de Washington

Si les Giants ne parviennent pas à choisir Williams, la deuxième meilleure option actuellement est Penix.

Après une campagne 2022 au cours de laquelle il a lancé 4 641 verges, 31 touchés et a mené Washington à sa première saison de 11 victoires depuis 2016, le natif de Tampa, en Floride, a enchaîné avec une saison encore meilleure en 2023.

Penix a déjà lancé 26 touchés et 3 201 verges par la passe (la plupart dans la Division I) et termine un un sommet en carrière 69,4 pour cent de ses passes, bon pour le 13e meilleur de tout le football universitaire, tout en menant Washington à un Classement n°5 dans le pays à 9-0 à l’entrée de la semaine 11.

Ce qui pourrait être le plus important (en particulier pour les fans des Giants), c’est qu’il n’a été limogé que 27 fois en 43 matchs, soit le même nombre de limogeages que Williams a été limogé cette saison seulement. Cependant, les revirements ont été une préoccupation pour Penix, car il a lancé sept interceptions ou plus en trois saisons consécutives et compte 30 INT en carrière, contre 13 interceptions pour Williams en 35 matchs.

Désormais le favori des paris consensuels sur plusieurs paris sportifs Pour remporter le trophée Heisman, Penix devrait sans aucun doute être en jeu pour les Giants s’ils détiennent une sélection parmi les cinq premiers au printemps prochain.

Drake Mayequart-arrière de Caroline du Nord

Maye complète le top trois.

Semblable à Williams, la Caroline du Nord a subi des défaites consécutives après avoir remporté six matchs consécutifs pour commencer la saison, mais tout n’était pas de sa faute. Maye a enregistré trois touchés au total et plus de 300 verges par la passe lors de la défaite 31-27 des Tar Heels contre Virginia et lors d’une défaite en fusillade 46-42 contre Georgia Tech.

Maye est le plus gros QB du groupe (6 pieds 4 pouces et 230 livres) et a été la meilleure double menace du groupe, totalisant 254 verges et six touchés après avoir totalisé près de 700 verges et huit touchés au sol. il y a une saison.

Alors que les sacs et les revirements ont tourmenté Williams et Penix cette saison, mon plus grand point d’interrogation est la qualité de la concurrence à laquelle UNC a dû faire face jusqu’à présent. La Caroline du Nord n’a affronté qu’une seule équipe classée cette saison et vient de remporter une victoire de 59-7 contre l’équipe du FCS Campbell University lors de la semaine 10.

L’année dernière, Clemson a dominé Maye et la Caroline du Nord, 39-10, lors du match de championnat de l’ACC. Puis lors du Holiday Bowl, l’UNC n’a marqué que six points en seconde période après avoir mené 21-14 à la mi-temps lors d’une défaite 28-27 contre l’Oregon. Maye ne peut pas contrôler qui il joue, mais cela pourrait être un signe d’avertissement si ses luttes se poursuivent cette saison de bowl contre des adversaires de meilleure qualité.

Si les Giants manquent Williams et Penix, Maye sera certainement dans la conversation, surtout s’il termine cette saison sur une bonne note.

D’autres QB Giants pourraient cibler lors du repêchage de la NFL

Le QB de l’Oregon Bo Nix, le QB du LSU Jayden Daniels, Quinn Ewers du Texas, JJ McCarthy du Michigan et Shedeur Sanders du Colorado, fils du Temple de la renommée Deion Sanders.