Les gestionnaires des parcs animaliers d’Afrique se réunissent pour stimuler la conservation

Selon les estimations des Nations Unies, seuls 14 % des écosystèmes terrestres et aquatiques intérieurs d’Afrique et 17 % des zones côtières et marines sont protégés. Le continent compte actuellement 9 118 aires protégées. Plus de 100 pays dans le monde ont l’ambition d’étendre les efforts de conservation et de protéger la faune des dommages causés par l’homme.

MOMBASA, Kenya – Des responsables se réunissent à Kigali au Rwanda cette semaine dans le cadre du tout premier Congrès des aires protégées d’Afrique du continent dans le but d’étendre la préservation de la faune terrestre et marine, malgré le peu de financement et la faible qualité de nombreuses aires de conservation existantes dans la région.

“Les aires protégées et conservées d’Afrique sont confrontées à de graves problèmes qui doivent être résolus de toute urgence”, a déclaré Ken Mwathe, coordinateur des politiques pour Birdlife International en Afrique. Il a déclaré que le changement climatique, la baisse de la qualité des aires protégées en raison du sous-financement et la croissance du développement des infrastructures dans les aires protégées entravent gravement la biodiversité sur le continent.

“La poussée pour le développement dans les zones protégées et autres zones clés pour la biodiversité est une question que les gouvernements et les parties prenantes devraient interroger de manière critique pendant le congrès”, a déclaré Mwathe.

“La gestion de ce parc marin local est assez coûteuse pour la communauté et nécessite beaucoup de soutien externe”, a déclaré Dosa Mshenga, un membre de la communauté qui s’occupe des récifs coralliens. « Cependant, il a un côté positif majeur. Depuis que nous avons commencé la restauration des coraux et surveillé la zone désignée il y a environ huit ans, nous avons vu revenir des poissons, des poulpes et même des homards qui avaient disparu.

Le congrès réunit des gestionnaires de parcs et de réserves fauniques, des scientifiques et des dirigeants autochtones et communautaires. On espère que l’intensification du dialogue entre les groupes améliorera la santé des points chauds de la biodiversité en Afrique et combattra les tendances inquiétantes, telles que l’augmentation du braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages.