Les GI qui ont fait défection en Corée du Nord offrent un précédent risqué au dernier transfuge américain

SEOUL – L’histoire n’est pas exactement rassurante pour Travis King, le GI américain qui a traversé la frontière fortement gardée en Corée du Nord mardi.

Le Pentagone s’efforçait toujours de déterminer ce qui avait conduit le soldat américain à faire défection et le régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n’a rien dit sur l’incident. Mais quelques indices sur Pvt. L’avenir de King peut être glané à partir des expériences de plusieurs déserteurs américains qui ont fait défection vers l’État isolé de la ligne dure entre les années 1960 et les années 1980.

Pvt. King est dans la jeune vingtaine et Les rapports sud-coréens indiquent qu’il avait récemment été placé en détention après avoir agressé un ressortissant sud-coréen et endommagé une voiture de police.

Prêt à retourner à Fort Bliss, au Texas, pour faire face à des procédures disciplinaires, il n’a jamais embarqué sur son vol. Parti sans surveillance à l’aéroport, il a refait surface en tenue civile, a rejoint un groupe de touristes civils dans le célèbre village frontalier de Panmunjom et s’est précipité dans le secteur nord du village avant que les gardes américains et sud-coréens ne puissent l’arrêter.

Des officiers américains à la retraite ont fait part au Times de leur surprise qu’un soldat ait planifié et pris une telle action qui a changé sa vie pour éviter une punition peu susceptible d’être plus sévère qu’une décharge déshonorante. Ce qui est peut-être encore plus imprévisible, c’est le sort qui l’attend entre les mains de M. Kim.

Pvt. Le cas de King est inhabituel, mais pas unique. Leurs histoires sont des notes de bas de page peu connues de l’histoire de la guerre froide, mais six GI américains fournissent des feuilles de route possibles pour son avenir – bien qu’un développement de l’ère COVID-19 puisse être une référence pour un résultat plus sanglant.

Vers le nord

Entre 1962 et 1982, cinq soldats américains basés en Corée du Sud ont fait défection à travers la DMZ vers la Corée du Nord. Et en 1979, un GI coréen-américain a disparu de son poste ouest-allemand, réapparaissant des mois plus tard en Corée du Nord. (En revanche, on estime que quelque 30 000 Nord-Coréens ont fait le périlleux voyage vers le sud, cherchant à échapper à la pauvreté et à la répression du régime de la famille Kim.)

Tous étaient des hommes de troupe, le plus haut gradé d’entre eux étant un sergent. Les motifs de la rare décision de faire défection vers le Nord comprenaient des procédures disciplinaires imminentes, des problèmes familiaux au pays, la peur d’un déploiement au Vietnam et une simple impulsion ivre.

En Corée du Nord, ils ont étudié la propagande d’État et enseigné l’anglais. Les cinq transfuges blancs – Pvt. King is Black – a même joué des méchants étrangers dans des productions télévisées et cinématographiques nationales, gagnant une certaine renommée locale.

Ils ont obtenu la citoyenneté nord-coréenne, des maisons et une compagnie féminine. Certaines ont rencontré et épousé des épouses parmi la petite communauté de femmes étrangères du pays.

Isolés du monde, des informations se sont peu à peu révélées selon lesquelles, un par un, ils étaient morts de causes naturelles. Cependant, deux – qui se sont affrontés personnellement et violemment pendant leur long séjour en Corée du Nord – ont gagné une visibilité surprise dans leurs années d’argent.

En 2004, Charles Jenkins, un ancien sergent de Caroline du Nord, est devenu le seul transfuge militaire américain à quitter la Corée du Nord. Son départ était un sous-produit du réchauffement des liens – qui se refroidiraient plus tard – entre Pyongyang et Tokyo.

Son passeport hors du pays était la femme qu’il a épousée dans l’État communiste, Hitomi Soga. En 1978, Mme Soga avait été enlevée par des agents nord-coréens, qui avaient l’étrange mission de capturer des citoyens japonais pour enseigner la langue et la culture dans les académies d’espionnage du Nord.

Au Japon après sa libération, le Sgt. Jenkins a été traduit en cour martiale, renvoyé pour déshonneur et a purgé une courte peine – au cours de laquelle il a affirmé avoir été intensément débriefé par des responsables du renseignement américain. Puis il s’installe avec sa femme à Sado, l’île tranquille où elle a grandi.

À la retraite, il est devenu une attraction touristique mineure sur Sado, a écrit un autobiographie et s’est entretenu avec des journalistes de la télévision et de la presse écrite.

Il a précisé que sa défection – une impulsion alimentée par l’alcool, sur fond de peur d’être déployée au Vietnam – avait été une erreur. Sa vie en Corée du Nord, où il était sous surveillance quasi constante, avait été dure et effrayante.

Lui et ses collègues avaient cherché à faire défection via l’ambassade soviétique, mais avaient été capturés et battus. Les soins de santé étaient basiques : son tatouage de l’armée américaine a été découpé sur son bras sans anesthésie, et il a perdu un testicule lors d’une intervention contre le cancer.

Il a pu rendre visite à sa mère âgée aux États-Unis avant de mourir au Japon en 2017 à l’âge de 77 ans.

Pvt. James « Joe » Dresnok, un Virginien grand et dur qui a fait défection en 1965 dans le contexte d’une rupture conjugale et d’une procédure disciplinaire imminente, était l’opposé diamétral du regrettable et frêle Jenkins, qui l’accusait d’intimidation.

M. Dresnok s’est longuement exprimé dans un documentaire britannique tourné en Corée du Nord, «Franchir la ligne » (2007)raconté par l’acteur Christian Slater.

Dans le film, il a parlé de ses mariages avec des femmes étrangères qui vivaient en Corée du Nord dans ce qu’il a admis être des circonstances mystérieuses. Devant la caméra, il a exprimé sa profonde gratitude à M. Kim pour l’avoir nourri et en vie pendant les famines meurtrières des années 1990.

Buveur passionné, fumeur et pêcheur, il a dit qu’il ne pourrait jamais être attiré vers l’Ouest.

L’ex-soldat a continué à vivre à Pyongyang – dans un confort significatif selon les normes nord-coréennes – jusqu’à sa mort en 2016 à l’âge de 75 ans. Il n’a jamais quitté le pays et laisse dans le deuil deux fils métis, tous deux fidèles nord-coréens.

« Ils doivent être retirés du patrimoine génétique »

Steve Tharp, un lieutenant-colonel de l’armée américaine qui a pris sa retraite en Corée du Sud après de longues expériences dans la DMZ, n’avait aucune sympathie pour les transfuges.

« J’ai grandi en croyant au darwinisme », grogna-t-il. « Quand une personne prend une telle décision, elle doit être retirée du pool génétique. »

Il a suggéré trois résultats possibles.

L’une serait que Pyongyang accepte Pvt. King et le traiter comme d’anciens déserteurs de l’armée américaine à des fins de propagande. Une autre serait de le qualifier de « fou » – sapant toute valeur de propagande – et de permettre aux négociateurs américains de le ramener chez lui. Une autre serait plus dure.

« Ils pourraient simplement le tuer, à cause du COVID », a déclaré M. Tharp.

En 2020, au milieu de la pandémie, un Sud-Coréen a apparemment cherché à faire défection vers le nord en sautant dans la mer Jaune. Il a été abattu dans l’eau d’un patrouilleur nord-coréen et son corps a été brûlé – une application apparente des politiques de quarantaine brutales du Nord qui ont consterné le monde.