Les Giants de New York « entre de bonnes mains » avec l’entraîneur-chef Brian Daboll, tandis que la ténacité de Daniel Jones gagne le respect | Nouvelles de la NFL

L’entraîneur-chef des Giants de New York, Brian Daboll, vise une quatrième victoire cette saison

Les Giants de New York arrivent à Londres après avoir découvert leur identité au milieu d’un début de vie gagnant sous la direction de l’entraîneur-chef de première année Brian Daboll, a déclaré Jason Bell.

Daboll entre dans le match de dimanche avec les Packers de Green Bay 3-1 après avoir succédé à Joe Judge en tant qu’entraîneur-chef lors de la dernière intersaison après quatre ans en tant que coordinateur offensif des Buffalo Bills.

Après cinq saisons consécutives de défaites pour l’organisation, l’ancien mentoré de Bill Belichick et Nick Saban a hérité d’une équipe qui avait un besoin urgent de direction. Les premiers signes sont encourageants.

“J’aime leur culture en ce moment et Brian Daboll a apporté cette culture”, a déclaré Bell, qui a déjà passé du temps avec les Giants. “Ils ont une grande propriété, mais le leader est l’entraîneur et ce qu’il fait et ce qu’il apporte permet à ces joueurs d’être eux-mêmes sur et en dehors du terrain et c’est très important.

“Ils ont leur identité. Les gens ne savaient pas quelle serait l’identité de cette équipe, mais ils l’ont.

“Saquon Barkley court comme un homme en mission et bien sûr, je suis partisan des Giants de New York, je veux qu’ils viennent ici et qu’ils se lancent à fond.

“Avec Brian Daboll, ils sont entre de bonnes mains grâce à lui et à sa créativité en tant que meneur de jeu offensif, mais aussi en tant que leader.”

Faits saillants des Bears de Chicago contre les Giants de New York lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

Le brillant début de campagne de Big Blue a été construit sur un Saquon Barkley rajeuni, qui mène la ligue dans les verges au sol et semble avoir redécouvert l’explosivité en une étape de son année recrue, ainsi qu’une défense exotique inspirée de Wink Martindale. .

Une année de contrat pour le quart-arrière Daniel Jones a vu son noyau de réception gâché par une blessure jusqu’à présent, avec l’ajout d’agent libre de renom en 2021 Kenny Golladay, Kadarius Toney de deuxième année et la recrue Wan’Dale Robinson tous hors du match de dimanche. Richie James est à égalité au premier rang de l’équipe avec Barkley pour les attrapés (15) et mène les Giants pour les verges sur réception (155), tandis que Jones lui-même a 193 verges au sol pour deux touchés en 31 courses.

Le plaqueur gauche Andrew Thomas est actuellement le joueur le mieux classé de PFF dans toute la NFL, bien que la ligne offensive des Giants en tant qu’unité reste un travail en cours après avoir cédé 14 sacs jusqu’à présent cette année alors que le plaqueur droit recrue Evan Neal s’adapte à la vie chez les pros.

“Cela a été une lutte, la protection a été un peu difficile pour lui et avec les receveurs, cela a été une lutte, mais il peut créer avec ses jambes”, a ajouté Bell.

“Une chose que j’aime chez Daniel Jones, c’est difficile d’être le quart-arrière à New York, mais il ne fait pas de bruit, il va juste sur le terrain et essaie de diriger cette équipe comme il le peut.

“Je pense que s’il peut encore se déplacer et être efficace avec ses jambes pour courir le ballon, avec Saquon Barkley, c’est un monstre à deux têtes et j’espère qu’ils pourront gagner suffisamment de verges pour gagner.”

Le rôle de Daboll dans la transformation du quart-arrière des Bills Josh Allen était l’un des principaux arguments de vente à son arrivée à East Rutherford, l’espoir étant qu’il puisse avoir un impact similaire sur Jones dans ce qui est une année décisive potentielle pour l’ancien premier. -médiator rond.

Le meneur de jeu des Giants, bien qu’à court d’options de receveur éprouvées, est 67 sur 105 passes (63,8%) pour 631 verges et trois touchés pour deux interceptions jusqu’à présent cette saison, et profite de la vie sous Daboll.

“Il a été formidable pour moi, avoir un entraîneur-chef à l’esprit offensif a été amusant en tant que quart-arrière et apprendre le jeu de son point de vue”, a déclaré Jones à propos de Daboll vendredi.

“Il est dans le jeu depuis longtemps, a longtemps été coordinateur offensif à plusieurs endroits différents et a eu beaucoup de succès.

“Il a beaucoup d’expérience à partager et j’ai beaucoup appris de lui. Je pense que son système est celui qui nous convient bien en tant qu’équipe, il nous donne beaucoup d’options, il nous permet de déplacer les gars et d’obtenir des gars à différents endroits et font ce qu’ils font le mieux.”

Aaron Rodgers dit qu'il a toujours rêvé de jouer à Wembley, avant le choc des Packers de Green Bay avec les Giants de New York à Londres dimanche.

Jones est prêt à commencer à Tottenham après avoir soigné une entorse à la cheville gauche qu’il a subie lors de la victoire du week-end dernier contre les Bears de Chicago. Ce faisant, il a apparemment gagné le respect de ses coéquipiers.

“C’est un dur à cuire, ça ne me surprend pas”, a déclaré le plaqueur défensif Dexter Lawrence. “Cela nous donne plus envie de jouer les uns pour les autres en sachant que nous sommes tous un peu blessés, nous souffrons tous un peu, mais nous nous battons tous les uns pour les autres et nous nous battons pour une victoire.

“Cela vous gonfle un peu en montrant que votre frère se bat pour vous même s’il est blessé. Ayez toujours son dos, et la façon dont vous avez son dos fait votre travail et joue bien.”

Barkley a ajouté que cela “en dit long” lorsque le quart-arrière d’une équipe montre le désir de jouer malgré l’inconfort comme Jones l’a fait cette semaine.

Jason Bell discute de la croissance de la NFL au Royaume-Uni et des Packers de Green Bay qui viennent jouer à Londres pour la première fois.

Dimanche, les Packers disputeront un match de saison régulière à Londres pour la première fois de l’histoire de la NFL, devenant ainsi la 32e et dernière équipe de la NFL à effectuer le voyage d’affaires transatlantique.

Les attendra l’une des plus grandes bases de fans de l’équipe NFL du Royaume-Uni, telle est la célèbre histoire de la franchise.

“L’une des premières franchises, c’est vrai”, a déclaré Bell. “Le Trophée Lombardi, le trophée du championnat porte le nom de leur entraîneur. Franchise historique, les supporters voyagent partout, la seule équipe appartenant à ses supporters.

“Ils ont toujours eu d’excellents quarts-arrière, le quart-arrière qu’ils ont en ce moment Aaron Rodgers, double vainqueur du MVP et les gens voulaient qu’ils viennent ici, ils ne l’ont jamais été, donc les gens sont tellement excités.

“J’attends de voir comment cette base de fans réagit lorsqu’ils s’épuisent sur le terrain, ça va être assourdissant.”

