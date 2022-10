Les gestionnaires de Rio Grande envisagent de l’argent fédéral pour la sécheresse dans l’Ouest

WASHINGTON (AP) – Avec plusieurs milliards de dollars d’argent fédéral garantis pour les États occidentaux frappés par la sécheresse, les gestionnaires et les responsables du Rio Grande espèrent que certains atteindront leurs communautés et attireront l’attention sur les défis auxquels est confronté l’un des plus longs fleuves d’Amérique du Nord.

Des tronçons de la rivière près d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, se sont asséchés pour la première fois en 40 ans en août, détruisant l’habitat essentiel des poissons en voie de disparition. Les villes du sud du Texas, dont McAllen, Brownsville et Mission, dont la seule source d’eau est la rivière, ont augmenté les restrictions d’eau pour les entreprises et un collectif d’un million de personnes. Les réservoirs qui sont essentiels pour ces résidents, mais pas les noms connus, comme Amistad et les lacs Falcon, sont tombés à des niveaux historiquement bas. Les agriculteurs de la vallée du Rio Grande se sont préparés à des pertes lorsque la sécheresse a provoqué des interruptions des livraisons à partir des canaux qui leur apportent normalement de l’eau.

Avec 4 milliards de dollars dans la mesure climatique de l’administration Biden pour lutter contre la sécheresse, certains responsables affirment que les villes et les fermes du bassin du Rio Grande ont été négligées tout en faisant face à autant de problèmes que d’autres en Occident. L’argent du paquet de dépenses fédéral n’a pas encore été entièrement alloué, mais la priorité sera donnée aux États desservis par la centrale électrique de 1 450 milles (2 334 kilomètres) de l’Ouest, le fleuve Colorado, et à d’autres bassins touchés par la sécheresse. Les responsables du Nouveau-Mexique et du Texas veulent que le Rio Grande soit inclus.

L’une des principales façons dont l’argent sera dépensé dans le bassin du fleuve Colorado est de payer les agriculteurs pour qu’ils laissent les champs non plantés et libèrent l’eau qui serait autrement utilisée. Les villes du sud-ouest et les tribus amérindiennes, qui ont leurs propres droits à l’eau, pourraient également être payées pour utiliser moins de leur approvisionnement.

Au fil des ans, les communautés du Rio Grande ont reçu des subventions fédérales et des prêts pour la réparation et la conservation des infrastructures, mais les responsables affirment que le moment actuel est unique car le ministère de l’Intérieur et d’autres agences fédérales regorgent d’argent provenant des programmes de dépenses adoptés sous l’administration Biden.

Le Nouveau-Mexique a reçu “des morceaux de choses”, a déclaré Mike Hamman, l’ingénieur des eaux de l’État. “Mais rien de tel qu’un crédit majeur pour la sécheresse strictement du gouvernement fédéral, à ce jour.”

Au Texas, Maria Elena-Giner aide à superviser les traités qui régissent la façon dont les États-Unis et le Mexique partagent le Rio Grande et le fleuve Colorado en tant que représentante des États-Unis auprès de la Commission internationale des frontières et des eaux.

Les principales différences entre les deux rivières rendent difficile la gestion de l’approvisionnement en eau du sud du Texas, a déclaré Giner. Dans le sud du Texas, 70 % de l’eau du Rio Grande provient d’affluents situés au Mexique. Le voisin du sud doit fournir de l’eau aux États-Unis par cycles de cinq ans, ou envoyer de plus petits incréments chaque année. Mais les livraisons d’eau du Mexique sont devenues de plus en plus imprévisibles à mesure que la sécheresse coupe l’approvisionnement en eau des deux pays.

Des fonds supplémentaires pourraient être investis dans de nouveaux projets de stockage d’eau et des améliorations aux barrages, canaux et réservoirs existants dans les deux pays, a déclaré Giner. “Le grand défi est vraiment une certaine prévisibilité … sur une base annuelle.”

La situation sur le Rio Grande est différente du fleuve Colorado, où le Mexique est le dernier en ligne pour l’eau. Les États mexicains du nord-ouest de la Basse-Californie et de Sonora utilisent l’eau du fleuve Colorado tandis que Chihuahua, à l’est, dépend du Rio Grande.

Giner a ajouté que si le Colorado a le puissant Bureau of Reclamation en tant que gestionnaire, le Rio Grande a la Commission internationale des frontières et de l’eau, une agence diplomatique peu connue dont le siège est à El Paso, avec loin d’être la même main-d’œuvre pour gérer les problèmes d’eau transfrontaliers.

« Nous sommes le Bureau of Reclamation on the Rio Grande », a-t-elle déclaré, pointant le budget annuel de 55 millions de dollars de la commission pour l’ensemble de la frontière américano-mexicaine.

Mais la représentante démocrate américaine Melanie Stansbury du Nouveau-Mexique a déclaré que les problèmes du bassin du Rio Grande à trois États vont au-delà de l’argent. Elle veut réformer la gestion du fleuve et a présenté une législation au Congrès l’été dernier pour apporter plus de coordination entre les États du bassin, arguant que les politiques devraient être mises à jour pour correspondre aux conditions climatiques actuelles dans le sud-ouest.

Stansbury a déclaré que les réservoirs du Rio Grande pourraient être gérés différemment pour permettre un meilleur stockage de l’eau, ce qui aiderait les communautés en période de sécheresse. Actuellement, les réservoirs du Nouveau-Mexique ont des utilisations spécifiques pour la distribution d’eau, le contrôle des inondations ou le stockage, mais sont rarement utilisés à plus d’une fin. Et ajouter plus de coordination entre les États leur permettrait de mieux utiliser les financements disponibles, a-t-elle déclaré.

“Sur le Rio Grande, il n’y a pas d’ensemble d’objectifs communs car ce cadre de gestion n’existe pas pour l’ensemble du bassin”, a déclaré Stansbury. Son projet de loi fait partie d’un ensemble plus vaste de sécheresse et d’incendies de forêt sur lequel le Sénat votera probablement après les élections de mi-mandat.

Le fleuve Colorado est à une échelle inégalée par tout autre fleuve nord-américain, desservant 40 millions de personnes dans sept États, 29 tribus et le Mexique. Le Rio Grande fournit de l’eau à plus de 6 millions de personnes dans le sud du Colorado, du Nouveau-Mexique, du Texas et du Mexique et irrigue des milliers de kilomètres carrés de terres agricoles.

Jason Casuga, ingénieur en chef du district de Middle Rio Grande Conservancy au Nouveau-Mexique, a déclaré que la plus petite échelle du Rio Grande devrait faciliter la conservation, d’autant plus que les États touchés par la sécheresse sont éligibles à davantage de financement.

“Le Colorado n’est que des ordres et des ordres de grandeur différents à l’échelle de l’eau, ce qui complique les solutions”, a déclaré Casuga. « Heureusement, pour le Rio Grande, je ne crois pas que ce soit le cas. Il existe des solutions tangibles pour déplacer l’eau à des fins de sécheresse.

