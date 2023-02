Les Giants acceptent de signer un contrat avec un voltigeur vétéran

Les Giants, qui ont déjà signé Mitch Haniger et Michael Conforto, ont accepté de signer un troisième voltigeur vétéran, selon des sources.

Le voltigeur Stephen Piscotty et les Giants de San Francisco sont d’accord sur un contrat de ligue mineure qui comprend une invitation à l’entraînement de printemps, selon une source proche du dossier. L’accord verse à Piscotty 1 million de dollars s’il est dans les majors.

Piscotty, 32 ans, a passé les trois premières saisons de sa carrière dans les ligues majeures avec les Cardinals de St. Louis, émergeant comme un frappeur supérieur à la moyenne, sabrant 0,268/0,346/0,438 avec 38 circuits et 163 points produits. Il a ensuite été échangé aux Oakland A’s après la saison 2017 dans un mouvement principalement motivé par son désir de se rapprocher de sa mère, Gretchen, alors qu’elle luttait contre la SLA.

En 2017, Piscotty a réalisé la meilleure saison de sa carrière, atteignant .267/.331/.491 avec un .891 OPS, 27 circuits et 88 points produits. Mais le voltigeur vétéran n’a disputé que 252 matchs au cours des quatre dernières saisons et en 2022, il a atteint .190/.252/.341 avec un .593 OPS et cinq circuits en 42 matchs, et a été libéré par les A en août. bien qu’il ait dû payer le reste de son salaire de 7,25 millions de dollars en 2022 et une option de club de 1 million de dollars en 2023.

Avant de signer Piscotty, les Giants ont donné la priorité au renforcement du champ extérieur et ont signé Mitch Haniger et Michael Conforto pour des contrats pluriannuels. Les deux joueurs joueront des rôles de premier plan dans le champ extérieur, cependant le manager Gabe Kepler a récemment souligné aux journalistes qu’il donnera la priorité à donner à chaque joueur des jours de congé pour les garder au frais pour la saison de 162 matchs.

C’est là que Piscotty s’intègre dans l’équation – et sur un contrat de ligue mineure, l’accord ne comporte pratiquement aucun risque.