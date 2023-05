Les Giants appellent le choix de premier tour Patrick Bailey: « Ça me donne la chair de poule »

SAN FRANCISCO – Patrick Bailey s’est arrêté au milieu de sa phrase.

Il passait sa première journée en tant que joueur de baseball dans la ligue majeure. Il a rencontré des journalistes dans l’abri des Giants avant le match de vendredi soir. On lui a demandé : Après avoir appris la bonne nouvelle, qui a été la première personne que vous avez appelée ? Bailey a commencé à répondre. Il a appelé l’entraîneur de l’enclos des releveurs des Giants et le coordinateur des captures Craig Albernaz … mais seulement après avoir retrouvé sa femme, Leigha, afin qu’il puisse lui dire en personne.

« Ne vous inquiétez pas », a déclaré Bailey. « Je n’ai pas foiré. »

Albernaz ne fait peut-être pas partie de la famille immédiate de Bailey, mais il est là depuis le début. Et Bailey est également présent depuis le tout début pour Albernaz. Bailey a commencé sa carrière professionnelle en 2020 au milieu de la pandémie de COVID-19, qui a anéanti sa saison junior à North Carolina State puis, après avoir été repêché au premier tour (13e au total), l’a mis dans la situation unique d’être dans une bulle de quarantaine en tant que joueur de taxi-squad sur le site alternatif. La saison 2020 a également marqué un début étrange pour le manager Gabe Kapler et son équipe d’entraîneurs, y compris Albernaz, alors que leur saison inaugurale à San Francisco s’est transformée en une saison distillée de 60 matchs jouée devant des découpes en carton au lieu de supporters vivants et respirants.

« Nous en parlons tout le temps », a déclaré Albernaz. « Vous êtes repêché, votre saison universitaire est écourtée et vous êtes jeté dans un camp d’été à Oracle Park – et c’est votre première fois dans le baseball professionnel ? Cela lui a définitivement ouvert les yeux. Je me souviens juste des exercices que nous avons faits pour essayer de lui faire ressentir certaines choses, à quel point il avait les yeux écarquillés et qu’il était jeune et naïf. Pour moi, cela raconte jusqu’où il est arrivé. Mais aussi jusqu’où nous sommes arrivés en tant qu’organisation. Avoir un gars qui était là au début avec toute la folie, et être là maintenant, même en y pensant, ça me donne la chair de poule.

Albernaz parlait depuis l’escalier devant le club-house des Giants. Juste à ce moment-là, Bailey a émergé, ses cheveux cachés derrière un bandana et une batte à la main, descendant les escaliers en direction de la cage intérieure. Albernaz a élevé la voix pour s’assurer que son prochain commentaire puisse être entendu par plus que le journaliste qui se tenait à côté de lui avec un magnétophone.

« Il était avec nous, il était dans la bulle, il était sur la grille du site alternatif », a déclaré Albernaz. « Maintenant, il est marié avec un enfant et il a grandi. »

Plus tôt leurs perspectives grandissent, plus la liste des Giants devient jeune. L’infusion de jeunes a commencé avec le joueur de champ intérieur Casey Schmitt, qui a fait ses débuts le 9 mai, a donné une étincelle immédiate à l’équipe et est entré vendredi avec une moyenne de 0,417 en neuf matchs. Maintenant, il est rejoint par Bailey, le seul joueur que les Giants ont sélectionné devant Schmitt en 2020. Les Giants ont promu le receveur qui frappe à l’interrupteur et ont placé Joey Bart sur la liste des blessés de 10 jours en raison d’une entorse à l’aine.

Les Giants ont également promu le droitier à tir croisé Ryan Walker, un choix de 31e ronde en 2018 qui a utilisé la tromperie et une augmentation de la vitesse pour dominer dans la Pacific Coast League, amie des frappeurs. L’équipe a placé le droitier Ross Stripling sur l’IL de 15 jours avec une raideur au bas du dos. Pour créer un espace de 40 joueurs, ils ont rappelé le voltigeur Heliot Ramos de Sacramento et l’ont placé sur l’IL de 60 jours avec une souche oblique droite. Ils ont également désigné le voltigeur Cal Stevenson pour affectation.

Patrick Bailey et Ryan Walker sont partis au Pays des Géants ! Nous ne vous souhaitons que du succès, Patrick et Ryan ! pic.twitter.com/pzd8Fjj41X – Chats de la rivière Sacramento (@RiverCats) 19 mai 2023

Bailey devrait faire son premier départ dans la ligue samedi et former une batterie avec Logan Webb. Son visage s’est illuminé lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en pensait.

« Plutôt cool, plutôt cool », a déclaré Bailey. « J’espère que je vais me détendre et faire mon truc et tirer le meilleur parti de lui. »

Le calme, l’équilibre, l’instinct et la capacité de Bailey à créer une relation avec un lanceur sont ce qui a marqué Albernaz lors de son premier camp d’été dans la bulle. Les Giants ont dû être patients avec son développement alors qu’il luttait avec son swing naturel et droitier à High-A Eugene la saison dernière, même si les compétences de capture – il a remporté le prix Rawlings Gold Glove englobant tous les receveurs des ligues mineures – étaient dignes du prochain défi. Lorsque Bailey a connu un bon départ à Double-A Richmond cette saison, atteignant 0,333 en 14 matchs, les Giants n’ont pas hésité à le promouvoir. Et après 14 matchs à Sacramento, il a de nouveau progressé. Le manager des River Cats, Dave Brundage, a fourni des rapports élogieux sur la sensation de Bailey pour attraper tout en travaillant avec des lanceurs Triple-A.

« L’altruisme pour tirer le meilleur parti des gars sur le monticule est ce qui me fait bouger l’aiguille », a déclaré Albernaz. « Parce que tous les outils physiques sont là. Le gant, le bras. Mais prendre le plan de match, prendre ce que les lanceurs font bien, intégrer tout cela dans le jeu, c’est extrêmement excitant. Avec lui et Blake Sabol et quand Joey revient en bonne santé, le corps de capture est jeune, dynamique et en très bonne forme.

Bailey pourrait faire partie de ce corps dans un avenir prévisible.

« Pat n’est pas appelé dans les ligues majeures en tant que remplaçant », a déclaré Kapler, soulignant que Bailey a attrapé presque tout le monde sur le personnel de lanceurs des Giants après tout le temps autour de l’équipe dans le camp d’été 2020 et les trois suivants ressorts des ligues majeures. « Ce n’est pas une garantie de rester. Ce n’est jamais le cas. Mais nous voulons qu’il montre qu’il peut être un membre contributeur des Giants et démarrer sur les chapeaux de roue.

Invité à mettre en évidence le meilleur outil défensif de Bailey derrière la plaque, Albernaz a placé un index sur son menton. La force des bras de Bailey ne se démarque pas, bien que sa capacité à effectuer des lancers précis sous divers angles de bras soit une compétence qu’il utilise à bon escient. Ses mains douces et sa capacité de réception sont nettement supérieures à la moyenne. Mais c’est son attitude calme qui a marqué Albernaz. Et se mettre en meilleure forme pendant l’intersaison a démontré aux entraîneurs qu’il était sérieux à propos de tous les autres aspects de devenir un receveur des ligues majeures.

« Nous avions un plan et il s’y est tenu », a déclaré Albernaz. « Quand il est arrivé à l’entraînement printanier, ce n’est pas comme s’il avait quelque chose à prouver. Mais vous pourriez dire. Il a vu les commentaires selon lesquels il s’agissait d’un concours de capture ouvert. Et pour lui, c’était : ‘Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas jeter mon chapeau dans le ring ? Donc, à chaque occasion qu’il a eue, que ce soit dans un enclos, un BP en direct ou un jeu, il a essayé de montrer à tout le monde ce qu’il pouvait faire. Et il l’a fait. Ce n’était pas d’une manière arrogante. C’était une confiance stoïque. Il a laissé le jeu venir à lui et a gardé les choses calmes. Maintenant, nous sommes tous impatients de voir ce qu’il peut faire.

Il y a eu pas mal de critiques, la plupart justifiées, selon lesquelles les Giants n’ont pas fait assez pour créer de la profondeur au milieu au niveau du receveur, de l’arrêt-court et du champ central. Mais une partie de cela était intentionnelle. Comme l’a souligné le président des Giants Farhan Zaidi dans une interview plus tôt dans la semaine, l’organisation était convaincue que certains de leurs espoirs de haut niveau étaient prêts à prendre un virage et à se positionner pour être des pièces de qualité dans les ligues majeures.

« À certains égards, nous avons préféré ajouter de la profondeur plus jeune plutôt que des personnes qui seraient des blocs de liste », a déclaré Zaidi. «C’est plutôt bien d’avoir une profondeur plus jeune vers laquelle nous pouvons aller et donner ces opportunités aux gars. Pour en revenir à l’entraînement de printemps, c’est un thème pour nous au début de la saison. Nous pensons que nous avons une bonne équipe compétitive, mais lorsque nous avons besoin de renforts, nous voulons rester internes et donner ces opportunités aux joueurs.

Schmitt s’est rapidement fait un incontournable de la formation dont le nom suscite les acclamations les plus fortes chaque fois que Renel Brooks-Moon l’annonce. Le meilleur lanceur des Giants, Kyle Harrison, pourrait obtenir une réponse encore plus forte une fois qu’il aura fait ses débuts dans les ligues majeures. Les Giants ont une ouverture dans la rotation maintenant que Stripling est sur l’IL, bien qu’il ne devrait pas manquer trop de temps. Un examen IRM n’a révélé aucun problème structurel. Il est plus probable que les Giants s’en sortent avec un jeu d’enclos qui inclut Sean Manaea face à une poche d’alignement favorable. Mais une fois que Harrison aura mis en place quelques départs pour lancer des grèves, les Giants devraient également être agressifs dans sa promotion.

« C’est un enfant spécial, un bras spécial », a déclaré Bailey à propos de Harrison, qui était le choix de troisième tour des Giants en 2020. « Je l’ai eu en 21 à San Jose et en 22 à Eugene. En le voyant à Sacramento, il est l’un des lycéens les plus matures (draftees). Son sang-froid au-delà de ses années m’a toujours marqué.

Harrison et Bailey formeront une batterie dans un match de grande ligue, avec Schmitt engloutissant des balles au sol derrière eux. La seule question est de savoir dans combien de temps cela arrivera.

« Ma devise cette année est d’être là où mes pieds sont et d’essayer simplement de concourir, où que ce soit », a déclaré Bailey. « Je suis plutôt content que ce soit ici, en ce moment. »

(Photo du haut de Patrick Bailey de 2022 : David Durochik / Diamond Images via Getty Images)