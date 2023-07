Les gestionnaires fonciers américains annulent la pulvérisation de pesticides près du Rio Chama pour tuer les sauterelles envahissantes

SANTA FE, NM (AP) – Les gestionnaires des terres fédérales ont annulé les plans de pulvérisation de pesticides près du Rio Chama dans le nord du Nouveau-Mexique dans le cadre d’un effort visant à éradiquer les sauterelles envahissantes.

La décision annoncée jeudi par le Bureau of Land Management fait suite à un tollé des écologistes et d’autres qui craignaient que la dispersion de 670 gallons (2 536 litres) de carbaryl – une neurotoxine puissante – ne tue également les abeilles, les papillons monarques et d’autres insectes vitaux pour l’écosystème de la région.

Bien que le Département américain de l’agriculture ait mené une évaluation environnementale plus tôt cette année, le Bureau of Land Management a déclaré qu’une analyse et une sensibilisation supplémentaires étaient nécessaires.

« En raison du temps nécessaire pour effectuer des analyses supplémentaires, le projet ne peut pas être réalisé cette saison et n’aura plus lieu. Nous continuerons à travailler sur cette question importante en partenariat avec le service d’inspection de la santé animale et végétale du département américain de l’agriculture », a déclaré Pamela Mathis, responsable de terrain Taos du BLM.

Le plan prévoyait de pulvériser le pesticide sur 39 miles carrés (101 kilomètres carrés) dans le comté de Rio Arriba. Le département américain de l’agriculture avait conclu que les sauterelles avaient proliféré au niveau considéré comme une épidémie grave et non seulement consommeraient des herbes essentielles au pâturage du bétail, mais constitueraient également une menace pour l’écosystème.

Des enquêtes récentes dans la région ont recensé 35 sauterelles par mètre carré, soit plus du quadruple des huit par mètre considérés comme une épidémie et une menace pour les écosystèmes des parcours, a rapporté le Santa Fe New Mexican.

La société Xerces et d’autres groupes environnementaux ont fait valoir que le pesticide pourrait infliger des dommages collatéraux généralisés à l’écosystème. Certains critiques ont également noté que le produit chimique s’est avéré cancérigène pour l’homme.

Aimee Code, directeur du programme de pesticides de Xerces, a reconnu que l’action initiale des agences était centrée sur l’aide aux éleveurs.

« Maintenant, nous avons pris du recul et avons dit : « Déterminons quelle est la bonne solution pour les éleveurs, pour les amateurs de loisirs, pour les tribus et les pueblos, pour les nombreuses personnes qui utilisent cette région et la faune qui s’y trouve ». », a déclaré Code.

Les autorités fédérales avaient prévu de mettre en place des zones tampons sans pulvérisation à 500 pieds (152 mètres) des plans d’eau et à un quart de mile des zones riveraines telles que les rivières Chama, Nutrias et Cebolla. Mais les critiques craignaient que le pesticide ne dérive vers d’autres endroits.

Terry Sloan, directeur de Southwest Native Cultures, basé à Albuquerque, a déclaré qu’il craignait que toute contamination du Rio Chama ne s’écoule en aval vers le Rio Grande et, finalement, vers les fermes et les terres tribales le long des deux voies navigables.

« Mère Terre et ses habitants gagnent », a déclaré Sloan dans un communiqué. « … Plus de travail à faire, avec des consultations publiques et tribales, alors que nous trouvons un moyen naturel et/ou autochtone de résoudre le problème des sauterelles. »

