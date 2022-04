Les gestionnaires d’actifs ont 82 milliards de dollars de charbon, 468 milliards de dollars de pétrole et de gaz

Des gestionnaires d’actifs mondiaux géants continuent de déverser des dizaines de milliards de dollars dans de nouveaux projets de charbon et des centaines de milliards de dollars dans de grandes sociétés pétrolières et gazières.

C’est selon un rapport publié mercredi à partir de Récupérer des financesune organisation divulguant les investissements du secteur financier dans les combustibles fossiles.

Le rapport, intitulé « Les gestionnaires d’actifs alimentent le chaos climatique », ont constaté que, collectivement, 30 gestionnaires d’actifs détenaient 82 milliards de dollars dans des entreprises développant de nouveaux projets de charbon et 468 milliards de dollars dans 12 grandes sociétés pétrolières et gazières.

« Le secteur de la gestion d’actifs modifie-t-il ses pratiques d’investissement conformément à la science du climat, en réduisant les investissements dans l’expansion du charbon, du pétrole ou du gaz ? Malheureusement, la réponse est un » non « catégorique », a déclaré Lara Cuvelier de Reclaim Finance dans un communiqué publié aux côtés de le rapport. « Les principaux gestionnaires d’actifs donnent des coups de pied sur la route sans même demander aux entreprises d’arrêter d’aggraver la crise climatique. »

La majorité des gérants de fortune — 25 sur 30 — sont membres du Initiative Net Zero Asset Manager (NZAM), qui est un collectif de gestionnaires d’actifs avec des objectifs climatiques nobles : « engagé à soutenir l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 ou avant, conformément aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C ; et à soutenir l’investissement alignés sur des émissions nettes nulles d’ici 2050 ou avant. »

Pourtant, aucun des 30 gestionnaires d’actifs interrogés par le rapport n’a exigé des entreprises de leur portefeuille qu’elles abandonnent les projets de charbon, de pétrole et de gaz, selon Reclaim Finance.

Vanguard était l’une des six entreprises à avoir obtenu le pire score possible – zéro sur 30 – mais elle a suscité une colère particulière en raison de sa taille et de son manque d’action significative. Plus de 100 organisations représentant plus de 6 millions de personnes ont publié une lettre ouverte à Vanguard Le PDG Tim Buckley a également publié mercredi.

« Avec plus de 300 milliards de dollars d’exposition aux combustibles fossiles, Vanguard est devenu de plus en plus isolé en tant que plus grand retardataire sur le climat dans le secteur de la gestion d’actifs », indique la lettre ouverte.

« Vanguard est le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs au monde (et actuellement à la croissance la plus rapide) après BlackRock et ces deux géants sont les deux plus grands investisseurs mondiaux dans les combustibles fossiles et les entreprises responsables de la déforestation dans le monde », a déclaré Myriam Fallon, porte-parole de Le projet Sunriseune organisation environnementale qui a approuvé le rapport Reclaim Finance.

« Alors que BlackRock a pris des mesures pour faire face à la crise climatique et à ses contributions à celle-ci, Vanguard n’a presque rien fait », a déclaré Fallon.

Vanguard et BlackRock n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a été un chef de file en disant que le changement climatique est un problème financier. « Le changement climatique est devenu un facteur déterminant dans les perspectives à long terme des entreprises », a écrit Fink dans sa lettre annuelle de 2020 aux PDG. « Mais la prise de conscience évolue rapidement, et je crois que nous sommes au bord d’une refonte fondamentale de la finance. »

Même si BlackRock a été un catalyseur climatique à Wall Street, son portefeuille d’investissement a toujours des problèmes climatiques, selon Reclaim Finance. « BlackRock incarne le plus l’hypocrisie de trop de gestionnaires d’actifs : tout en étant le plus grand membre du NZAM, il investit toujours dans le 11e plus grand producteur de charbon au monde et l’énorme expansionniste du charbon Glencore », Cuvelier a dit.