Les Giants de Brian Daboll semblent encore plus offensifs lors de leur vilaine défaite contre les Seahawks

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

EAST RUTHERFORD, NJ — Brian Daboll a été embauché par les Giants en partie parce qu’il était considéré comme un génie offensif. Ils pensaient qu’il était l’homme qui pourrait faire de Daniel Jones un quart-arrière de franchise. Ils pensaient qu’il pourrait ramener l’offensive de l’équipe dans ce siècle.

Qui aurait pu deviner que quatre matchs après le début de sa deuxième saison, les misérables années Joe Judge-Jason Garrett seraient considérées comme le bon vieux temps ?

Ce n’est peut-être pas encore si grave, mais cela se rapproche terriblement de la manière dont cette infraction se comporte – ou ne se comporte pas. Ils ont été un désastre lors de leur défaite 24-3 contre les Seahawks de Seattle à Meadowlands lundi soir, ce qui n’est pas très différent de ce qu’ils ont été tout au long de la saison. Ils ne peuvent pas déplacer le ballon. Jones régresse. Et il se fait tabasser derrière une ligne offensive qui s’effondre sous ses yeux.

Et non, cela n’aide pas qu’ils aient joué sans le porteur de ballon Saquon Barkley et le plaqueur gauche Andrew Thomas, mais ce n’était pas non plus comme si les choses allaient bien avec eux.

Les Giants ont réalisé deux bons quarts tout au long de la saison – lorsqu’ils ont marqué 31 points et gagné 358 verges dans la seconde moitié de leur match de la semaine 2 en Arizona.

Au cours de leurs 14 autres quarts – trois matchs et demi – ils n’ont gagné que 650 verges et marqué seulement 15 points.

Ce n’est pas seulement mauvais et inacceptable. Ce n’est même pas le football de la NFL.

C’est juste un vilain gâchis.

« Je dirais que nous devons faire un meilleur travail », a déclaré Daboll après le match. « Nous ne jouons pas bien en ce moment. Nous n’entraînons pas bien en ce moment. Nous devons faire beaucoup mieux. »

Il est difficile de savoir où blâmer, car tout cela est tout simplement mauvais. Jones est visiblement en difficulté. Il a complété 27 des 34 passes pour seulement 203 verges contre les Seahawks et a réussi 10 fois pour 66 verges tout en courant principalement pour sauver sa vie. Il a pris une terrible décision sur une passe destinée au receveur bien couvert Parris Campbell au plus profond du territoire de Seattle à la fin du troisième quart, qui a été facilement récupérée par le coin des Seahawks Devon Witherspoon, qui l’a renvoyé sur 97 verges pour un touché. Il a également lancé une autre interception et a tâtonné deux fois.

Pour 160 millions de dollars, quelles que soient les circonstances, il doit être meilleur que ça.

Mais ne blâmez pas Jones pour autant. Cela commence à ressembler à la pire ligne offensive des Giants depuis une décennie – ce qui en dit long, compte tenu de l’horreur de leurs lignes au cours des 10 dernières années. Jones était sous pression sur presque tous les jeux et a été limogé 11 fois. Cela aurait pu être le double s’il n’était pas un coureur aussi insaisissable qui réussissait à éviter les ennuis à maintes reprises.

Deux pièces montrent à quel point la réplique était vraiment horrible. Le premier est survenu à la fin de la première mi-temps alors que le match était encore 0-0. Dès que Jones a reculé, le secondeur des Seahawks Uchenna Nwosu s’est libéré sur un blitz, complètement débloqué. Jones lui a échappé, pour ensuite heurter le garde gauche Shane Lemieux avant d’être limogé par derrière par Mario Edwards Jr.

Jones a tâtonné, les Seahawks ont récupéré et deux jeux plus tard, ils menaient 7-0.

Et ce n’était pas le pire moment de la ligne offensive. Cela s’est produit à la fin du premier entraînement des Giants lorsqu’ils se sont imposés quatrième et un contre les 27 de Seattle. Ils ont dirigé le jeu « Tush Push » des Eagles, mais avec une torsion. Ils ont aligné trois pousseurs dans le champ arrière, dont deux joueurs de ligne offensive – Lemieux de 310 livres et Mark Glowinski de 310 livres.

Avec le porteur de ballon Matt Breida là-bas également, ils disposaient de plus de 800 livres de pousseurs. Et ils toujours Je n’ai pas pu pousser Jones assez loin pour gagner du terrain.

Mais ce serait une erreur de blâmer la ligne pour ce désastre, car les entraîneurs y ont également contribué. Ils ont échangé contre Darren Waller, qui devrait être une arme énorme sur les passes rapides et courtes lorsque le quart-arrière est sous la contrainte, mais il n’a été ciblé qu’une seule fois jusqu’à la fin du match (et trois fois au total). Ils ont semblé trouver une arme efficace en la personne du rapide Wan’Dale Robinson, qui a récolté 7 verges sur un revers lors du deuxième jeu du match. C’était la dernière fois qu’il sortait le ballon du champ arrière.

« Nous avons eu un match difficile, nous tous », a déclaré Daboll lorsqu’on lui a posé des questions sur la ligne offensive. « Je dois faire un meilleur travail pour aider (Jones). »

Il y a aussi plus dans ce désordre. Leurs équipes spéciales étaient un cauchemar alimenté par les pénalités. Leur tacle défensif était encore une fois pathétique, en particulier lors d’une course de 51 verges sur la touche en première mi-temps par l’ailier rapproché de Seattle Noah Fant qui a couru juste devant le secondeur des Giants Bobby Okereke et le demi de coin Adoree’ Jackson, dont aucun n’a réussi à le faire sortir.

Mais c’est l’offensive qui est tellement exaspérante – parce que cela a vraiment été un désastre tout au long de la saison, et Daboll était censé avoir des réponses. Il a repris une équipe qui avait une moyenne pathétique de 16,3 points par match à l’époque du juge Garrett. Les Giants ont désormais une moyenne de 11,5.

Cela représente à peine un touché et un panier par match. Son projet à lui seul était censé valoir plus que cela. Et les choses sont sur le point d’empirer – peut-être bien pire – parce que les Giants sont sur le point de partir pour un road trip de deux matchs à travers Miami et Buffalo. Ce sont les deux infractions les plus marquantes de la NFL.

Comment les Giants sont-ils censés suivre le rythme alors que, s’ils éliminent cette moitié de terrain anormale en Arizona, ils n’ont en moyenne que quatre points par match ?

Ils ne le peuvent pas, ce qui signifie que Daboll doit trouver rapidement des réponses – des réponses qu’il n’a clairement pas. C’est un problème puisque c’était lui qui était censé pouvoir réparer ce désastre.

Mais pour l’instant, cela ressemble à un gâchis que personne ne peut nettoyer.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et Géants de New York . Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans de couverture des Giants et de la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .