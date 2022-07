Les gestionnaires de prêts étudiants ont dit de ne pas envoyer d’avis de facturation

Plus de 40 millions d’Américains sont endettés pour leurs études supérieures, et doivent un total de 1,7 billion de dollars, un solde qui dépasse de loin la dette de carte de crédit ou d’automobile. Un quart – soit plus de 10 millions de personnes – étaient en souffrance ou en défaut de paiement sur cette dette avant la pandémie. Ces chiffres sinistres ont conduit à des comparaisons avec la crise hypothécaire de 2008.

L’administration Biden décide actuellement de la manière de procéder à l’annulation des prêts étudiants, et il est possible qu’elle fasse son annonce sur l’annulation de la dette en même temps que la prolongation de la pause de paiement, selon des sources.

Renoncer à des milliards de dollars de dette pourrait prendre du temps, et recommencer les factures avant la fin du processus d’allégement serait probablement un gâchis pour les prêteurs et les emprunteurs.

Plus récemment, la Maison Blanche aurait tendance à annuler 10 000 $ de dette étudiante pour la plupart des emprunteurs, mais elle est de plus en plus sous pression pour aller plus loin. Des politiciens tels que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et des groupes tels que la NAACP ont poussé à plusieurs reprises le président à anéantir au moins 50 000 $ pour tous.