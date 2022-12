Les gestionnaires de fonds sont optimistes quant au marché boursier en 2023. Comment ils prévoient d’investir

Quatre sur 10 prédisent que le S&P 500 augmentera de 6 % à 10 % l’an prochain. Près de 2 sur 10 réclament des gains entre 11 % et 19 %. Pendant ce temps, 6% demandent que les actions bondissent de plus de 20%, ce qui effacerait les pertes de cette année pour le S&P 500, qui devrait terminer 2022 en baisse de 19%.

Près de la moitié des personnes interrogées se sentent optimistes quant à la capacité de la Réserve fédérale à orchestrer une sorte d'”atterrissage en douceur” de l’économie alors que la banque centrale continue d’augmenter les taux d’intérêt. En effet, les décideurs plus tôt ce mois-ci, les taux ont augmenté d’un demi-point pour atteindre leur plus haut niveau en 15 ans.

Venait en deuxième place une invasion chinoise de Taiwan. Neuf pour cent des participants ont déclaré que les problèmes de main-d’œuvre et d’approvisionnement étaient leur plus grande crainte. Pendant ce temps, 6% ont cité une résurgence massive de Covid, qui fait des ravages en Chine en ce moment.

Environ 4 gestionnaires de fonds participants sur 5 prévoient que l’inflation continuera de baisser au cours de la nouvelle année.

Les principaux thèmes d’investissement pour 2023 émergent également : 72 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles privilégieront la valeur à la croissance au cours de la nouvelle année. Les actions énergétiques seront également les préférées des investisseurs en 2023, 41 % des personnes interrogées affirmant que c’est là qu’elles se concentreront. Les participants étaient également répartis entre les actions à dividendes élevés, les sociétés financières et les sociétés de soins de santé, 31 % favorisant chacune de ces catégories au cours de l’année à venir.

On a également demandé aux répondants lesquelles de ces cinq actions célèbres envisageraient d’acheter pour 2023 : Amazone , Alphabet , Tesla , Netflix et Méta . Les gagnants écrasants étaient Amazon et Alphabet à égalité à 37%. Tesla a obtenu 17 % des voix, Netflix et Meta complétant la liste.