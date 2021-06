Les gestionnaires actifs ont rarement ajouté de la valeur au-dessus des frais

Le modèle des hedge funds est attaqué depuis des décennies, au moins depuis la crise financière, mais les actifs sous gestion continuent de battre des records. Christopher Ailman supervise le deuxième fonds de pension public du pays, CalSTRS, avec 300 milliards de dollars sous gestion. Le voici, en conversation avec Leslie Picker, sur le prix élevé de la livraison d’alpha.

Le contenu ci-dessous a été modifié pour plus de longueur et de clarté par Ritika Shah, producteur à CNBC.

Leslie Picker : Chris, je veux vous demander sans ambages, à votre avis, les gérants actifs délivrent-ils de l’alpha ?

Christophe Ailman : J’embauche des gestionnaires actifs depuis le milieu des années 80, et dans des fonds très différents. Maintenant, ils étaient tous des plans du gouvernement, donc je dois ajouter une mise en garde. Nos gérants actifs en actions américaines ont ajouté de la valeur et ils ont produit de l’alpha, mais pas après frais. Et c’est le point critique. Je pense que l’alpha est cher, c’est difficile à trouver, mais ils le prix trop cher. Et donc, même sur un an, trois ans, cinq ans, même une période de 10 ans, nous avons rarement vu des gestionnaires ajouter systématiquement de la valeur nette de frais.

Cueilleur: Donc, si les hedge funds devaient baisser leurs frais, jusqu’où devraient-ils baisser pour vous inciter à investir plus d’argent dans ce domaine ?

Ailman : Eh bien, j’ai dit il y a longtemps que je pense que le modèle 2 et 20 dans l’immobilier de private equity et dans les hedge funds est cassé. Et pour un fonds comme nous de cette taille, nous ne payons pas ce classique 2 et 20. Cela fait donc partie de la clé. Et je suis un adepte du partage des bénéfices, je pense qu’une incitation pour le manager et le partage des bénéfices ont du sens. Le problème, c’est que c’est toujours à sens unique. Ils partagent à la hausse, ils ne sont pas touchés à la baisse. Et nous n’avons pas trouvé de moyen de créer un bon plan pour cela.

Cueilleur: Pourquoi est-ce que l’industrie n’a pas eu autant de recul sur le modèle 2 et 20 ? Pourquoi semblez-vous avoir un point de vue plus à contre-courant sur ce front ? Je suis sûr que les gens n’aiment pas payer le 2 et le 20, mais ils continuent de le faire.

Ailman : Je dois dire, numéro un, un bon marketing, mais c’est aussi l’endroit idéal pour investir. Les gens aiment l’idée d’être dans un fonds spéculatif parce que cela semble mystérieux et génial. Les hedge funds se sont très bien comportés à la fin des années 90 parce qu’ils se sont diversifiés loin de TMT, ils se sont bien comportés jusqu’en 2007, mais les plus performants étaient les plus petits fonds qui pouvaient ajouter de la valeur. Lorsque vous êtes un énorme investisseur comme nous, nous allons submerger leurs actifs sous gestion et les amener à investir vraiment dans plus de stratégies qu’ils ne le souhaitent. Je pense donc que les atouts vont continuer à croître pour ce domaine. Un, parce que c’est un endroit intéressant pour investir, ça se vend, ça a un bon argumentaire de vente. Cela ne signifie pas que cela produira des résultats durables à long terme.

Cueilleur: Je veux pivoter un peu et vous parler de ce que l’industrie des hedge funds a vécu cette année. Je veux dire, ils étaient les perturbateurs de Wall Street il y a trois décennies. Et maintenant, ils jouent vraiment la défense contre une récolte de nouveaux perturbateurs de commerçants de détail, qui ne facturent pas 2 et 20. Ils peuvent prendre autant de risques qu’ils le souhaitent, car ils ne s’inquiètent que de leur propre capital, ils n’ont pas à craindre de perdre le capital de CalSTRS ou celui des family offices. Pensez-vous que cela marquera des changements pour l’industrie des hedge funds ? Allons-nous regarder en arrière et dire que c’est là que le changement radical s’est produit.

Ailman : La réponse est oui, Leslie. Je pense que pendant une très brève période de temps, l’industrie des fonds spéculatifs a été considérée comme cool et ces gens étaient géniaux. Ils viennent d’être ternis et ils sont méprisés. Je ne suis pas surpris de voir que tous les jeunes veulent prendre une once de chair de l’industrie des hedge funds. Les personnes dans la vingtaine et moins n’aiment pas l’établissement. J’étais dans le baby-boom, nous n’aimions pas l’establishment, maintenant nous sommes l’establishment. Je ne pense donc pas que cela va se débarrasser des hedge funds. Mais je pense que, vous savez, c’est en fait un changement vraiment intéressant que nous voyons. Vous l’avez dit, leur coût de transaction est nul. Ils peuvent négocier des actions sans frais. Ils peuvent le faire sur leur téléphone, où qu’ils soient. Donc, l’efficience et l’efficacité de ce qu’ils font sont si rapides. Maintenant, ils spéculent et ils négocient simplement rapidement, donc ils n’investissent pas. Mais certaines des différentes applications qui ont été créées pour forcer cette génération à économiser, je pense que c’est énorme. Dans les générations précédentes, les gens n’ont pas commencé à chercher à investir avant la quarantaine ou la cinquantaine. Vous avez toute une génération qui épargne maintenant pour la première fois. Et oui, ils spéculent, ils investissent dans les crypto-monnaies. La spéculation en soi n’est pas bonne et ils vont apprendre de dures leçons, mais ils commencent à économiser et c’est énorme. Maintenant, s’ils peuvent trouver comment le faire à long terme et obtenir des intérêts composés, ils seront vraiment un peu mieux en tant que génération.

Cueilleur: Certaines personnes ont déclaré que l’activité spéculative avait été perturbatrice et qu’elle avait eu un impact sur la confiance dans l’ensemble du marché. Alors, pensez-vous que ce type de comportement doit être réglementé ?

Ailman : Je dirais non, pas du tout. Le marché va s’auto-corriger. Nous l’avons vu dans les années 1990 avec les actions des médias, des télécommunications et de la technologie. Vous pouvez remonter jusqu’à l’engouement hollandais pour les tulipes dans les années 1500. Vous voyez des périodes de spéculation galopante, des prix exorbitants, des prix ridicules, les marchés se corrigent et ça revient, les gens apprennent une dure leçon. Peut-être qu’il doit y avoir une certaine réglementation sur ces réseaux de communication et ce genre de, ce qui était clairement une mentalité de foule, de troupeau qui semble se poursuivre lorsque vous avez des échanges quotidiens qui représentent cinq fois le montant du flottant d’une action. Les compressions courtes sont présentes sur le marché depuis les années 30 et 20. C’est donc une partie naturelle du marché. C’est inhabituel, c’est perturbant pour, je dirai juste, les gens mûrs comme moi qui aiment un marché stable, mais ce n’est pas mal. Il s’agit de motiver et d’activer les jeunes et d’apprendre la tolérance au risque.