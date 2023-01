Les gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement craignent de rediriger le commerce vers les ports de la côte ouest

Dix-huit pour cent des répondants ont déclaré qu’ils ramèneraient 10 % de leur commerce détourné, 12 % des personnes interrogées ont déclaré qu’ils ramèneraient 20 % du commerce qu’ils ont déménagé, et 12 % supplémentaires étaient plus optimistes, affirmant qu’ils ramèneraient 60 % du commerce. leur commerce détourné.

Près d’un tiers des responsables de la logistique des grandes entreprises et des groupes commerciaux déclarent ne pas savoir combien de commerce ils retourneraient sur la côte ouest une fois qu’un accord de travail de l’International Longshore and Warehouse Union, ou ILWU, serait conclu, selon l’enquête de CNBC sur la chaîne d’approvisionnement.

L’enquête a interrogé 341 responsables logistiques la semaine du 12 au 19 décembre dans des entreprises membres de la National Retail Federation, de l’American Apparel and Footwear Association, du Council Of Supply Chain Management Professionals, du Pacific Coast Council, de l’Agriculture Transportation Coalition et la Coalition des entreprises de la Nouvelle-Angleterre pour le commerce.

Plus de la moitié de ces personnes interrogées ont déclaré à CNBC que la principale raison de l’éloignement du commerce de la côte ouest était la menace d’une grève de l’ILWU. Environ 40% ont cité à la fois la loi californienne AB5 sur les “travailleurs à la tâche”, qui concerne le statut d’emploi des chauffeurs, et les retards ferroviaires. Les répondants pouvaient énumérer plusieurs raisons pour le détournement des échanges.

Les négociations entre l’ILWU et leur employeur, la Pacific Maritime Association, sont en cours depuis le 10 mai. L’un des plus grands gagnants du détournement de commerce est le port de New York et du New Jersey qui a pris la première place du pays, frappant le port de Los Angeles au deuxième ou au troisième selon le mois.

Les craintes non résolues ont déplacé le commerce de la côte ouest vers les ports de la côte est et du golfe. Cela a profité aux entrepôts de la côte Est ainsi qu’aux deux grands chemins de fer qui desservent les ports qui voient le boom des conteneurs, CSX et Norfolk Southern. Selon ITS Logistics, qui surveille les tendances du fret ferroviaire, le volume de fret sortant de la côte est double de celui de la côte ouest.

Parmi les personnes interrogées, plus de la moitié des responsables logistiques interrogés par CNBC ne s’attendent pas à ce que la chaîne d’approvisionnement revienne à la normale avant 2024 ou après.

De janvier à novembre, 4,6 millions d’unités équivalentes vingt pieds chargées, ou EVP, d’une valeur totale d’environ 282 milliards de dollars ont transité par le port de Los Angeles. Ceci est en comparaison avec le port de New York et du New Jersey, qui a traité 4,5 millions d’EVP au cours de la même période avec une valeur d’environ 274,6 milliards de dollars. La valeur d’un conteneur entrant dans les ports est d’environ 61 000 $, selon les données douanières.

Le port de New York et du New Jersey a pris la première place à partir de septembre dans le traitement des conteneurs.