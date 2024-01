Les Giants ajoutent trois candidats pour rechercher le prochain coordinateur défensif

Les Giants de New York ont ​​ajouté trois candidats à la liste des entraîneurs envisagés pour devenir leur prochain coordonnateur défensif.







Jérôme Henderson

L’entraîneur des arrières défensifs des Giants a été considéré comme une possibilité si les Giants souhaitent chercher en interne à assurer la continuité des joueurs. Jordan Ranaan d’ESPN rapporte maintenant que Henderson est officiellement devenu candidat.

Joueur de la NFL de 1991 à 1998, Henderson entraîne les arrières défensifs de la NFL depuis 2007. Il a été embauché pour faire ce travail avec les Giants par Joe Judge en 2020 et a été retenu par Brian Daboll.

Henderson, 54 ans, n’a jamais été coordinateur défensif.

Derrick Ansley

Les Giants ont demandé l’autorisation d’interviewer Chargeurs de Los Angeles coordonnateur défensif Derrick Ansley pour le poste qui s’est ouvert à New York lorsque Wink Martindale et les Giants se sont séparés la semaine dernière.

Cette nouvelle était rapporté pour la première fois par Adam Schefter.

On ne sait pas si les Chargers accorderont ou non aux Giants la permission de parler avec Ansley. Los Angeles a rejeté la semaine dernière la demande de New York de parler avec le coordinateur des équipes spéciales des Chargers, Ryan Ficken, au sujet du poste vacant des Giants à cet endroit.

Ansley, 42 ans, a rejoint les Chargers en tant qu’entraîneur des arrières défensifs en 2020. Il a été promu coordonnateur défensif pour la saison 2023 et a appelé à des jeux défensifs après que Brandon Staley a été congédié de son poste d’entraîneur-chef avec trois matchs à jouer dans la saison. Ansley était entraîneur des arrières défensifs des Raiders d’Oakland en 2018.

Au niveau collégial, Ansley a travaillé à deux reprises en Alabama et au Tennessee, ainsi qu’au Kentucky. Il a été coordonnateur défensif des Volontaires en 2019 et 2020.

Ansley et Daboll se sont croisés en Alabama en 2017 lorsque le Crimson Tide a remporté un titre national. Daboll était coordinateur offensif et Ansley était entraîneur des arrières défensifs.

Antoine Campanile

Tom Pelissero a rapporté que le Les géants ont demandé à parler avec Campanileentraîneur des secondeurs du Dauphins de Miamià propos du poste de coordinateur défensif.

Campanile, 41 ans, est originaire de Fair Lawn, dans le New Jersey, qui a commencé sa carrière d’entraîneur à la Fair Lawn High School, puis à Don Bosco Prep.

Il a été entraîneur des deux côtés du ballon de manière collégiale. Campanile a travaillé à Rutgers de 2012 à 2015 en tant qu’assistant défensif, puis entraîneur des ailiers rapprochés et des receveurs larges. Il a été au Boston College de 2016 à 2018, d’abord comme entraîneur des arrières défensifs et remplissant le rôle de co-coordonnateur défensif en 2018. Il a été entraîneur des secondeurs au Michigan en 2019.

Campanile est entraîneur des secondeurs des Dolphins depuis 2020.

