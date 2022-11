Les gestionnaires actifs voient un coup de pouce du commerce de l’énergie

C’est peut-être l’année pour les gestionnaires actifs qui investissent massivement dans le secteur de l’énergie – et les conseillers en négoce de matières premières, connus sous le nom de CTA, semblent être parmi les gagnants.

Andrew Beer de Dynamic Beta Investments est dans l’espace. Il co-dirige le iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF qui est en hausse de 24 % depuis le début de l’année.

“Les fonds spéculatifs CTA essaient de capitaliser sur les grands changements sur le marché. Et en ce moment, nous sommes au milieu d’un énorme changement de régime”, a déclaré le membre directeur de la société à “ETF Edge” de CNBC la semaine dernière. “Nous sommes passés de ce monde à faible inflation à un monde à forte inflation.”

Et ce changement s’efforce d’attirer Beer et d’autres dans son domaine vers l’énergie.

“Lorsque l’inflation revient, [CTAs] trouvent différentes façons de gagner de l’argent dessus », a-t-il déclaré.« Ce que nous faisons dans notre ETF, c’est essentiellement essayer de comprendre les transactions qu’ils font et … le copier de manière peu coûteuse et efficace dans un ETF pour donner accès à une base plus large.”

La Fonds SPDR du secteur Energy Select qui suit la S&P 500 secteur de l’énergie, est en hausse de près de 4% ce mois-ci et de 68% cette année. Et juste vendredi dernier, Chevron et Marathon Pétrole les actions ont atteint des sommets historiques.

Mais les CTA investissent bien plus que dans les matières premières.

“Le terme moderne est géré à terme. Et c’est parce qu’ils investissent dans des contrats à terme”, a déclaré Beer. “Dans le domaine de la réglementation, les contrats à terme sont souvent traités comme des marchandises, mais nous les appelons des contrats à terme gérés.”

La stratégie de Beer utilise des contrats à terme longs et courts dans le but d’imiter les rendements.

“S’ils parient sur la hausse du pétrole brut, personne ne sort et achète des barils de pétrole brut et les jette dans leur garage. Vous achetez un contrat à terme dessus”, a noté Beer. “Quand nous voyons que les fonds spéculatifs font cela, nous faisons simplement la même chose. Nous achetons nous-mêmes un contrat à terme.”

Brut West Texas Intermediate la référence américaine, est en hausse de 18 % depuis le début de l’année.